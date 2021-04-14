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    CD Projekt, Cyberpunk 2077'yi gurur duyacakları bir oyun haline getireceklerini söylüyor

    2020 yıında yayınlanan ve geçtiğimiz haftalarda da büyük bir yaması yayınlanan Cyberpunk 2077 hala tamamen düzelmiş değil. Ancak Adam Kicinski gelecekte işlerin daha da düzeleceğini söyledi.
    14 Nisan 2021, 13:00 (3 sa.)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    CD Projekt, Cyberpunk 2077'yi gurur duyacakları bir oyun haline getireceklerini söylüyor
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, geçtiğimiz yıl sorunlu bir şekilde yayınlandı. Bu sorunlu çıkış için özür dilediler ve gelecekte yamalarla oyunun sorunlarını gidereceklerini söylediler. Geçtiğimiz haftalarda da bu yama yayınlandı ve oyunun birçok sorunu çözüldü. Ancak ne yazık ki oyunun sorunları hala devam ediyor.

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    Ayrıca Bkz. "Capcom’dan çalınan veriler ile ilgili açılan soruşturma tamamlandı: 390.000 kişinin etkilendiği düşünülüyor"

    Bazı oyuncular hala umutla Cyberpunk 2077'nin düzeleceği günü bekliyor, bazı oyuncular ise tamamen umudu kesmiş ve önüne bakmış durumda. Ancak CD Projekt'in yöneticilerinden Adam Kicinski, oyunla ilgili umutlandırıcı bir açıklama yaptı. 

    Geçtiğimiz gün Reuters'e konuşan Adam Kicinski, Cyberpunk 2077'yi rafa kaldırmayacaklarını ve ilerdeki güncellemelerle gurur duyacakları bir oyun haline getirip yıllarca satacaklarını düşündüğünü söyledi. Ayrıca Adam Kicinski, oyunun hala PlayStation Store'a eklenmemesi konusunda da şu anda Sony ile arkadaşça bir ilişkileri olduğunu söyledi. Ancak yine bir tarih verilmedi.

    En son oyunun yakın zamanda ekleneceği söylenmişti. Ayrıca oyunun online modu da şimdilikik askıya alınmış durumda. 



    Kaynakça https://www.ign.com/articles/cyberpunk-2077-patch-1-2-step-towards-playstation-return https://www.pcgamer.com/cd-projekt-boss-commits-to-making-cyberpunk-2077-a-game-we-can-be-proud-of/
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheLordOfTheGames (Anc Abc) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oyunu duyur, 8 yıl sonra yarım şekilde çıkart, bir 2 yıl da geliştirmeyle oyalan. Kusura bakmasınlar ama 10 yılda bir nesil değişiyor. Hiç ümidim yok ama gerçekten kaliteli bir oyun haline getirseler bile bu takdir edilesi bir şey olmaz 10 yıl insanları beklettikten sonra.
    Oyunu duyur, 8 yıl sonra yarım şekilde çıkart, bir 2 yıl da geliştirmeyle oyalan. Kusura bakmasınlar ama 10 yılda bir nesil değişiyor. Hiç ümidim yok ama gerçek...
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    Ayva (Erdem ) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Oyun ilk çıktığında başlarında bırakıp düzelmesini beklemeye koyuldum. Umarım bu sefer üzmezler.
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    B bshaar387 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyunu reklamını yaptığınız mükemmel hale getirseniz ne yazar, oynadık bitirdik ağzımızda yavan bir tat ile kenara koyduk. Single player oyunu zamanla geliştirsen ne yazar hikayesini bir kere bitirdikten sonra
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    Akasha_Ether (abc def) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cyberpunk2077 icin verdiğim 250 liradan çok witcher 4ün yalan olmasına üzülüyorum.
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    Samura ii (Abdurrahman A.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    cdprred i severim ama bu saatten sonra ne kadar değiştirebilirsiniz? En zorlayıcı hamleleri konusalım dikine mimarı, açılabilir ve içerisi dolu kapılar, biraz daha kompleks bi hack sistemi gibi gibi bize söz verip yapmadıklarınız. Hadi bunları yaptınız. Ama seçimlerimize göre şekillenen bir hikayeye nasıl çeviriceksiniz. Oyunun türü değişti biliyorum ama bize söz verdiğiniz şey oyunun hikayesel olarakta şekilleneceğiydi. Bunlar olmadan 'unutulmaz bi oyun' olma şansınız yok
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    U ulayrason 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    2077 kıral oyundur öyle yan görevlerin bile farklı sonu hatta o yan görevleri yapmadığın zaman bile ilerde sana sonuçları çıkıyor. oynanabilirligi değiştirmek güzel. oyunu oynamadan yorum yapanlar oyunu bir oynayın ya oyunu erken bitirin sonra geç bitirin verdiğiniz sonuçlara göre tekrar geriden alıp bakın. oyunda bug var diye buglar gitse bile kötü kalacak demeyin.

    son olarak oyunda yapılan güncellemeler sanki ilk yaptıkları şeyleri sonradan değiştirmişler de sonradan kaldırmışlar gibi birşeyler yapmışlar.
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    joven ( joven) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adınız çıktı bine inmez bire bu saatten sonra bu oyundan çokda birşey beklenmez
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Siz adam gibi bir yeni Witcher çıkarın. O bize yıllarca yeter.
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    TheLordOfTheGames (Anc Abc) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oyunu duyur, 8 yıl sonra yarım şekilde çıkart, bir 2 yıl da geliştirmeyle oyalan. Kusura bakmasınlar ama 10 yılda bir nesil değişiyor. Hiç ümidim yok ama gerçekten kaliteli bir oyun haline getirseler bile bu takdir edilesi bir şey olmaz 10 yıl insanları beklettikten sonra.
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