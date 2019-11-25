Cyberpunk 2077’nin geliştirilme sürecinde son çeyreğe girildi

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Witcher serisi ile ünlenen Polonyalı geliştirici CD Projekt Red (CDPR) dün yayınladığı üçüncü çeyrek mali raporlarında Cyberpunk 2077 ile ilgili yeni bir bilgi paylaştı.

16 Nisan 2020’de piyasaya sürülmesi beklenen oyunun gelişiminin son aşamasına gelindiği ifade edilen raporda, artan giderlerin sorumlusunun ise Cyberpunk 2077 olduğu belirtilmiş. Zira şirket, son aşamaya geçmiş bir oyun son çeyrekte 10.7 milyon dolar daha harcamış.

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CDPR’in oyunun geliştirilme süreci kapsamında 83 milyon dolara yakın para harcadığı ve bu alana yatırım yapmaktan halen daha çekinmediği görülüyor. Oyunun maliyetini artıran unsurların başında ise yeni nesil oyun motoru ve ileri seviye hareket yakalama teknolojisi gibi gelişmelerin olduğu belirtiliyor.

Farklı kaynaklardan yayılan söylentiler ise şirketin maliyet konusunda elini bu kadar açık tutmasının nedeni sadece Cyberpunk 2077 değil. 2021 yılında yayınlanması beklenen ve adı henüz belli olmayan RPG türünde bir oyunun (muhtemelen yeni bir Witcher oyunu) geliştirilmesi için de bu paralar harcanmış durumda.

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Cyberpunk 2077 öncelikle PlayStation 4, Xbox One, ve PC platformları, daha sonra ise Google Stadia için piyasaya sürülecek. Şu anda Steam ve Epic Games platformlarında ön siparişe açılan olan oyun 249 TL bedelle satın alınabiliyor.

https://www.tweaktown.com/news/68908/cyberpunk-2077-enters-final-development-cdprs-still-spending-big/index.html