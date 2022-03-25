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    Cupra, yeni hibrit SUV'unu kısa bir ipucu videosuyla duyurdu

    Cupra, ürün gamını çeşitlendirmeye devam ediyor. 2024 ve 2025 yıllarında Tavascan ve UrbanRebel konseptlerinin üretim versiyonlarını tanıtacak şirket bir de hibrit crossover piyasaya sürecek.
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    2018'de kendi başına bir marka haline geldikten sonra Formentor, Tavascan ve Born gibi çalışmalarla karşımıza çıkan Cupra, yeni bir crossover çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket bu haberi kısa bir ipucu videosuyla paylaştı.

    2024 yılında piyasaya sürülmesi planlanan modelin tasarımını şimdilik tam olarak göremiyoruz. Üstü örtülü olduğu için sadece ön-arka aydınlatmaların grafikleri ve aracın silüeti hakkında fikir edinebiliyoruz. Profilden baktığımızda, geriye doğru hafif eğimli tavana ve - şirketin deyimiyle - mükemmel ölçülere sahip sportif bir crossover ile karşılaşacağımız fikri uyanıyor. Markanın açıklamasına göre crossover'ın uzunluğu 4.5 metre olacak.

    Cupra'nın belirttiğine göre yeni crossover hafif hibrit ve PHEV yani şarj edilebilir hibrit seçenekleriyle satışa sunulacak. Teknik detaylar henüz belli değil ancak 'yeni nesil PHEV teknolojisi' sayesinde 100 km saf elektrikli sürüş menzili sunulacağı belirtiliyor. Bunun Volkswagen Grubu içerisindeki en iyi değerlerden biri olduğunu söylemek yanlış olmaz.

    Yeni crossover, 2024'ten itibaren Macaristan'daki Györ tesislerinde üretilecek. Söz konusu fabrikada Audi Q3'ün de üretildiğini düşünürsek, yeni model tıpkı Q3 gibi MQB platformu üzerine inşa edilebilir.

    Cupra, haberimize konu olan crossover'ın yanı sıra iki yeni elektikli model piyasaya sürecek. Bunlardan biri Tavascan'ın üretim versiyonu, diğeri de UrbanRebel'in üretim versiyonu olacak. Bu modeller sırasıyla 2024 ve 2025 yıllarında gelecek. 

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 1 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 1 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 2 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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