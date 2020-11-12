Cyberpunk 2077 tekrar ertelenecek söylentisi yalanlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077, geçtiğimiz haftalarda bir kez daha ertelendi. Bu beklenmeyen ertelenme de birçok oyuncunun güvenini sarstı.

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Oyun daha önce Nisan ayında çıkacaktı, sonra Eylül'e ertelendi, sonra Kasım'a ertelendi ve geçtiğimiz hafta da Aralık'a ertelendi. Sonuncu ertelemenin olması kesinlikle beklenmiyordu çünkü daha ertelenmeden bir gün önce oyunun Kasım'da çıkacağı onaylanmıştı.

Son ertelenmenin ardından geçtiğimiz günlerde oyunun son çıkış tarihi, Twitter'da bulunan görselden kaldırıldı. Bunu fark eden oyuncular da hemen oyunun bir kez daha erteleneceğini düşündü. Söylentilerin artması ile birlikte de bir CDPR yetkilisi IGN'e ulaşarak "Kural olarak, söylentiler veya spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyoruz ancak tüm gücümüzü oyunu 10 Aralık'ta yayınlamak için kullanıyoruz." demiş.

Oyunun tekrar erteleneceğine dair söylenti bu şekilde şimdilik yalanlanmış oldu ancak açıklamadan da anlayabileceğiniz gibi hala kesin olarak konuşulmuyor. CD Projekt Red'in Cyberpunk 2077'yi geliştirme süreci gerçekten çok ilginç geçti. Belki bir gün belgeselini izleyebiliriz.

Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Yeni nesil sürümü 2021'de gelecek fakat geriye uyumluluk sayesinde oyunun çıkış tarihinden itibaren yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz.

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