2018'de kendi başına bir marka haline geldikten sonra Formentor, Tavascan ve Born gibi çalışmalarla karşımıza çıkan Cupra, yeni bir crossover çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket bu haberi kısa bir ipucu videosuyla paylaştı.

2024 yılında piyasaya sürülmesi planlanan modelin tasarımını şimdilik tam olarak göremiyoruz. Üstü örtülü olduğu için sadece ön-arka aydınlatmaların grafikleri ve aracın silüeti hakkında fikir edinebiliyoruz. Profilden baktığımızda, geriye doğru hafif eğimli tavana ve - şirketin deyimiyle - mükemmel ölçülere sahip sportif bir crossover ile karşılaşacağımız fikri uyanıyor. Markanın açıklamasına göre crossover'ın uzunluğu 4.5 metre olacak.

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Cupra'nın belirttiğine göre yeni crossover hafif hibrit ve PHEV yani şarj edilebilir hibrit seçenekleriyle satışa sunulacak. Teknik detaylar henüz belli değil ancak 'yeni nesil PHEV teknolojisi' sayesinde 100 km saf elektrikli sürüş menzili sunulacağı belirtiliyor. Bunun Volkswagen Grubu içerisindeki en iyi değerlerden biri olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Yeni crossover, 2024'ten itibaren Macaristan'daki Györ tesislerinde üretilecek. Söz konusu fabrikada Audi Q3'ün de üretildiğini düşünürsek, yeni model tıpkı Q3 gibi MQB platformu üzerine inşa edilebilir.

Cupra, haberimize konu olan crossover'ın yanı sıra iki yeni elektikli model piyasaya sürecek. Bunlardan biri Tavascan'ın üretim versiyonu, diğeri de UrbanRebel'in üretim versiyonu olacak. Bu modeller sırasıyla 2024 ve 2025 yıllarında gelecek.

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Cupra, yeni hibrit SUV'unu kısa bir ipucu videosuyla duyurdu