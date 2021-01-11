Hitman 3 sistem gereksinimleri ve fiyatı

Sevilen aksiyon/gizlilik serisi Hitman yeni oyunuyla çok yakında geri dönüyor. Merakla beklenen Hitman 3 oyunu için artık neredeyse tüm detaylar belli olmuş durumda. Oyunun sistem gereksinimleri ve Türkiye fiyatları da açıklandı.İlginizi Çekebilir Hitman III'ün ilk 5 dakikası paylaşıldı
21 yıllık dev bir seri olan Hitman son olarak 2016 yılında yenilenmiş ve 'reboot' edilmişti. IO Interactive tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından dağıtılan Hitman (2016) oyunu eleştirel anlamda büyük övgüler almış olsa da ticari olarak bekleneni veremedi. Bunun ardından Square Enix, IO Interactive ile yollarını ayırdı. Ancak IO Interactive serinin haklarını elinde tuttu ve 2018'da Warner Bros ile bir araya gelerek Hitman 2'yi çıkardı. Stüdyo şimdi Hitman 3'ü ise tamamen bağımsız olarak yayınlıyor.
Hitman 3, 20 Ocak'ta PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ve Stadia platformları için piyasaya sürülecek. PC'de 12 aylık Epic-özel anlaşması yapılmış. Oyun ayrıca PS4 ve PS5'te tam VR desteğiyle geliyor (PC'de şu an için destek yok).
IO Interactive Hitman 3 için ülkemizde bölgesel fiyatlandırma uygulamış. Özellikle de PC ve Xbox'taki fiyat gayet iyi olmuş diyebiliriz. Epic'te ayrıca ilginç bir şekilde Deluxe versiyonu Standart versiyonundan daha ucuz. Fiyatlar şu şekilde:
Hitman 3 Fiyatları
- Hitman 3 Standart Edition Epic Games Store -- 260 TL
- Hitman 3 Deluxe Edition Epic Games Store -- 255 TL
- Hitman 3 Standart Edition Xbox Store -- 260 TL
- Hitman 3 Deluxe Edition Xbox Store -- 390 TL
- Hitman 3 Standart Edition PS Store -- 307 TL
- Hitman 3 Deluxe Edition PS Store -- 460 TL
Minimum
- CPU: Intel Core i5-2500K / AMD Phenom II X4 940
- RAM: 8 GB
- OS: 64-bit Windows 10
- GPU: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870
- Depolama alanı: 80 GB
Önerilen
- CPU: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600
- RAM: 16 GB
- OS: 64-bit Windows 10
- GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX Vega 56
- Depolama alanı: 80 GB
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yaw he he
Bir de utanmadan ulkemiz icin oldukca iyi fiyat demis🤬