CD Projekt, Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışı için uzun ve ayrıntılı bir mesaj yayınladı

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Yayıncılığını ve geliştiricliğini CD Projekt Red'in yapıtğı Cyberpunk 2077, yaklaşık 1 ay önce yayınlandı. Oyunun yayınlanmasından bu yana neredeyse her gün oyunla ilgili söylentiler çıktı. Tüm bu konuşmaların ardından CD Projekt Red sonunda detaylı bir açıklama yaptı.

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CD Projekt Red'in yayınladığı mesaj siteleri üzerinden yayınlandı hem de şirketin kurucularından Marcin Iwinski'nin açıklama yaptığı ve özür dilediği bir video yayınlandı. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Videoda bahsi geçen olaylardan dikkat çekenleri aşağıda bulabilirsiniz.

Dikkat Çekenler

Marcin Iwinski ve yönetim ekibi tüm sorumluluğu üstleniyor. Geliştiricilerin bir suçu yok , nihai kararlar Marcin Iwinski ve yönetim kurulundan çıktı.

, nihai kararlar Marcin Iwinski ve yönetim kurulundan çıktı. CD Projekt Red, oyunun öncelikle PC'lerde destansı görünmesini istedi ancak eski nesil konsollara uyarlanması görevini hafife aldı.

uyarlanması görevini Çıkış öncesi yapılan testler, oyunun lansmanında yaşanılan sorunların çoğunu göstermedi.

çoğunu göstermedi. Konsolların inceleme kodlarının geç gitmesinin sebebi, oyunun çıktığı güne kadar eski nesil konsol sürümlerini düzeltmek için hâlâ çalışıyor olmalarıydı.

CDPR'ın lansmandan bu yana en büyük önceliği oyunun sorunları düzeltmek. Şu ana kadar sadece "başlangıç" için 3 yama yayınlandı.

için 3 yama yayınlandı. Önümüzdeki süreçte ana odak noktası hem küçük hem büyük yamalarla hata ve çökme sorunlarının düzeltilmesi. Önümüzdeki 10 gün içerisinde yeni bir yama gelecek. O güncellemeden birkaç hafta sonra daha büyük bir yama gelecek.

2021'in başında ücretsiz olarak sunulması beklenen DLC planı hala devam ediyor. Ancak öncelik performans sorunlarında. Onlar halledildikten sonra DLC'ye geçilecek.

hala devam ediyor. Ancak öncelik performans sorunlarında. Onlar halledildikten sonra DLC'ye geçilecek. PlayStation 5 ve Xbox Series sahipleri için özel yayınlanacak olan yeni nesil sürümü 2021'in ikinci yarısında çıkacak. Eski nesil sürüme sahip olanlar ücretsiz yükseltme yapabilecek.

sahipleri için özel yayınlanacak olan yeni nesil sürümü 2021'in ikinci yarısında çıkacak. Eski nesil sürüme sahip olanlar ücretsiz yükseltme yapabilecek. Çalışanlar "zorunlu mesai" olmadan oyunu düzeltmek için sıkıca çalışıyor.

olmadan oyunu düzeltmek için sıkıca çalışıyor. CDPR, Sony ile oyunu tekrar mağazaya eklemek için birlikte çalışıyor.

CD Projekt'in tüm bu sorunları kabul edip düzeltmek için ellerinden geleni yapacaklarını açıklaması gayet güzel bir durum. Umuyoruz önümüzdeki süreçte yaptıklarıyla tekrar güvendiğimiz ve sevdiğimiz stüdyo olmayı başarabilirler. Videonun tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz. Yayınladıkları soru cevap mesajını da burada bulabilirsiniz.

https://www.gematsu.com/2021/01/cyberpunk-2077-cd-projekt-red-talks-commitment-to-quality-ps5-and-xbox-series-versions-launch-in-second-half-of-2021

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