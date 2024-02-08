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    Renault, yeni SUV modelinin ismini açıkladı: Symbioz

    Renault, Captur ile Austral arasında konumlanacak yeni C-SUV modelinin ismi ve tasarımına ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Peki Symbioz ne anlama geliyor? Yeni Renault Symbioz ne zaman tanıtılacak?

    Renault, kompakt SUV ailesini genişletmeye devam ediyor. Fransız üretici, yeni C segment SUV modelinin ismini Symbioz olarak açıkladı. Yeni Renault Symbioz, 2024'ün bahar aylarında resmi olarak tanıtılacak.

    Tüm müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandığı belirtilen yeni Renault Symbioz, markanın yeni tasarım dili, sürüş keyfi, geniş yaşam alanı ve E-Tech tam hibrit 145 motorun yakıt verimliliğini bir arada sunuyor.

    Renault, yeni SUV modelinin ismini açıkladı: Symbioz Tam Boyutta Gör
    Renault Symbioz ismini 2017 yılında tanıtılan bir konsept otomobilde görmüştük. Bu kelime, eski Yunan dilinde "birlikte yaşamak" anlamına gelen "symbiosis" kelimesine dayanan Fransızca "symbiose" kelimesinden türetilmiş.

    Paylaşılan ipucu görsellerine baktığımızda Renault Symbioz'un kaslı ve sportif bir tasarıma sahip olduğunu görebiliyoruz. Ön tarafta çıkıntılı burun kısmı, ince aydınlatmalar ve Clio'da gördüğümüz bumerang şekilli gündüz LED'leri dikkat çekiyor. Geniş omuz çizgisi ve geriye doğru eğimli tavan hattının dikkat çektiği otomobilin arkası da Austral'e göre daha keskin geçişlere sahip.

    Symbioz, 4.41 metre gövde uzunluğuna sahip. Bu kapsamda, yine C-Segment bir SUV olan Austral'den 10 cm daha kısa bir model olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca otomobilin ağırlığının 1.5 tonun altında olduğu belirtiliyor.

    Renault, yeni SUV modelinin ismini açıkladı: Symbioz Tam Boyutta Gör
    İç mekana ilişkin görsellerde tavanı kaplayan Solarbay panoramik cam tavan hemen göze çarpıyor. PDCL (polimer dağılmış sıvı kristal) teknolojisini temel alan cam tavan, bu sayede tek tuşla şeffaftan opak hale gelerek perdeye gerek kalmadan iç mekandaki konforu artırıyor.

    Yeni Renault Symbioz bahar aylarında tanıtılacak fakat daha yakın bir tarihte yeni kompakt SUV ile ilgili daha fazla bilgi öğrenmeyi umuyoruz. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 1 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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