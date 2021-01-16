"Cyberpunk 2077, 8 yıl önce duyurulmasına rağmen yalnızca 4 yıldır geliştiriliyordu"

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077 geçtiğimiz ay yayınlandı. Oyun çıkışında birçok sorun barındırıyordu ve o günden bu yana her gün farklı olaylarla gündemde kalmayı başardı. En son birkaç gün önce de şirketin kurucularından Marcin Iwinski, bir video yayınlayıp oyunculardan özür diledi.

Ayrıca Bkz. "CD Projekt, Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışı için uzun ve ayrıntılı bir mesaj yayınladı"

Birkaç saat önce de oyun basınının en önemli isimlerinden olan Jason Schreier, Bllomberg üzerinden bir makale yayınladı. Jason Schreier, 20'den fazla mevcut ve eski CD Projekt Red çalışanıyla yaptığı sohbetlerden açıklayabildiklerini bir yazı içerisinde toplamış. İçlerinde cidden inanılmaz durumlar var. Yazıdan öne çıkan noktaları aşağıda bulabiirsiniz. Yazının kendisinin ise burada bulabilirsiniz.

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Öne Çıkan Noktalar

CD Projekt geliştiricilerine yoğun çalışmanın zorunlu olmayacağı söylenmesine rağmen, geliştiriciler bu konuda yıllarca baskı hissetmiş.

BioWare'in Anthem'i çıkarmadan önce BioWare Büyüsü diye inandığı durumun aynısı CD Projekt'te de olmuş. Şirket "Biz The Witcher 3'ü yaptık bunu da hallederiz." demiş. Kısaca CD Projekt büyüsüne inanmışlar.

Büyüsü diye inandığı durumun aynısı CD Projekt'te de olmuş. Şirket "Biz The Witcher 3'ü yaptık bunu da hallederiz." demiş. Kısaca CD Projekt büyüsüne inanmışlar. Diğer şirketlerin tecrübeli geliştiricileri, CDPR'ın düzensiz geliştirme sürecine çok şaşırmış.

sürecine çok şaşırmış. Bir geliştirici yöneticilere ekstra mesai yapmak istemediğini söylemiş. Yöneticilerden biri "Tamam sorun yok." derken, bir diğeri "Senin yapmadığın işi yapması için başka bir arakdaşının daha fazla çalışması gerekecek." demiş. Bu hikayeyi anlatan birkaç geliştirici daha var.

yapmak istemediğini söylemiş. Yöneticilerden biri "Tamam sorun yok." derken, bir diğeri "Senin yapmadığın işi yapması için başka bir arakdaşının daha fazla çalışması gerekecek." demiş. Bu hikayeyi anlatan birkaç geliştirici daha var. Polonyalı olmayıp şirkette çalışan birçok geliştirici diğer çalışanlar tarafından baskıya uğramış. Düşük maaş ve diğer sıkıntılarla birleşince birçok Polonyalı olmayan geliştirici işi bırakmak zorunda kalmış.

Düşük maaş ve diğer sıkıntılarla birleşince birçok Polonyalı olmayan geliştirici işi bırakmak zorunda kalmış. Geçtiğimiz yıl CDPR, gelirin %10'unu çalışanlar ile paylaşacağını söylediğinde birçok insan geliştiricilerin zengin olduğunu düşünmüştü. Ancak 2015'te testçi olarak işe başlayan Adrian Yakubiak, ayda 400 dolar kazanıyormuş. 2018'de ise genç bir programcı olarak ayda 700 dolar kazanıyormuş.

düşünmüştü. Ancak 2015'te testçi olarak işe başlayan Adrian Yakubiak, ayda 400 dolar kazanıyormuş. 2018'de ise genç bir programcı olarak ayda 700 dolar kazanıyormuş. Son 10 yılda Cyberpunk 2077'nin içerik kısmı fazlasıyla değişmiş. Oyun 2016 yılına kadar üçüncü şahıs bakış açısına sahip bir oyun olarak düşünülmüş. Başlangıçta oyunda duvarda koşma ve uçan arabalar gibi olaylar olacakmış. Ancak süreç ilerledikçe oyun değişmiş.

açısına sahip bir oyun olarak düşünülmüş. Başlangıçta oyunda duvarda koşma ve uçan arabalar gibi olaylar olacakmış. Ancak süreç ilerledikçe oyun değişmiş. Cyberpunk 2077'deki polis sisteminin bu kadar kötü olmasının sebebi ise her şeyin son dakikada yapılmış olması.

bu kadar kötü olmasının sebebi ise her şeyin son dakikada yapılmış olması. Birçok geliştirici neden hem RPG hemde GTA t arzı bir oyun yaptıklarına anlam verememiş.

arzı bir oyun yaptıklarına anlam verememiş. Cyberpunk 2077, 8 yıl önce duyurulmuştu ancak gerçekten geliştirilmeye 2016'da başlandı. 2018'de çoğunlukla sahte olan bir demo yapabildiler. Personelin çoğu 2020'ye yetişmeyeceğini biliyordu ancak yönetim CD Projekt büyüsüne güvendi.

2018'de çoğunlukla sahte olan bir demo yapabildiler. Personelin çoğu 2020'ye yetişmeyeceğini biliyordu ancak yönetim güvendi. Çoğu geliştirici oyunun 2022'de çıkacağını düşünmüş.

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