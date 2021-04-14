Cyberpunk 2077'nin 1.21 yaması yayınlandı: Yine uzun bir liste

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, sorunlu çıkışının ardından geçtiğimiz haftalarda büyük bir yama aldı ve hatalar büyük oranda düzeltildi. Ancak ne yazık ki hala düzeltilmeyen sorunlar vardı. Geçtiğimiz saatlerde de Cyberpunk 2077 için küçük ama oyun dünyası için orta düzeyde diyebileceğimiz bir yama daha yayınlandı.

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Cyberpunk 2077'nin sorunlarını büyük ölçüde çözecek olan yamadan bazı detaylar paylaşıldı

Ayrıca Bkz. "CD Projekt, Cyberpunk 2077'yi gurur duyacakları bir oyun haline getireceklerini söylüyor"

Geçtiğimiz saatlerde Cyberpunk 2077'nin 1.21 yaması PC, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S ve Stadia için yayınlandı. Yamanın PC'deki boyutu 1.6GB. Yama yine birçok sorunu düzeltiyor. 1.21 yaması genel olarak oyunu daha stabil hale getiriyor ve ilermeyi engelleyen en yaygın sorunları düzeltiyor.

Yama notlarına daha detaylı bir şekilde baktığımızda ise yamanın açık dünyada ve görevlerde, oynanışta, görsellerde ve yapay zekadaki sorunları düzelttiğini görebiliyoruz. Ayrıca konsollar ve Stadia için bazı özel geliştirmeler de bulunuyor. PC için özel geliştirme mevcut değil. Tüm yama notlarını buradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Özellikle görevlerde ve açık dünyada bir hayli uzun bir liste olduğunu söylemek gerek.

Bundan sonraki süreçte oyun için daha fazla yama gelecek. CD Projekt yöneticilerinden Adam Kicinski, oyun için pes etmeyeceklerini ve gelecekte bu oyunun gurur duyacakları bir hale getirmek istediklerini söylemişti.

https://www.cyberpunk.net/en/news/37984/hotfix-1-21

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