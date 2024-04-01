CD Projekt: “Tek kişilik oyunlarda mikro ödemelere yer yok”

Tam Boyutta Gör Mikro ödemeler veya oyun içi ödemeler, bir süredir çevrimiçi oyunlarda ana akım haline gelmiş durumda. Ancak son zamanlarda mikro ödemelerin tek kişilik, hikaye odaklı oyunlara da sirayet ettiğini görüyoruz. Bunun son ve en dikkat çekici örneklerinden birisi Dragon's Dogma 2 ve para karşılığı sattığı hızlı seyahat gibi onlarca içeriği. Bu durum oyuncular tarafından olduğu kadar aslında endüstri tarafında da tartışma konusu. Bu tartışmaya The Witcher serisi ve Cyberpunk 2077 ile tanınan stüdyo CD Projekt de katıldı.

CD Projekt, tek kişilik oyunlarında mikro ödemelere yer vermeyecek

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan finansal sonuçlar sırasında CD Projekt RED'in Polaris kod adlı The Witcher 4'ün (adı farklı olabilir) ön yapım aşamasında olduğunu öğrendik. Şirket, gelecek planlarını ve mevcut projelerin son durumunu paylaşırken gelen bazı sorulara da cevap verdi. CD Projekt RED CFO’su Piotr Nielubowicz, stüdyonun gelecekteki tek oyunculu oyunlarına mikro ödemelerin eklenmeyeceğini, ancak çok oyunculu oyunlarda mikro ödemelerin kullanılabileceğini söyledi.

"Tek oyunculu oyunlarda mikro ödemelere yer olmadığını düşünüyoruz. Ancak gelecekte çok oyunculu projelerde bu çözümü kullanacağımızı da göz ardı etmiyoruz."

İşte Cyberpunk 2077'nin toplam geliri The Witcher 4’ün son durumu 3 gün önce eklendi

CD Projekt, oyuncularla kurduğu iyi ilişkilerle tanınan bir stüdyo. Her ne kadar Cyberpunk 2077'nin orijinal sürümünde büyük tepkiler görseler de sağlıklı bir iletişim ve güçlü düzeltmelerden sonra ciddi bir geri dönüş yapmayı başarmıştı.

Bunlarla birlikte Nielubowicz, Molasses Flood tarafından geliştirilmekte olan The Witcher spinoff'una değindi. Nielubowicz, Sirius kod adlı bu projenin Witcher III: Wild Hunt'tan 'biraz daha geniş' bir kitleye hitap eden “AAA” oyun olduğunu, co-op çok oyunculu unsurlar içereceğini söyledi. Dolayısıyla bu yapımda mikro ödemeler görebiliriz ancak Sirius’un ete kemiğe bürünmesine daha çok zaman var.

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CD Projekt: “Tek kişilik oyunlarda mikro ödemelere yer yok”