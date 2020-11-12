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    Cyberpunk 2077 tekrar ertelenecek söylentisi yalanlandı

    Yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077'ninbirkaç afta önceki beklenmeyen ertelenmesi tüm oyuncuları üzdü. Ardından güven sarsıldığı için oyunun tekrar erteleneceği düşünüldü.
    10 sa.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Cyberpunk 2077 tekrar ertelenecek söylentisi yalanlandı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077, geçtiğimiz haftalarda bir kez daha ertelendi. Bu beklenmeyen ertelenme de birçok oyuncunun güvenini sarstı.

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    Oyun daha önce Nisan ayında çıkacaktı, sonra Eylül'e ertelendi, sonra Kasım'a ertelendi ve geçtiğimiz hafta da Aralık'a ertelendi. Sonuncu ertelemenin olması kesinlikle beklenmiyordu çünkü daha ertelenmeden bir gün önce oyunun Kasım'da çıkacağı onaylanmıştı.

    Son ertelenmenin ardından geçtiğimiz günlerde oyunun son çıkış tarihi, Twitter'da bulunan görselden kaldırıldı. Bunu fark eden oyuncular da hemen oyunun bir kez daha erteleneceğini düşündü. Söylentilerin artması ile birlikte de bir CDPR yetkilisi IGN'e ulaşarak "Kural olarak, söylentiler veya spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyoruz ancak tüm gücümüzü oyunu 10 Aralık'ta yayınlamak için kullanıyoruz." demiş.

    Oyunun tekrar erteleneceğine dair söylenti bu şekilde şimdilik yalanlanmış oldu ancak açıklamadan da anlayabileceğiniz gibi hala kesin olarak konuşulmuyor. CD Projekt Red'in Cyberpunk 2077'yi geliştirme süreci gerçekten çok ilginç geçti. Belki bir gün belgeselini izleyebiliriz.

    Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Yeni nesil sürümü 2021'de gelecek fakat geriye uyumluluk sayesinde oyunun çıkış tarihinden itibaren yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz.



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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    31 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    48 dakika önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mugetsuga 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    2077 yılına kadar vakit çok bence acele etmesinler.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Fadeout (Semih SAYAR) 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    16 Nisan 2020 - E3
    17 Eylül 2020
    19 Kasım 2020
    10 Aralık 2020

    Bu kadar ertelemeden sonra, tarih vermeden 2021'e de ertelenir.

    Hele gold olduktan sonra bile ertelenmişse

    Umarım kaliteli bir yapım olur Witcher serisi gibi sürekli oynatır.
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    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nasıl bi kitle var aklım ermiyor, 1 ay erteleniyor kıyametler kopuyor, herkes cdpr sallıyor, hisseler düşüyor. oyun lan. bi ay daha geç çıkıcak totalde 3 ay geç çıksın. Oyun, abicim oyun. bi de olayın şu boyutu var, bunu ticari kaygıları olan bi firma yapsa tamam yüklen, cdpr bu. adamlar işini aşkla yapıyor. Tamam Witcher 3 de deli para kazandılar ama hala bi rockstar değiller (iyiki de değiller) ve ayrıca o kazandıkları parayıda oyuncu lehine harcadılar, 3 yıldan itibaren 25 lira sattılar oyunu, hemde indirim dönemin de full paket." 25 tl". o paraya yazlık yerlerde 2 top dondurma veriyorlar. biraz makul olmaya çalışın
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 dk. ( Mesaj Silindi ) Samura ii
    Milleti fazla heyecanlandırmamak lazım.
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    takami59 (takami ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu saatten sonra bu oyunun "iyi" olma şansı yok. " Mükemmel " olmalı yoksa baya linç edecek kitle var gibi geliyor bana. Ama her durumda oyun tarihe yazılacak orası kesin. Ha iyi anlamda mı kötü anlamda mı onu göreceğiz.
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    Ridianod (Rıdvan A. ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Benim inandığım senaryoya göre bütün odak yeni nesil konsollar olacaktı. Pandeminin yaptığı işsizlik, ötelenen konsol çıkış süreleri ve stok sorunları yüzünden bu cihazları elde edecek insan sayısın ciddi oranda az olacağı anlaşılınca önlerini görmek için zamanı ötelediler çünkü red engine 3'lü witcher 3'ü bile solid 30 ile çalıştıramayan ps4'e red engine 4'lü bir cyberpunk neler yapacaktır Allah bilir. Bütün ayak bağı olan kısım eski konsollar. Başka açıklaması yok. Gold olduğundan emin olunan oyuna aaa yanlışımız varmış denmesi mümkün değil. Pandemi gibi sıkıntılı bir dönemde belki daralma yaşayacak oyun sektöründe hali hazırda milyonlarca kullanılan bir cihazı 2.plana atmış görünmemek istemiş olabilirler. Oyun yakasında değil de mali planlarında/yol haritalarında bir sıkıntı olduğuna inanıyorum.
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    Mugetsuga 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    2077 yılına kadar vakit çok bence acele etmesinler.
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha önce de yalanlanmıştı hatta erteleme haberinden bir gün önce, çıkmayacak bile bence artık iptal ederler. Gold mold yalan, hisseler dipte. Çok da severim CDPR'yi ama bok ettiniz.
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