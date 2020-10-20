The Mandalorian’ın ikinci sezonu için yeni bir fragman yayınlandı

İkinci sezonu 30 Ekim’de gösterilmeye başlayacak Disney Plus’ın popüler dizisi The Mandalorian için yeni bir fragman yayınlandı. “Özel bakış” adlı fragman, Mando ve ekibinin ikinci sezonda nelerin peşinde koşacağı hakkında taze bilgiler veriyor.
Fragmandan anlaşıldığı kadarıyla Mando dizinin ikinci sezonunda, henüz bir adı olmayan ve Bebek Yoda olarak bildiğimiz Çocuğu “kendi türü” ile bir araya getirmeye çalışacak. Bunun için diğer Mandalorianları bulmaya çalışacak ekip, yine birçok farklı belanın içine çekilecek.İlginizi Çekebilir The Mandalorian 2. sezon fragmanı yayınlandı
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Aynı zamanda Mando ve Bebek Yoda’ya maceralarında eşlik eden Greef Karga (Carl Weathers) ve Cara Dune’yi (Gina Carano) ikinci sezonda çok daha fazla görme şansı elde edeceğiz.
İlk sezondaki gibi sekiz bölümden oluşacak ikinci sezon, birinci sezondaki bölüm sırasını devam ettirecek. Yani ikinci sezon, Bölüm 9’la başlayacak ve Bölüm 16 ile sona erecek. Her hafta bir bölümün yayınlanacağı ikinci sezon, 18 Aralık’ta sona erecek.
Aşağıda dizi için yayınlanan son fragmana göz atabilirsiniz.
https://www.gamespot.com/articles/the-mandalorian-season-2-new-trailer-reveals-mandos-season-2-quest/1100-6483506/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
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disney plus, the mandalorian ve Bilim ve Teknoloji