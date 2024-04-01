CD Projekt: “Tek kişilik oyunlarda mikro ödemelere yer yok”

CD Projekt, tek kişilik oyunlarında mikro ödemelere yer vermeyecek
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan finansal sonuçlar sırasında CD Projekt RED'in Polaris kod adlı The Witcher 4'ün (adı farklı olabilir) ön yapım aşamasında olduğunu öğrendik. Şirket, gelecek planlarını ve mevcut projelerin son durumunu paylaşırken gelen bazı sorulara da cevap verdi. CD Projekt RED CFO’su Piotr Nielubowicz, stüdyonun gelecekteki tek oyunculu oyunlarına mikro ödemelerin eklenmeyeceğini, ancak çok oyunculu oyunlarda mikro ödemelerin kullanılabileceğini söyledi.
"Tek oyunculu oyunlarda mikro ödemelere yer olmadığını düşünüyoruz. Ancak gelecekte çok oyunculu projelerde bu çözümü kullanacağımızı da göz ardı etmiyoruz."
CD Projekt, oyuncularla kurduğu iyi ilişkilerle tanınan bir stüdyo. Her ne kadar Cyberpunk 2077'nin orijinal sürümünde büyük tepkiler görseler de sağlıklı bir iletişim ve güçlü düzeltmelerden sonra ciddi bir geri dönüş yapmayı başarmıştı.
Bunlarla birlikte Nielubowicz, Molasses Flood tarafından geliştirilmekte olan The Witcher spinoff'una değindi. Nielubowicz, Sirius kod adlı bu projenin Witcher III: Wild Hunt'tan 'biraz daha geniş' bir kitleye hitap eden “AAA” oyun olduğunu, co-op çok oyunculu unsurlar içereceğini söyledi. Dolayısıyla bu yapımda mikro ödemeler görebiliriz ancak Sirius’un ete kemiğe bürünmesine daha çok zaman var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...