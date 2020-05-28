Cumhurbaşkanı, yeni normalleşme kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısının ardından koronavirüs salgını sürecinde alınan yeni normalleşme kararlarını açıkladı. Önemli kararların çıktığı toplantı sonucu yeni normalleşme planı şu şekilde oldu:
- Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran’dan itibaren tamamıyla kaldırıldı
- İdari izinde bulunan ve esnek çalışma sisteminde olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Kreşler ve bakım evleri 1 Haziran’da açılacak.
- Kronik hastalığı olan personelin durumunu kurumları takip edecek.
- 65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olması devam edecek.
- İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işbaşı yapabilecek.
- 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma kısıtlaması 18 yaşa indi. 0-18 yaş grubunun tamamı Çarşamba-Cuma günleri 14.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.
- Eğlence mekânları ile nargile satışı yapan yerler hariç , 1 Haziran’dan itibaren restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri ve kaplıcalar saat 22.00’ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Turizm tesislerinin bünyesinde olan işletmeler, saat sınırlamasının dışında kalacak.
- Plajlar, milli parklar, bahçeler, müze ile ören yerleri, sürücü ve benzeri kurslar da 1 Haziran’da açılacak.
- Açık hava konserleri, faaliyet saat 24.00'da sona erecek şekilde yapılabilecek.
- Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar da kaldırıldı. Bu kapsamda spor salonları da hizmet vermeye devam edebilecek.
Tüm bu uygulamalarda sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymak zorunlu olacak. Yeni detaylar belli oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.
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