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    CD Projekt, Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışı için uzun ve ayrıntılı bir mesaj yayınladı

    2020'nin en popüler oyunlarından Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışı neredeyse her gün oyun dünyasında gündeme oturdu. Sonunda CD Projekt Red, uzun ve detaylı bir açıklamada bulundu.
    6 sa. (Son Güncelleme: 6 sa.)
    1,4b
    39
    12
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    CD Projekt, Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışı için uzun ve ayrıntılı bir mesaj yayınladı
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    Yayıncılığını ve geliştiricliğini CD Projekt Red'in yapıtğı Cyberpunk 2077, yaklaşık 1 ay önce yayınlandı. Oyunun yayınlanmasından bu yana neredeyse her gün oyunla ilgili söylentiler çıktı. Tüm bu konuşmaların ardından CD Projekt Red sonunda detaylı bir açıklama yaptı.

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    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin çevrimiçi moduna dair detaylar sızdırılmış olabilir; GTA V tarzı soygun görevi var!"

    CD Projekt Red'in yayınladığı mesaj siteleri üzerinden yayınlandı hem de şirketin kurucularından Marcin Iwinski'nin açıklama yaptığı ve özür dilediği bir video yayınlandı. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Videoda bahsi geçen olaylardan dikkat çekenleri aşağıda bulabilirsiniz.

    CD Projekt, Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışı için uzun ve ayrıntılı bir mesaj yayınladı
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    Dikkat Çekenler

    • Marcin Iwinski ve yönetim ekibi tüm sorumluluğu üstleniyor. Geliştiricilerin bir suçu yok, nihai kararlar Marcin Iwinski ve yönetim kurulundan çıktı.
    • CD Projekt Red, oyunun öncelikle PC'lerde destansı görünmesini istedi ancak eski nesil konsollara uyarlanması görevini hafife aldı.
    • Çıkış öncesi yapılan testler, oyunun lansmanında yaşanılan sorunların çoğunu göstermedi. 
    • Konsolların inceleme kodlarının geç gitmesinin sebebi, oyunun çıktığı güne kadar eski nesil konsol sürümlerini düzeltmek için hâlâ çalışıyor olmalarıydı.
    • CDPR'ın lansmandan bu yana en büyük önceliği oyunun sorunları düzeltmek. Şu ana kadar sadece "başlangıç" için 3 yama yayınlandı.
    • Önümüzdeki süreçte ana odak noktası hem küçük hem büyük yamalarla hata ve çökme sorunlarının düzeltilmesi. Önümüzdeki 10 gün içerisinde yeni bir yama gelecek. O güncellemeden birkaç hafta sonra daha büyük bir yama gelecek.
    • 2021'in başında ücretsiz olarak sunulması beklenen DLC planı hala devam ediyor. Ancak öncelik performans sorunlarında. Onlar halledildikten sonra DLC'ye geçilecek.
    • PlayStation 5 ve Xbox Series sahipleri için özel yayınlanacak olan yeni nesil sürümü 2021'in ikinci yarısında çıkacak. Eski nesil sürüme sahip olanlar ücretsiz yükseltme yapabilecek. 
    • Çalışanlar "zorunlu mesai" olmadan oyunu düzeltmek için sıkıca çalışıyor.
    • CDPR, Sony ile oyunu tekrar mağazaya eklemek için birlikte çalışıyor.

    CD Projekt'in tüm bu sorunları kabul edip düzeltmek için ellerinden geleni yapacaklarını açıklaması gayet güzel bir durum. Umuyoruz önümüzdeki süreçte yaptıklarıyla tekrar güvendiğimiz ve sevdiğimiz stüdyo olmayı başarabilirler. Videonun tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz. Yayınladıkları soru cevap mesajını da burada bulabilirsiniz.



    https://www.gematsu.com/2021/01/cyberpunk-2077-cd-projekt-red-talks-commitment-to-quality-ps5-and-xbox-series-versions-launch-in-second-half-of-2021 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Hava yastıklı bisiklet kaskı

