Cyberpunk 2077'nin DLC ve genişleme paketlerinin duyurusu oyun çıktıktan sonra yapılacak

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077'ye gelecek olan DLC'ler ve ek paketlerin duyurusu ertelendi.

Ayrıca Bkz. "CD Projekt, Cyberpunk 2077'nin PS4 ve Xbox One'da şaşırtıcı bir şekilde iyi çalıştığını söyledi"

İlginizi Çekebilir

Cyberpunk 2077, PC - PS4 Pro grafik karşılaştırması

Normalde oyunun çıkışından önce duyurusu yapılması beklenen indirilebilir içerikler, oyunun yayınlanmasından sonrasına, yani 10 Aralık'tan sonraya ertelendi. Oyunun DLC'leri ve ek paketleri için The Witcher 3'ten ilham alınmış. The Witcher 3'ün çıkışının ardından toplamda 16 ücretsiz DLC gelmişti ve oyuna hem yeni görevler hem de yeni eşyalar eklemişti. Ayrıca çıkışından bir süre sonra yayınlanan iki genişleme paketi de neredeyse bambaşka bir oyun daha sunuyordu bize.

Cyberpunk 2077 için de tam olarak bu tarzda içerikler düşünülmüş ancak ne yazık ki bunların duyurusunu oyun çıktıktan sonra görebileceğiz.

Son olarak ise Cyberpunk 2077'nin çok oyunculu moduna dair daha fazla bilginin 2021'in ilk çeyreğinde açıklanacağı ve bu çok oyunculu modun bir mod olmayacağı, bağımsız kendine ait bir AAA proje olacağı açıklandı. Yani karşımıza çıkan şey basit bir ekstra mod olmayacak, ekstra bir oyun gibi olacak. Şu anda çok oyunculu Cyberpunk 2077 için de bambaşka bir ekip çalışıyormuş.

Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Yeni nesil sürümü 2021'de gelecek fakat geriye uyumluluk sayesinde oyunun çıkış tarihinden itibaren yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.