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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İngiltere Başbakanı: "Yeni mutasyon daha öldürücü olabilir!"

    Boris Johnson, ülkede tespit edilen virüs mutasyonunun daha ölümcül olabileceğine dair ileri araştırma gerektiren bulgular olduğunu söyledi. Pfizer/BioNTech ise aşıyla ilgili açıklama yaptı.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    İngiltere Başbakanı:
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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede tespit edilen virüs mutasyonunun daha ölümcül olabileceğine dair ileri araştırma gerektiren bulgular olduğunu söyledi. Yeni virüs tehditlerine karşı hükümete danışmanlık yapan bir kurum tarafından yapılan sunumda ortaya konulan verilerin farklı bilim insanları tarafından değerlendirmeye alındığı da kaydedildi.

    Elde edilen verilerin henüz ön değerlendirme aşamasında olduğu belirtiliyor. Virüs mutasyonu ilk olarak Eylül ayında İngiltere'nin GüneyDoğu'sunda Kent şehrinde tespit edilmişti. O tarihten sonra Ada genelinde dominant tür haline gelmiş, 50'den fazla ülkeye yayıldığı tespit edilmişti.

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    Pfizer/BioNTech'ten mutasyon açıklaması

    İngiltere Başbakanı:
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    Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech geliştirdikleri koronavirüs aşısının mutasyona karşı etkili olduğunu açıkladı. Pfizer ile BioNTech koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği aşının İngiltere ve Güney Afrika'da görülen mutasyona uğramış koronavirüse karşı etkili olduğunu duyurdu.

    Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, Teksas Üniversitesi Tıp Bölümü ve Pfizer’ın yaptığı çalışmada, testlerde koroanvirüs ile İngiltere ve Güney Afrika'daki yeni vakalarda kendini gösteren mutasyona uğramış virüste tespit edilen "ufak farkların" aşının etkisinde önemli bir azalmaya yol açma olasılığının düşük olduğu belirtildi.

    Açıklamada, BioNTech ve Pfizer, mutasyona uğramış virüsün halihazırda uygulanmaya başlanan aşıyı etkisiz kılacağına ilişkin kanıt ortaya çıkarsa buna yanıt vereceklerini de hatırlattılar.

    Ayrıca Bkz. "Anal bölgeden alınan örneklerle koronavirüs testi yapılabilir"

    Şirketlerin, Kovid-19’un yeni türlerine karşı da dahil olmak üzere aşının " etkinliğini" izlemeye devam edeceklerinin ifade edildiği açıklamada, mRNA tabanlı aşının esnekliğinin gerekirse yeni aşı geliştirmek için çok uygun olduğuna vurgu yapıldı.



    Kaynakça https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-55773761 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/biontech-ve-pfizerden-mutasyon-aciklamasi-1809598 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pilotsuz helikopter havalandı

    ilkerinanç

    Otonommuş ben yanlış anlamışım. Büyük cesaret. Yerde otonom gidemezken havada?

    52 dakika önce
    ti7800

    Pliotsuz helikopterin test uçuşu pilotlarla gerçekleştirildi. :)

    1 saat önce
    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    23 saat önce
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Fortune 4 28 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    artık kabak tadı verdi bu corona.. tamam vardır ama cok fazla korku salıyor bu hükümetler..
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tabi Bill Gates de zaten dünyaca ünlü bir virolog.
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    labtek38 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ya bi sus.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Dünyayı yeterince korkutamadık, biraz da şöyle deneyelim"havası sezmeye başladım ben biraz artık.

    Geçen de Bill Gates "Bundan sonraki pandemiler çok daha ağır veya çok daha kötü olacak" falan diyodu.
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    ankaland (mehmet yok) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    dünya sağlık örgütü 5 yıldır küresel hastalıklara dikkat çekiyordu.. covid19 öncesi küresel sars mers vakalarıda gerçekleşti ama bir çok ülke vaka sayılarını ekonomik nedenlerden açıklmadı bile..covid19 da açıklanan sayı ile gerçek sayılar arasında büyük farklar var.. bundan sonra ki pandemiler daha tehlikeli olacaktır ama daha büyük olmayacaktır.. insan vücuduna yerleşen virüs ile insan vücudundan canlı dışarı çıkan virüs farklıdır.. her insan aynı değildir her dışarı çıkan virüste aynı değildir, güçlü virüsler hayatta kalır.. hayatta kalan virüs ilk atasından çok daha gelişmiştir ve çok daha tehlikelidir.. doğal seleksiyon gerçekleşmek zorundadır.. bill gates'in iddiası haklı ve bilimsel dayanağı olan açıklamadır..
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    gun (Gün Oksay) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yok toplum bağışıklığı yapacağız diye dalarlarsa olaya virüsü mutasyon imkanı verdiler sırf kendilerine değil herkesi dibe çekiyorlar.
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    gun (Gün Oksay) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Maske, mesafe ve temizlik yerine onlar ;



    Evde kal, kendini koru, hayat kurtarmış sloganları.

    Ki bizimki bile daha mantıklı ve yararlı.
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    Fortune 4 24 dk. ( Mesaj Silindi ) gun
    hocam en önemlisi zaten söylediğiniz gibi temizlik.. ben 15 aydır bu yüzden corona falan kapmadım.. sürekli el dezenfektanı ve kolonya kullanıyorum.. bu tarz virüsler insanlara dokunmayla cok kolay bulasıyor.. sadece el temizligine bile dikkat ederek büyük oranda corona morona her türlü virüsten korunmak mümkündür..
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    C Clusive 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir sonraki evrimde acaba işe yarayacak mı aşılar zamanla göreceğiz...
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