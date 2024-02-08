Renault, kompakt SUV ailesini genişletmeye devam ediyor. Fransız üretici, yeni C segment SUV modelinin ismini Symbioz olarak açıkladı. Yeni Renault Symbioz, 2024'ün bahar aylarında resmi olarak tanıtılacak.

Tüm müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandığı belirtilen yeni Renault Symbioz, markanın yeni tasarım dili, sürüş keyfi, geniş yaşam alanı ve E-Tech tam hibrit 145 motorun yakıt verimliliğini bir arada sunuyor.

Tam Boyutta Gör Renault Symbioz ismini 2017 yılında tanıtılan bir konsept otomobilde görmüştük. Bu kelime, eski Yunan dilinde "birlikte yaşamak" anlamına gelen "symbiosis" kelimesine dayanan Fransızca "symbiose" kelimesinden türetilmiş.

Paylaşılan ipucu görsellerine baktığımızda Renault Symbioz'un kaslı ve sportif bir tasarıma sahip olduğunu görebiliyoruz. Ön tarafta çıkıntılı burun kısmı, ince aydınlatmalar ve Clio'da gördüğümüz bumerang şekilli gündüz LED'leri dikkat çekiyor. Geniş omuz çizgisi ve geriye doğru eğimli tavan hattının dikkat çektiği otomobilin arkası da Austral'e göre daha keskin geçişlere sahip.

Symbioz, 4.41 metre gövde uzunluğuna sahip. Bu kapsamda, yine C-Segment bir SUV olan Austral'den 10 cm daha kısa bir model olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca otomobilin ağırlığının 1.5 tonun altında olduğu belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör İç mekana ilişkin görsellerde tavanı kaplayan Solarbay panoramik cam tavan hemen göze çarpıyor. PDCL (polimer dağılmış sıvı kristal) teknolojisini temel alan cam tavan, bu sayede tek tuşla şeffaftan opak hale gelerek perdeye gerek kalmadan iç mekandaki konforu artırıyor.

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Yeni Renault Symbioz bahar aylarında tanıtılacak fakat daha yakın bir tarihte yeni kompakt SUV ile ilgili daha fazla bilgi öğrenmeyi umuyoruz. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Renault, yeni SUV modelinin ismini açıkladı: Symbioz