Cyberpunk 2077’deki karakterlerin dudak hareketleri konuştukları dillere uygun olacak

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19 Kasım’da oyuncularla buluşacak olan Cyberpunk 2077’yle ilgili yeni paylaşımların ardı arkası kesilmiyor. Geliştirici CD Projekt Red (CDPR) bu kez de oyundaki diyaloglarla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Oyundaki her detaya ayrı bir önem veren CDPR, bu kez küçük ancak gerçekçiliği önemli bir katkısı olan seslendirme konusunda bir bilgilendirme yaptı. Cyberpunk 2077’nin altyazı desteği hariç 10 farklı dilde konuşma seçeneği ile geleceğini açıklayan şirket, bu dillere ait dudak hareketlerinin (lip sync) oyun karakterlerine birebir yansıtılacağını duyurdu.

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İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Lehçe (Polonyaca), Portekizce, Rusça, Çince ve Japonca dillerini destekleyecek özellik yapay zekâ yardımıyla en iyi hale getirildi. Açık bir dünya oyunu olan Cyberpunk 2077’deki tüm karakterleri bu özelliği kazandırmayı hedefleyen ancak bunun hareket yakalama teknolojisiyle yapılmasının mümkün olmadığını bilen CDPR, çözüm için Jali Research’ün dudak uydurma ve yüz animasyonu teknolojisinden faydalanmış.

Oyundaki bazı karakterlerin birden çok dili konuşabildiğini ifade eden geliştiriciler, bir dilden diğerine geçişteki doğallığı yansıtabilmek adına ise metin etiketleme yöntemini benimsemiş. Konuşma esnasında kullanılan etiketler aynı zamanda oyundaki karakterin ruh hali değiştiğinde bunun yüz hareketlerine de yansıtılmasını sağlamış. Normal şartlar altında genellikle sadece bir dil için yapılan bu işlem, bakalım Cyberpunk 2077’de beklenen etkiyi yaratacak mı?

Söz konusu teknolojinin nasıl hayata geçirildiğini aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.

https://www.engadget.com/cyberpunk-2077-dialogue-language-lip-sync-artificial-intelligence-dubbing-154523977.html

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