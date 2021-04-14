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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077'nin 1.21 yaması yayınlandı: Yine uzun bir liste

    Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan büyük yamanın ardından Cyberpunk 2077'nin küçük yamaları devam ediyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    14 Nisan 2021, 14:30 (1 sa.)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Cyberpunk 2077'nin 1.21 yaması yayınlandı: Yine uzun bir liste
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, sorunlu çıkışının ardından geçtiğimiz haftalarda büyük bir yama aldı ve hatalar büyük oranda düzeltildi. Ancak ne yazık ki hala düzeltilmeyen sorunlar vardı. Geçtiğimiz saatlerde de Cyberpunk 2077 için küçük ama oyun dünyası için orta düzeyde diyebileceğimiz bir yama daha yayınlandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Cyberpunk 2077'nin sorunlarını büyük ölçüde çözecek olan yamadan bazı detaylar paylaşıldı

    Ayrıca Bkz. "CD Projekt, Cyberpunk 2077'yi gurur duyacakları bir oyun haline getireceklerini söylüyor"

    Geçtiğimiz saatlerde Cyberpunk 2077'nin 1.21 yaması PC, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S ve Stadia için yayınlandı. Yamanın PC'deki boyutu 1.6GB. Yama yine birçok sorunu düzeltiyor. 1.21 yaması genel olarak oyunu daha stabil hale getiriyor ve ilermeyi engelleyen en yaygın sorunları düzeltiyor.

    Yama notlarına daha detaylı bir şekilde baktığımızda ise yamanın açık dünyada ve görevlerde, oynanışta, görsellerde ve yapay zekadaki sorunları düzelttiğini görebiliyoruz. Ayrıca konsollar ve Stadia için bazı özel geliştirmeler de bulunuyor. PC için özel geliştirme mevcut değil. Tüm yama notlarını buradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Özellikle görevlerde ve açık dünyada bir hayli uzun bir liste olduğunu söylemek gerek.

    Bundan sonraki süreçte oyun için daha fazla yama gelecek. CD Projekt yöneticilerinden Adam Kicinski, oyun için pes etmeyeceklerini ve gelecekte bu oyunun gurur duyacakları bir hale getirmek istediklerini söylemişti.



    https://www.cyberpunk.net/en/news/37984/hotfix-1-21
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    madonos 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    Güzel bu gidişle 2022 yılında oyun early access moddan çıkacak gibi duruyor o zaman oynanır.
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    A ak_n (akın çetin) 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu oyun şans vermeye değer ve bir kaç kez bitirilebilir. Şuan biraz hızlı oynuyorum bittikten sonra tekrar başlıycam farklı bir tarz ve farklı kararlarla ilerliycem o zamana da çok daha iyi hale gelmiş olur.
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keşke oyun hiç çıkmasaydı, tamamlayıp öyle çıkarsalardı. Bir kere adları kötüye çıktı ne yapsalar boş, adamlara cidden üzülüyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    ti7800 (Eddie Morra) 45 dk. ( Mesaj Silindi ) a_y_k_u_t
    İyide çok beklettiler milleti. çıkmış olması iyi yamalarla düzelecek işte yapacak bir şey yok.
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    WeDneS (Ercan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır.
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