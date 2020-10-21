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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077’deki karakterlerin dudak hareketleri konuştukları dillere uygun olacak

    Cyberpunk 2077 ufak detaylara verdiği önemle bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Bu kez de oyundaki karakterlerin dudak hareketlerinin konuştukları dillere uygun olacağı ifade edildi.
    2 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    2,8b
    3
    26
    Oyunlar
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    Gökhan G.
    Editör
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    7

    Cyberpunk 2077’deki karakterlerin dudak hareketleri konuştukları dillere uygun olacak
    Tam Boyutta Gör

    19 Kasım’da oyuncularla buluşacak olan Cyberpunk 2077’yle ilgili yeni paylaşımların ardı arkası kesilmiyor. Geliştirici CD Projekt Red (CDPR) bu kez de oyundaki diyaloglarla ilgili bir paylaşımda bulundu.

    Oyundaki her detaya ayrı bir önem veren CDPR, bu kez küçük ancak gerçekçiliği önemli bir katkısı olan seslendirme konusunda bir bilgilendirme yaptı. Cyberpunk 2077’nin altyazı desteği hariç 10 farklı dilde konuşma seçeneği ile geleceğini açıklayan şirket, bu dillere ait dudak hareketlerinin (lip sync) oyun karakterlerine birebir yansıtılacağını duyurdu.

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    İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Lehçe (Polonyaca), Portekizce, Rusça, Çince ve Japonca dillerini destekleyecek özellik yapay zekâ yardımıyla en iyi hale getirildi. Açık bir dünya oyunu olan Cyberpunk 2077’deki tüm karakterleri bu özelliği kazandırmayı hedefleyen ancak bunun hareket yakalama teknolojisiyle yapılmasının mümkün olmadığını bilen CDPR, çözüm için Jali Research’ün dudak uydurma ve yüz animasyonu teknolojisinden faydalanmış.

    Cyberpunk 2077’deki karakterlerin dudak hareketleri konuştukları dillere uygun olacak

    Oyundaki bazı karakterlerin birden çok dili konuşabildiğini ifade eden geliştiriciler, bir dilden diğerine geçişteki doğallığı yansıtabilmek adına ise metin etiketleme yöntemini benimsemiş. Konuşma esnasında kullanılan etiketler aynı zamanda oyundaki karakterin ruh hali değiştiğinde bunun yüz hareketlerine de yansıtılmasını sağlamış. Normal şartlar altında genellikle sadece bir dil için yapılan bu işlem, bakalım Cyberpunk 2077’de beklenen etkiyi yaratacak mı?

    Söz konusu teknolojinin nasıl hayata geçirildiğini aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.



    https://www.engadget.com/cyberpunk-2077-dialogue-language-lip-sync-artificial-intelligence-dubbing-154523977.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    49 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    VS18 (Osman Cengeri) 1 gün (düzenlendi) en beğenilen ilkerinanç
    Oyunu yapan adamlar polonyalı
    3 Yanıt Yanıtla +38
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    R.Romanoviç (Geralt of the rivia ) 1 gün ilkerinanç
    İlker bilmedigin her konuya salça oluyorsun
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 16 sa. (düzenlendi)
    Yanlışım olmasın ama galiba Witcher 3'te de böyle bir durum vardı. Gerçi ben İngilizce dışında farklı bir dublaj dilinde oynamadım ama arkadaşımın dile getirmesi üzerine Priscilla karakterinin tavernada söylediği şarkıyı farklı dillerde, Youtube'da izlediğimizde, ağız hareketlerinin de seçilen dile göre değiştiğini görmüştük. 2015 yılına ait bir oyundan bahsediyoruz burada. Oyunun tamamında bu var mıydı bilmiyorum, araştırmadım da ama o şarkıda kesinlikle vardı.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 21 sa. (düzenlendi)
    Bence asıl sana günaydın Atilla.
    O mesaj dün atıldı, geç kaldın(ız). Hemen anında cevap yazacaktınız.
    Demekki bazı şeyler bilmiyorsun sonra öğreniyorsun veya görüyorsun. Anne karnında öğrenmiş doğmuş gelmiş herhalde arkadaşlar Cyberpunk yapımcısının Polonya firması olduğunu..

    Ahh Z kuşağı ah.. Sizinle çok işimiz var belli oldu..
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 21 sa.
    Harika Japonca oynarım ben bunu
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    einhander (Erdem ) 21 sa.
    inanılmaz bir detaycılık
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    rookiecod3r (Erdem Taş) 1 gün
    Adamın oyun hakkında fikri var ama CDPR nin Polak olduğundan haberi yok.
    Yanıtla +1
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    Krone 1 gün
    Müthiş gerçekçi görünüyor. Çok beğendim bu teknolojiyi.
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 1 gün
    Cyberpunk sabırsızlıkla bekliyorum aldım steam den güzel olucağına hiç şüphem yok başka firma yapsaydı zerre umudum olmazdı
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    Babblebabble 1 gün (düzenlendi)
    Videoyu izledim, gerçekten inanılmaz... İngilizce zaten biliyorum ama demek ki Türkçe dublaj olsaymış çook çok efsane olacakmış bu yeni sistemleri ile. Bu olayın deep learning ile bir alakası var sanırım, değil mi?
    Edit : Bu arada, CDPR'ın bu sistemi L.A. Noire'nınkinden daha sağlam olacak gibi görünüyor. Diğer yapımcılar da hâlâ ön siparişe hangi bonusu koysak diye düşünmeye devam etsin. Neyse ki onlara para yok...
    Yanıtla +2
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    Psikososyal 1 gün
    Polonyaca? Lehçe olmasın o
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün (düzenlendi)
    Farkettim. Zaten "ulan bizim Crysis in yapımcısının Türk olması gibi bunun da yapımcısı falan Polonyalı olmasın?" diye internetten baktım öyleymiş düzelttim senin yazından önce sıkıntı yok.
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    2773 kez okundu.
    12 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    cyberpunk 2077, Yazılım
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