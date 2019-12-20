Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin tanıtım tarihini açıkladı

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Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobilin tanıtımı için ilk etapta 14 Aralık yani geçtiğimiz Cumartesi günü işaret ediliyordu. Fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle ertelendiği belirtilmişti.

Bugün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, neredeyse yılan hikayesine dönen yerli otomobil konusuna da açıklık getirdi. Yerli otomobilin tanıtımı için tarih veren Erdoğan, yerli otomobili 27 Aralık'ta Gebze'de tanıtmayı düşündüklerini belirtti.

Yerli otomobil ilk kez kamera karşısında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarih vermesinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan da "27 Aralık 2019" başlıklı bir paylaşım geldi. Varank'ın paylaştığı fotoğraflarda, üzerinde branda bulunan yerli otomobil prototipleri yer aldı. Böylelikle tamamen elektrikli bir C-SUV olacak yerli otomobil modelini brandalı da olsa ilk kez kanlı canlı görmüş olduk.

Yerli otomobille ilgili bugüne kadar ortaya çıkan detaylara göre ilk model C sınıfı bir SUV olacak. Yerli otomobilin tasarımını, 90 yıllık tecrübesiyle Ferrari gibi pek çok markada imzası bulunan İtalyan şirket Pininfarina yapacak. Tamamen elektrikli motordan güç alan yerli otomobilin bataryası normal ev prizi ile 10 saatte, hızlı şarj cihazı ile yarım saatte tam doluma ulaşacak. Yerli otomobilin batarya kapasitesi henüz belli değil fakat tek şarjla 500 kilometre yol kat edebileceği söyleniyor.

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Geçtiğimiz günlerde verilen bilgiye göre yerli otomobil, Iot (nesnelerin interneti) özelliklerine sahip olacak. Bu sayede bir kişisel asistan gibi kullanılabilecek yerli otomobil, Iot özellikli diğer cihazlarla iletişime geçebilecek. Örneğin ilgili yazılımsal altyapının hazırlanması halinde yerli otomobilden evdeki buzdolabını, lambaları ve diğer ev aletlerini kontrol edebileceğiz. Otomobildeki ekrandan eve yemek siparişi verebileceğiz. Bu teknolojinin altyapısını, yurt dışı bağlantılı bir Türk startup şirket geliştirecek.

2021 yılında seri üretim bandına çıkması planlanan yerli otomobilin 2022'de yollarda olması hedefleniyor.