Renault, yeni SUV modelinin ismini açıkladı: Symbioz

Renault, kompakt SUV ailesini genişletmeye devam ediyor. Fransız üretici, yeni C segment SUV modelinin ismini Symbioz olarak açıkladı. Yeni Renault Symbioz, 2024'ün bahar aylarında resmi olarak tanıtılacak.
Tüm müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandığı belirtilen yeni Renault Symbioz, markanın yeni tasarım dili, sürüş keyfi, geniş yaşam alanı ve E-Tech tam hibrit 145 motorun yakıt verimliliğini bir arada sunuyor.
Paylaşılan ipucu görsellerine baktığımızda Renault Symbioz'un kaslı ve sportif bir tasarıma sahip olduğunu görebiliyoruz. Ön tarafta çıkıntılı burun kısmı, ince aydınlatmalar ve Clio'da gördüğümüz bumerang şekilli gündüz LED'leri dikkat çekiyor. Geniş omuz çizgisi ve geriye doğru eğimli tavan hattının dikkat çektiği otomobilin arkası da Austral'e göre daha keskin geçişlere sahip.
Symbioz, 4.41 metre gövde uzunluğuna sahip. Bu kapsamda, yine C-Segment bir SUV olan Austral'den 10 cm daha kısa bir model olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca otomobilin ağırlığının 1.5 tonun altında olduğu belirtiliyor.
Yeni Renault Symbioz bahar aylarında tanıtılacak fakat daha yakın bir tarihte yeni kompakt SUV ile ilgili daha fazla bilgi öğrenmeyi umuyoruz. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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