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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    CD Projekt, Cyberpunk 2077'nin PS4 ve Xbox One'da şaşırtıcı bir şekilde iyi çalıştığını söyledi

    CD Projekt Red'in yeni oyunu Cyberpunk 2077'nin çıkışına çok az kaldı ve her geçen gün yeni detaylar paylaşılıyor. Bu seferki detay ise oyunun PlaStation 4 ve Xbox One'daki performansı ile ilgili.
    42 dk.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    CD Projekt, Cyberpunk 2077'nin PS4 ve Xbox One'da şaşırtıcı bir şekilde iyi çalıştığını söyledi
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    Oyun dünyası için fazlasıyla önemli bir dönemin içerisindeyiz ve bu dönemi önemli yapan konulardan biri de CD Projekt Red'in yeni oyunu Cyberpunk 2077. Çıkışına çok az kalan oyunun en merak edilen konularından biri de performansı.

    Ayrıca Bkz. "CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin bu sefer kesinlikle ertelenmeyeceğini bilmemizi istiyor"

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    Eğer ciddi bir sıkıntı olmazsa oyunun PlayStation 4 Pro, Xbox One X, yeni nesil konsollar ve PC'de iyi bir performans vermesini bekleyebiliriz. Paylaşılan son videolar da bu durumu destekler nitelikte zaten. Ancak bu konudaki en büyük merak ise eski nesil konsolların ilk versiyonlarında nasıl çalışacağı. Yani PlayStation 4'te ve Xbox One'da.

    Şirketin CEO'su Adam Kicinski, net olarak bir performans değeri vermedi ancak oyunun eski nesil konsolların standart sürümünde, diğerlerine göre biraz daha kötü kaldığını ancak hala çok iyi olduğunu söyledi. Hatta söylediğine göre "şaşırtıcı derecede iyi" gözüküyor.

    Oyunun içerik konusunda bir eksik barındırmayacağı neredeyse kesin diyebiliriz. Bu yüzden oyunun performansı fazlasıyla merak ediliyor. Umuyoruz ki CD Projekt Red bizleri mutlu eden bir oyunla karşımıza çıkar. 

    Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Yeni nesil sürümü 2021'de gelecek fakat geriye uyumluluk sayesinde oyunun çıkış tarihinden itibaren yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz.



    https://www.vg247.com/2020/11/27/cyberpunk-2077-performance-on-ps4-xbox-one/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    gun

    Bu zaten akrobasi şovlarda filan kullanılır nerede kullanılacak başka ?

    1 saat önce
    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    2 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 hafta önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 hafta önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    WeDneS (Ercan ) 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ne şişirdiniz çıksında bakalım.
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