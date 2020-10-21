Cyberpunk 2077’deki karakterlerin dudak hareketleri konuştukları dillere uygun olacak

19 Kasım’da oyuncularla buluşacak olan Cyberpunk 2077’yle ilgili yeni paylaşımların ardı arkası kesilmiyor. Geliştirici CD Projekt Red (CDPR) bu kez de oyundaki diyaloglarla ilgili bir paylaşımda bulundu.
Oyundaki her detaya ayrı bir önem veren CDPR, bu kez küçük ancak gerçekçiliği önemli bir katkısı olan seslendirme konusunda bir bilgilendirme yaptı. Cyberpunk 2077’nin altyazı desteği hariç 10 farklı dilde konuşma seçeneği ile geleceğini açıklayan şirket, bu dillere ait dudak hareketlerinin (lip sync) oyun karakterlerine birebir yansıtılacağını duyurdu.İlginizi Çekebilir Cyberpunk 2077’nin Night City haritası sızdırıldı
Ayrıca Bkz. "The Mandalorian’ın ikinci sezonu için yeni bir fragman yayınlandı"
İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Lehçe (Polonyaca), Portekizce, Rusça, Çince ve Japonca dillerini destekleyecek özellik yapay zekâ yardımıyla en iyi hale getirildi. Açık bir dünya oyunu olan Cyberpunk 2077’deki tüm karakterleri bu özelliği kazandırmayı hedefleyen ancak bunun hareket yakalama teknolojisiyle yapılmasının mümkün olmadığını bilen CDPR, çözüm için Jali Research’ün dudak uydurma ve yüz animasyonu teknolojisinden faydalanmış.
Oyundaki bazı karakterlerin birden çok dili konuşabildiğini ifade eden geliştiriciler, bir dilden diğerine geçişteki doğallığı yansıtabilmek adına ise metin etiketleme yöntemini benimsemiş. Konuşma esnasında kullanılan etiketler aynı zamanda oyundaki karakterin ruh hali değiştiğinde bunun yüz hareketlerine de yansıtılmasını sağlamış. Normal şartlar altında genellikle sadece bir dil için yapılan bu işlem, bakalım Cyberpunk 2077’de beklenen etkiyi yaratacak mı?
Söz konusu teknolojinin nasıl hayata geçirildiğini aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.
https://www.engadget.com/cyberpunk-2077-dialogue-language-lip-sync-artificial-intelligence-dubbing-154523977.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
O mesaj dün atıldı, geç kaldın(ız). Hemen anında cevap yazacaktınız.
Demekki bazı şeyler bilmiyorsun sonra öğreniyorsun veya görüyorsun. Anne karnında öğrenmiş doğmuş gelmiş herhalde arkadaşlar Cyberpunk yapımcısının Polonya firması olduğunu..
Ahh Z kuşağı ah.. Sizinle çok işimiz var belli oldu..
Edit : Bu arada, CDPR'ın bu sistemi L.A. Noire'nınkinden daha sağlam olacak gibi görünüyor. Diğer yapımcılar da hâlâ ön siparişe hangi bonusu koysak diye düşünmeye devam etsin. Neyse ki onlara para yok...
3 Kişi Okuyor (0 Üye, 3 Misafir) 3 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
2773 kez okundu.
12 kişi, toplam 14 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
cyberpunk 2077, Yazılım