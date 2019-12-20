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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin tanıtım tarihini açıkladı

    Katıldığı toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların merakla beklediği yerli otomobilin tanıtımı için tarih verdi.
    2 sa. (Son Güncelleme: 42 dk.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin tanıtım tarihini açıkladı
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    Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobilin tanıtımı için ilk etapta 14 Aralık yani geçtiğimiz Cumartesi günü işaret ediliyordu. Fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle ertelendiği belirtilmişti.

    Bugün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, neredeyse yılan hikayesine dönen yerli otomobil konusuna da açıklık getirdi. Yerli otomobilin tanıtımı için tarih veren Erdoğan, yerli otomobili 27 Aralık'ta Gebze'de tanıtmayı düşündüklerini belirtti.

    Yerli otomobil ilk kez kamera karşısında

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarih vermesinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan da "27 Aralık 2019" başlıklı bir paylaşım geldi. Varank'ın paylaştığı fotoğraflarda, üzerinde branda bulunan yerli otomobil prototipleri yer aldı. Böylelikle tamamen elektrikli bir C-SUV olacak yerli otomobil modelini brandalı da olsa ilk kez kanlı canlı görmüş olduk.

    Yerli otomobille ilgili bugüne kadar ortaya çıkan detaylara göre ilk model C sınıfı bir SUV olacak. Yerli otomobilin tasarımını, 90 yıllık tecrübesiyle Ferrari gibi pek çok markada imzası bulunan İtalyan şirket Pininfarina yapacak. Tamamen elektrikli motordan güç alan yerli otomobilin bataryası normal ev prizi ile 10 saatte, hızlı şarj cihazı ile yarım saatte tam doluma ulaşacak. Yerli otomobilin batarya kapasitesi henüz belli değil fakat tek şarjla 500 kilometre yol kat edebileceği söyleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Subaru Forester e-Boxer hibrit Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri"

    Geçtiğimiz günlerde verilen bilgiye göre yerli otomobil, Iot (nesnelerin interneti) özelliklerine sahip olacak. Bu sayede bir kişisel asistan gibi kullanılabilecek yerli otomobil, Iot özellikli diğer cihazlarla iletişime geçebilecek. Örneğin ilgili yazılımsal altyapının hazırlanması halinde yerli otomobilden evdeki buzdolabını, lambaları ve diğer ev aletlerini kontrol edebileceğiz. Otomobildeki ekrandan eve yemek siparişi verebileceğiz. Bu teknolojinin altyapısını, yurt dışı bağlantılı bir Türk startup şirket geliştirecek.

    2021 yılında seri üretim bandına çıkması planlanan yerli otomobilin 2022'de yollarda olması hedefleniyor. 



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    Turcopolo 2 sa. en beğenilen
    Yerli otomobilimiz göklerde, yemişim yerli otomobili. Satış fiyatı ithal otomobillerden pekte farklı olmayacak. Asgari ücretli vatandaşa düşük gelirliye hitap edecekmi? Bayi fiyatına 150 200K fiyat çekersen ne anlarım yerli otomobilden. Hiç üretilmesin daha iyi ozaman, bakalım göreceğiz. Umarım bu söylediklerime pişman ederler de tüm vatandaşların alabileceği seviye de bir fiyat ile çıkış yapar. Ama hiç sanmam.
    Yerli otomobilimiz göklerde, yemişim yerli otomobili. Satış fiyatı ithal otomobillerden pekte farklı olmayacak. Asgari ücretli vatandaşa düşük gelirliye hitap ...
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    7 Yanıt Yanıtla +52
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    DeepBluee2 2 sa.
    Dalga konusu oldu artık her hafta aynı haber
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    Karargaht 1 sa.
    Ne kadar boş beleş adam varsa hepsi bu forumda herhalde. Bi kerede teşvik etmeyi, tebrik etmeyi öğrenin lan, bi kere...
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    Emre D 18 sn.
    2022'de yolda olması hedefleniyor.

    Hiçbir zaman gelmeyecek.
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    clopin 38 sn.
    Brandanın altında bu var

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Krone 42 sn.
    En azından elektrikli araçların yaygınlaşması için iyi bir adım olacak. Full donanımla 200 bin liranın altında gelirse düşünülebilir.
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    dragons4 1 dk. haberelectro
    He oda titredi 😀😀
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    ArmaganT 5 dk.
    Araç üretiminden önce keşke halka ihtiyacı sorsalardı. Türkiyede elektrikli araba almak isteyenlerin en büyük sıkıntısı yakıt. SUV yerine 5 kişinin yolculuk edebileceği sedan Egea şeklinde ulaşılabilir bir araç tasarlanması çok daha iyi olurdu.
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    haberelectro 7 dk.
    titre tesla
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    Kerasuslu 11 dk.
    Şu prototipin üretilme aşamalarını bir göstersinler de görelim bakalım . Bir önceki 50 milyon €'luk cadillac bls faciasından geliyor 1 tane daha.
    Ortada fabrika yok ama prototip üretmişler. Madem başka platformun aynısını kullanacaksın bari baştan yok tasarım yapacaz, yok öyle yapacaz deme.

    Kimse yerli araba yapılmasına karşı değil tabi ki ama bu kadar da insan ahmak yerine konulmaz ki. Bir de 1 sene içinde seri üretime geçeceklermiş.
    Kürdan için fabrika kursan 1 senede seri üretime zor geçersin. Korkarım ki bir önceki faciayla aynı sonu yaşayacak.
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    MMistanbul 13 dk.
    Yine gandırılıyorsunuz
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    Belo Betty 24 dk.
    İnşallah ucuz olurda bol bol görürüz yollarda.



    Korkum sözüm ona "yerli " telefon üreticilerine dönmesi ,kendisinden çok daha işlevsel ve güçlü cihazlar ortalama 500 TL daha uyguna bulunmasına rağmen ,onca teşvik ve vergi muhafiyrtine rağmen hayvan gibi fiyattan piyasada yıllardır
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    Mütercim Bey 25 dk.
    İlla esinlendikleri, örnek aldıkları aynı kategorideki araçlar vardır ama umarım birebir kopya olmaz
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