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    CD Projekt: “Tek kişilik oyunlarda mikro ödemelere yer yok”

    The Witcher serisi ve Cyberpunk 2077 ile tanınan CD Projekt’in CFO’su tek kişilik oyunlarda görünen mikro ödemeler hakkında görüşünü paylaştı: “Tek kişilik oyunlarda mikro ödemelere yer yok.”
    CD Projekt: “Tek kişilik oyunlarda mikro ödemelere yer yok” Tam Boyutta Gör
    Mikro ödemeler veya oyun içi ödemeler, bir süredir çevrimiçi oyunlarda ana akım haline gelmiş durumda. Ancak son zamanlarda mikro ödemelerin tek kişilik, hikaye odaklı oyunlara da sirayet ettiğini görüyoruz. Bunun son ve en dikkat çekici örneklerinden birisi Dragon's Dogma 2 ve para karşılığı sattığı hızlı seyahat gibi onlarca içeriği. Bu durum oyuncular tarafından olduğu kadar aslında endüstri tarafında da tartışma konusu. Bu tartışmaya The Witcher serisi ve Cyberpunk 2077 ile tanınan stüdyo CD Projekt de katıldı.

    CD Projekt, tek kişilik oyunlarında mikro ödemelere yer vermeyecek

    Geçtiğimiz günlerde yayınlanan finansal sonuçlar sırasında CD Projekt RED'in Polaris kod adlı The Witcher 4'ün (adı farklı olabilir) ön yapım aşamasında olduğunu öğrendik. Şirket, gelecek planlarını ve mevcut projelerin son durumunu paylaşırken gelen bazı sorulara da cevap verdi. CD Projekt RED CFO’su Piotr Nielubowicz, stüdyonun gelecekteki tek oyunculu oyunlarına mikro ödemelerin eklenmeyeceğini, ancak çok oyunculu oyunlarda mikro ödemelerin kullanılabileceğini söyledi.

    "Tek oyunculu oyunlarda mikro ödemelere yer olmadığını düşünüyoruz. Ancak gelecekte çok oyunculu projelerde bu çözümü kullanacağımızı da göz ardı etmiyoruz."

    CD Projekt, oyuncularla kurduğu iyi ilişkilerle tanınan bir stüdyo. Her ne kadar Cyberpunk 2077'nin orijinal sürümünde büyük tepkiler görseler de sağlıklı bir iletişim ve güçlü düzeltmelerden sonra ciddi bir geri dönüş yapmayı başarmıştı.

    Bunlarla birlikte Nielubowicz, Molasses Flood tarafından geliştirilmekte olan The Witcher spinoff'una değindi. Nielubowicz, Sirius kod adlı bu projenin Witcher III: Wild Hunt'tan 'biraz daha geniş' bir kitleye hitap eden “AAA” oyun olduğunu, co-op çok oyunculu unsurlar içereceğini söyledi. Dolayısıyla bu yapımda mikro ödemeler görebiliriz ancak Sirius’un ete kemiğe bürünmesine daha çok zaman var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 4 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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