İngiltere Başbakanı: "Yeni mutasyon daha öldürücü olabilir!"

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede tespit edilen virüs mutasyonunun daha ölümcül olabileceğine dair ileri araştırma gerektiren bulgular olduğunu söyledi. Yeni virüs tehditlerine karşı hükümete danışmanlık yapan bir kurum tarafından yapılan sunumda ortaya konulan verilerin farklı bilim insanları tarafından değerlendirmeye alındığı da kaydedildi.

Elde edilen verilerin henüz ön değerlendirme aşamasında olduğu belirtiliyor. Virüs mutasyonu ilk olarak Eylül ayında İngiltere'nin GüneyDoğu'sunda Kent şehrinde tespit edilmişti. O tarihten sonra Ada genelinde dominant tür haline gelmiş, 50'den fazla ülkeye yayıldığı tespit edilmişti.

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Pfizer/BioNTech'ten mutasyon açıklaması

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Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech geliştirdikleri koronavirüs aşısının mutasyona karşı etkili olduğunu açıkladı. Pfizer ile BioNTech koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği aşının İngiltere ve Güney Afrika'da görülen mutasyona uğramış koronavirüse karşı etkili olduğunu duyurdu.

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, Teksas Üniversitesi Tıp Bölümü ve Pfizer’ın yaptığı çalışmada, testlerde koroanvirüs ile İngiltere ve Güney Afrika'daki yeni vakalarda kendini gösteren mutasyona uğramış virüste tespit edilen "ufak farkların" aşının etkisinde önemli bir azalmaya yol açma olasılığının düşük olduğu belirtildi.

Açıklamada, BioNTech ve Pfizer, mutasyona uğramış virüsün halihazırda uygulanmaya başlanan aşıyı etkisiz kılacağına ilişkin kanıt ortaya çıkarsa buna yanıt vereceklerini de hatırlattılar.

Ayrıca Bkz. "Anal bölgeden alınan örneklerle koronavirüs testi yapılabilir"

Şirketlerin, Kovid-19’un yeni türlerine karşı da dahil olmak üzere aşının " etkinliğini" izlemeye devam edeceklerinin ifade edildiği açıklamada, mRNA tabanlı aşının esnekliğinin gerekirse yeni aşı geliştirmek için çok uygun olduğuna vurgu yapıldı.

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