    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    15 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    18 saat önce
    ccc231

    :)

    18 saat önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    23 saat önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Painkiller. (Arda Aydın) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Geçti artık ne yaparlarsa yapsınlar bu rezalet çıkış hatırlanacak. Oyun dünyasının en büyük hayal kırıklıklarından
    Yanıtla +13
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    Virinom (Süleyman Kenar) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    İmaj öyle bir şeydir ki zor kazanılır ancak çok kolay kaybedilir. CDPR'ın oyuncu gözündeki imajını iyi bir noktaya getirmesi çok uzun süre alacak. 1 ay öncesine kadar belki de en sevilen oyun firmalarından biriyken bugün adını duyan bela okuyor.
    İmaj öyle bir şeydir ki zor kazanılır ancak çok kolay kaybedilir. CDPR'ın oyuncu gözündeki imajını iyi bir noktaya getirmesi çok uzun süre alacak. 1 ay öncesine...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    En azından ea, activision, ubisoft gibi yüzsüz değiller. Aslında pcye early access yapsalardi bu tepkilerin çeyreği yaşanmazdı
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    7ender 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Red Dead 2 ile beraber bu nesilde oynadığım en iyi oyun. Multiplayer için sabırsızlanıyorum. Güzel bir çıkış hazırlayıp, markayı tekrar pazarlayabilirler umarım çünkü içerik olarak rakipsiz ve kesinlikle eşi benzeri olmayan bir oyun.
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    Osiris34 (M. K.) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    kral ne güzel haber yazmıssın eline saglık
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    th9 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    ben oyunu beğendim.buglu ve performans sorunları ile çıkması iyi olmadı fakat bu sorunlar oyunun hikayesini,arkaplandaki olayları,görevlerin kalitesini değiştirmiyor.eleştirirken bunlara dikkat edin.oyun sorunlu çıktı diye tamamen çöp demek sizin cahilliğinizi ortaya çıkarıyor.
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) th9
    Fiyasko olmasının en büyük sebebi konsol tarafındaki yalanlar + olarak her yere girilecek şöyle kaçacak böyle olacak deyip (kilitli) yazması
    1 Yanıt Yanıtla
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 37 dk. ( Mesaj Silindi ) th9
    Kesinlikle katılıyorum oyunu beğendim hikaye özellikle de şehir atmosferi harika performans yamasını bekliyorum pc tarafın da şehir için de 60 fps altına düşüyor arada 2k ultra 30 fps sağbitlemiştim ama 30 fps oynayasım gelmiyor oyüz den yama bekliyorum
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    DH Misafiri 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyunu bug'lı da olsa oynadım ve bitirdim . Haritada görünen irili ufaklı ne varsa gittim ve harita bomboş diyebilirim şu an . Yani bu dakikadan sonra sen güncelleme yayınlamışsın yayınlamamışsın beni ne ilgilendirir . Geri dönüp sıfırdan başlayacak değilim ki oyuna . Tabi konsoldan oynayan arkadaşlar için söylemiyorum bunu . Onlar oynayamadı bile doğru düzgün . DLC gelene kadar benim için Cyberpunk bitmiştir . Zaten oyunda yapacak bişey de kalmadı . Keşke bu kadar hevesle beklediğim bir oyun böyle çıkmasaydı .
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keşke wichter yapmaya devam etseydiniz.
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    cand. 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çöp için açıklamaya gerek yoktu
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    Virinom (Süleyman Kenar) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    İmaj öyle bir şeydir ki zor kazanılır ancak çok kolay kaybedilir. CDPR'ın oyuncu gözündeki imajını iyi bir noktaya getirmesi çok uzun süre alacak. 1 ay öncesine kadar belki de en sevilen oyun firmalarından biriyken bugün adını duyan bela okuyor.
    Yanıtla +6
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    Painkiller. (Arda Aydın) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Geçti artık ne yaparlarsa yapsınlar bu rezalet çıkış hatırlanacak. Oyun dünyasının en büyük hayal kırıklıklarından
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