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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Mandalorian’ın ikinci sezonu için yeni bir fragman yayınlandı

    Disney Plus'ın popüler dizisi The Mandalorian 30 Ekim'de geri dönüyor. Dizi için geçtiğimiz haftalarda yayınlanan yeni sezon fragmanına ilaveten yeni bir fragman daha paylaşıldı.
    2 gün
    3,1b
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    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
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    2

    The Mandalorian’ın ikinci sezonu için yeni bir fragman yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    İkinci sezonu 30 Ekim’de gösterilmeye başlayacak Disney Plus’ın popüler dizisi The Mandalorian için yeni bir fragman yayınlandı. “Özel bakış” adlı fragman,  Mando ve ekibinin ikinci sezonda nelerin peşinde koşacağı hakkında taze bilgiler veriyor.

    Fragmandan anlaşıldığı kadarıyla Mando dizinin ikinci sezonunda, henüz bir adı olmayan ve Bebek Yoda olarak bildiğimiz Çocuğu “kendi türü” ile bir araya getirmeye çalışacak. Bunun için diğer Mandalorianları bulmaya çalışacak ekip, yine birçok farklı belanın içine çekilecek.

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    Aynı zamanda Mando ve Bebek Yoda’ya maceralarında eşlik eden Greef Karga (Carl Weathers) ve Cara Dune’yi (Gina Carano) ikinci sezonda çok daha fazla görme şansı elde edeceğiz.

    The Mandalorian’ın ikinci sezonu için yeni bir fragman yayınlandı
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    İlk sezondaki gibi sekiz bölümden oluşacak ikinci sezon, birinci sezondaki bölüm sırasını devam ettirecek. Yani ikinci sezon, Bölüm 9’la başlayacak ve Bölüm 16 ile sona erecek. Her hafta bir bölümün yayınlanacağı ikinci sezon, 18 Aralık’ta sona erecek.

    Aşağıda dizi için yayınlanan son fragmana göz atabilirsiniz.



    https://www.gamespot.com/articles/the-mandalorian-season-2-new-trailer-reveals-mandos-season-2-quest/1100-6483506/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    kakarikikiri (jean paul Sartre) 2 gün
    sjw ayağına şu diziyi de katletmeseler bari...
    Yanıtla
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    WarSaw (Savaş T.) 2 gün
    şu olmayan tırıvırı şeyleride ne güzel şişirip şişirip getirp duruyorlar habire
    Yanıtla
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    Steelo (Fatih Koyuncu) 2 gün
    Yüzünü ne zaman görücez.
    1 Yanıt Yanıtla
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    ensei (hakan kahraman) 2 gün
    1. Sezonun BluRay’i hala çıkmadı. Bilgisi olan varmı?
    Yanıtla
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    classf2re (Emre Mendelyev) 2 gün
    Filmlerinden daha iyi. Merakla bekliyorum 2. Sezonu.
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 2 gün
    heyecanla beklediğim dizilerden biri
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    nukerm (kerem altınışık) 2 gün yeni yorumcu
    bu dizi son çıkan star wars filmlerinin kötü senaryoların ardından şifa oldu bize
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    clarq26 (Emre Bayram) 2 gün
    İyidir iyi gelsin bakalım kışta geldi yorgana sarılıp hergün 1 bolum diyip 1 günde bitirmelik :)
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    fhrstw 2 gün
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +2
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    aycibin (Yalım Dilmen) 2 gün
    güzel oldu bu dizi.4 sezon gideri var
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    3115 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    disney plus, the mandalorian ve Bilim ve Teknoloji
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