CD Projekt, Cyberpunk 2077'yi gurur duyacakları bir oyun haline getireceklerini söylüyor

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, geçtiğimiz yıl sorunlu bir şekilde yayınlandı. Bu sorunlu çıkış için özür dilediler ve gelecekte yamalarla oyunun sorunlarını gidereceklerini söylediler. Geçtiğimiz haftalarda da bu yama yayınlandı ve oyunun birçok sorunu çözüldü. Ancak ne yazık ki oyunun sorunları hala devam ediyor.

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Bazı oyuncular hala umutla Cyberpunk 2077'nin düzeleceği günü bekliyor, bazı oyuncular ise tamamen umudu kesmiş ve önüne bakmış durumda. Ancak CD Projekt'in yöneticilerinden Adam Kicinski, oyunla ilgili umutlandırıcı bir açıklama yaptı.

Geçtiğimiz gün Reuters'e konuşan Adam Kicinski, Cyberpunk 2077'yi rafa kaldırmayacaklarını ve ilerdeki güncellemelerle gurur duyacakları bir oyun haline getirip yıllarca satacaklarını düşündüğünü söyledi. Ayrıca Adam Kicinski, oyunun hala PlayStation Store'a eklenmemesi konusunda da şu anda Sony ile arkadaşça bir ilişkileri olduğunu söyledi. Ancak yine bir tarih verilmedi.

En son oyunun yakın zamanda ekleneceği söylenmişti. Ayrıca oyunun online modu da şimdilikik askıya alınmış durumda.

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