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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hitman 3 sistem gereksinimleri ve fiyatı

    20 Ocak'ta çıkış yapacak olan Hitman 3'ün sistem gereksinimleri ve fiyatını aşağıda bulabilirsiniz. Oyun ülkemizde oldukça iyi diyebileceğimiz bölgesel fiyatlandırmalarla geliyor.
    16 sa.
    1,8b
    4
    18
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    1

    Hitman 3 sistem gereksinimleri ve fiyatı
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    Sevilen aksiyon/gizlilik serisi Hitman yeni oyunuyla çok yakında geri dönüyor. Merakla beklenen Hitman 3 oyunu için artık neredeyse tüm detaylar belli olmuş durumda. Oyunun sistem gereksinimleri ve Türkiye fiyatları da açıklandı.

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    21 yıllık dev bir seri olan Hitman son olarak 2016 yılında yenilenmiş ve 'reboot' edilmişti. IO Interactive tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından dağıtılan Hitman (2016) oyunu eleştirel anlamda büyük övgüler almış olsa da ticari olarak bekleneni veremedi. Bunun ardından Square Enix, IO Interactive ile yollarını ayırdı. Ancak IO Interactive serinin haklarını elinde tuttu ve 2018'da Warner Bros ile bir araya gelerek Hitman 2'yi çıkardı. Stüdyo şimdi Hitman 3'ü ise tamamen bağımsız olarak yayınlıyor.

    Hitman 3, 20 Ocak'ta PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ve Stadia platformları için piyasaya sürülecek. PC'de 12 aylık Epic-özel anlaşması yapılmış. Oyun ayrıca PS4 ve PS5'te tam VR desteğiyle geliyor (PC'de şu an için destek yok).

    IO Interactive Hitman 3 için ülkemizde bölgesel fiyatlandırma uygulamış. Özellikle de PC ve Xbox'taki fiyat gayet iyi olmuş diyebiliriz. Epic'te ayrıca ilginç bir şekilde Deluxe versiyonu Standart versiyonundan daha ucuz. Fiyatlar şu şekilde:

    Hitman 3 Fiyatları

    • Hitman 3 Standart Edition Epic Games Store -- 260 TL
    • Hitman 3 Deluxe Edition Epic Games Store -- 255 TL
    • Hitman 3 Standart Edition Xbox Store -- 260 TL
    • Hitman 3 Deluxe Edition Xbox Store -- 390 TL
    • Hitman 3 Standart Edition PS Store -- 307 TL
    • Hitman 3 Deluxe Edition PS Store -- 460 TL

    Minimum

    • CPU: Intel Core i5-2500K / AMD Phenom II X4 940
    • RAM: 8 GB
    • OS: 64-bit Windows 10
    • GPU: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870
    • Depolama alanı: 80 GB

    Önerilen

    • CPU: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600
    • RAM: 16 GB
    • OS: 64-bit Windows 10
    • GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX Vega 56
    • Depolama alanı: 80 GB


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    TheJudgé

    yaw he he

    9 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    mustafacoban (mustafa coban) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ucuz yazılınca bende 50/70tl felan sandım.Çok şükür 20/40tl de sanabilirdim
    2 Yanıt Yanıtla +16
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    from softwave 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    minimum gereksinimler sanirim 480p icin
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    muroooo19 (murat aksdjas) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu oyuna hiç ısınamadım.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    bok gibi !
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    kaptan666 (Ridvan ) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben sana düşük sistemde çalışacak oyun vereyim sen bana upgrade parasını ver demişler.
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    Hyper-X (Emre Özkardeşler) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    60 dolardır diye tahmin ediyorum oyunu, sonuçta AAA diye geçiyor. 50-60 tl çıkmasını bekleyenler kafanız mı güzel? 50 tl kaç dolar yapıyor haberiniz var mı? 260 tl'yi dolara vurduğunuzda 35 dolar yapıyor, yani, 25 dolarını kırmışlar zaten. Yani evet, maalesef 260 tl günümüzde bir oyun için gayet ''ucuz'' sayılıyor.
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    Yürüyen Hoparlör 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    255 tl.Neresi ucuz bunun.
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    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vay be artık 1070'i önerilenlerde gördüğümüze göre yavaş yavaş 6800 serisi kartlara geçme vaktimiz gelmiş demektir.
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    elLbufFer (selçuk dabak) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    150 TL altına oyun mu kaldı ?
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    mustafacoban (mustafa coban) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) elLbufFer
    Sorun beklentiyi büyüttüler
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    mustafacoban (mustafa coban) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ucuz yazılınca bende 50/70tl felan sandım.Çok şükür 20/40tl de sanabilirdim
    2 Yanıt Yanıtla +16
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    eAkman (hic yok) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) mustafacoban
    Ben de oyle sandim😅
    Bir de utanmadan ulkemiz icin oldukca iyi fiyat demis🤬
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    th9 15 sa. ( Mesaj Silindi ) mustafacoban
    ucuz zaten
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