The Mandalorian’ın ikinci sezonu için yeni bir fragman yayınlandı

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İkinci sezonu 30 Ekim’de gösterilmeye başlayacak Disney Plus’ın popüler dizisi The Mandalorian için yeni bir fragman yayınlandı. “Özel bakış” adlı fragman, Mando ve ekibinin ikinci sezonda nelerin peşinde koşacağı hakkında taze bilgiler veriyor.

Fragmandan anlaşıldığı kadarıyla Mando dizinin ikinci sezonunda, henüz bir adı olmayan ve Bebek Yoda olarak bildiğimiz Çocuğu “kendi türü” ile bir araya getirmeye çalışacak. Bunun için diğer Mandalorianları bulmaya çalışacak ekip, yine birçok farklı belanın içine çekilecek.

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Aynı zamanda Mando ve Bebek Yoda’ya maceralarında eşlik eden Greef Karga (Carl Weathers) ve Cara Dune’yi (Gina Carano) ikinci sezonda çok daha fazla görme şansı elde edeceğiz.

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İlk sezondaki gibi sekiz bölümden oluşacak ikinci sezon, birinci sezondaki bölüm sırasını devam ettirecek. Yani ikinci sezon, Bölüm 9’la başlayacak ve Bölüm 16 ile sona erecek. Her hafta bir bölümün yayınlanacağı ikinci sezon, 18 Aralık’ta sona erecek.

Aşağıda dizi için yayınlanan son fragmana göz atabilirsiniz.

https://www.gamespot.com/articles/the-mandalorian-season-2-new-trailer-reveals-mandos-season-2-quest/1100-6483506/

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