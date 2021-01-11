Hitman 3 sistem gereksinimleri ve fiyatı

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Sevilen aksiyon/gizlilik serisi Hitman yeni oyunuyla çok yakında geri dönüyor. Merakla beklenen Hitman 3 oyunu için artık neredeyse tüm detaylar belli olmuş durumda. Oyunun sistem gereksinimleri ve Türkiye fiyatları da açıklandı.

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21 yıllık dev bir seri olan Hitman son olarak 2016 yılında yenilenmiş ve 'reboot' edilmişti. IO Interactive tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından dağıtılan Hitman (2016) oyunu eleştirel anlamda büyük övgüler almış olsa da ticari olarak bekleneni veremedi. Bunun ardından Square Enix, IO Interactive ile yollarını ayırdı. Ancak IO Interactive serinin haklarını elinde tuttu ve 2018'da Warner Bros ile bir araya gelerek Hitman 2'yi çıkardı. Stüdyo şimdi Hitman 3'ü ise tamamen bağımsız olarak yayınlıyor.

Hitman 3, 20 Ocak'ta PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ve Stadia platformları için piyasaya sürülecek. PC'de 12 aylık Epic-özel anlaşması yapılmış. Oyun ayrıca PS4 ve PS5'te tam VR desteğiyle geliyor (PC'de şu an için destek yok).

IO Interactive Hitman 3 için ülkemizde bölgesel fiyatlandırma uygulamış. Özellikle de PC ve Xbox'taki fiyat gayet iyi olmuş diyebiliriz. Epic'te ayrıca ilginç bir şekilde Deluxe versiyonu Standart versiyonundan daha ucuz. Fiyatlar şu şekilde:

Hitman 3 Fiyatları

Hitman 3 Standart Edition Epic Games Store -- 260 TL

Hitman 3 Deluxe Edition Epic Games Store -- 255 TL

Hitman 3 Standart Edition Xbox Store -- 260 TL

Hitman 3 Deluxe Edition Xbox Store -- 390 TL

Hitman 3 Standart Edition PS Store -- 307 TL

Hitman 3 Deluxe Edition PS Store -- 460 TL

Minimum

CPU: Intel Core i5-2500K / AMD Phenom II X4 940

RAM: 8 GB

OS: 64-bit Windows 10

GPU: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

Depolama alanı: 80 GB

Önerilen

CPU: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600

RAM: 16 GB

OS: 64-bit Windows 10

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX Vega 56

Depolama alanı: 80 GB

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