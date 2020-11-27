CD Projekt, Cyberpunk 2077'nin PS4 ve Xbox One'da şaşırtıcı bir şekilde iyi çalıştığını söyledi

Tam Boyutta Gör

Oyun dünyası için fazlasıyla önemli bir dönemin içerisindeyiz ve bu dönemi önemli yapan konulardan biri de CD Projekt Red'in yeni oyunu Cyberpunk 2077. Çıkışına çok az kalan oyunun en merak edilen konularından biri de performansı.

Ayrıca Bkz. "CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin bu sefer kesinlikle ertelenmeyeceğini bilmemizi istiyor"

İlginizi Çekebilir

Cyberpunk 2077, PC - PS4 Pro grafik karşılaştırması

Eğer ciddi bir sıkıntı olmazsa oyunun PlayStation 4 Pro, Xbox One X, yeni nesil konsollar ve PC'de iyi bir performans vermesini bekleyebiliriz. Paylaşılan son videolar da bu durumu destekler nitelikte zaten. Ancak bu konudaki en büyük merak ise eski nesil konsolların ilk versiyonlarında nasıl çalışacağı. Yani PlayStation 4'te ve Xbox One'da.

Şirketin CEO'su Adam Kicinski, net olarak bir performans değeri vermedi ancak oyunun eski nesil konsolların standart sürümünde, diğerlerine göre biraz daha kötü kaldığını ancak hala çok iyi olduğunu söyledi. Hatta söylediğine göre "şaşırtıcı derecede iyi" gözüküyor.

Oyunun içerik konusunda bir eksik barındırmayacağı neredeyse kesin diyebiliriz. Bu yüzden oyunun performansı fazlasıyla merak ediliyor. Umuyoruz ki CD Projekt Red bizleri mutlu eden bir oyunla karşımıza çıkar.

Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Yeni nesil sürümü 2021'de gelecek fakat geriye uyumluluk sayesinde oyunun çıkış tarihinden itibaren yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz.

https://www.vg247.com/2020/11/27/cyberpunk-2077-performance-on-ps4-xbox-one/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.