Yılın merakla beklenen oyunu Assassin's Creed Valhalla çıkışını gerçekleştirdi

Yayıncılığını Ubisoft'un, geliştiriciliğini ise Ubisoft Montreal'in yaptığı Assassin's Creed serisinin yeni oyunu Assassin's Creed Valhalla çıkışını gerçekleştirdi ve oyunun çıkış fragmanı da paylaşıldı.
Ayrıca Bkz. "Assassin's Creed Valhalla'nın Xbox Series X ve diğer platformlardaki inceleme puanları paylaşıldı"İlginizi Çekebilir Assassin's Creed Valhalla'nın Xbox Series X ve diğer platformlardaki inceleme puanları paylaşıldı
Dünyanın en popüler oyun serilerinden biri olan Assassin's Creed yeni oyunu artık tamamiyle erişime açılmış durumda. Oyunu şu anda Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PC (Uplay, Epic Games) ve Stadia üzerinde bulabilirsiniz. Oyun PlayStation 5 için de 12 Kasım'da yayınlanacak.
Oyunun genel olarak yorumlarına baktığımız zaman, beğenilen bir oyun olduğunu sanırım söyleyebiliriz. Assassin's Creed Valhalla için paylaşılan çıkış fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.
Tanıtım Yazısı
Assassin's Creed Valhalla'da şanlı bir mücadeleye atılan Viking akıncısı Eivor olarak oyna. Erken Orta Çağ İngiltere'sini keşfederken, düşmanlar üzerine akınlar yap, yerleşimlerini genişlet, egemenliğini pekiştir.
- Sakson kaleleri ve ordularına karşı efsanevi Viking akınlarına komuta et.
- Müthiş silahları ustaca kullanarak Vikinglere özgü savaş tarzını deneyimle.
- Assassin's Creed tarihindeki en fazla düşman çeşitliliği ile kendine meydan oku.
- Yapacağın her seçim karakterinin gelişimine etki ederken zafere giden yolu da açacak.
- Norveç kıyılarından İngiltere krallıklarına uzanan bir Orta Çağ açık dünyası.
- Klanının yerleşimlerini genişleterek deneyimini kişiselleştir.
https://www.gematsu.com/2020/11/assassins-creed-valhalla-launch-trailer Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Odyssey deki uçsuz bucaksız harita yerine daha küçük ama daha efektif harita var. Ayrıca yine 1000 tane soru işareti yerine önemli yerler küçük bir işaretle belirtilmiş.
Önceki iki oyunda olduğu gibi ana görev yapmak için yan görev yapma zorunluluğu kalkmış. Hatta oyunda yan görevler yerine world eventler var artık. Bu world eventler haritada isaretlenmiyor görev listesinde görünmüyor konuşmayı dinleyip ona göre anlıyorsunuz ne yapılması gerektiğini. Bu yönüyle oyun keşif duygusunu veriyor sizi zorlamadan kendiniz acaba şurada ne varmış diyorsunuz. İstemeyen oyuncu yapmak zorunda değil.
Hikaye de gayet başarılı olmuş İskandinav mitilojisi Vikingler kaç tane oyun var ki bununla ilgili o yüzden ilgisi olanlar bence beğenir.
Combat değişmiş ilk başlarda zor oluyor ama alisinca zevkli oluyor artık. Stamina barı gelmiş ve yine sevdiğim özellik 500 tane drop yok oyunda düşen her silahı kullanabilirsiniz ve gelistirebilirsiniz. Ama Combat sırasında kamera biraz uzaklasiyor biraz daha yakın olsa daha iyi olurdu aksiyonun içinde hissettirirdi. Tavsiyem combat kısmını hard da oynamanız. Daha da zevkli oluyor bence. Ayrıca assassin ve combat için ayrı zorluk var ben assassin olarak herkese herşeye tek atmak istiyorum derseniz ayarlara seçenek koymuşlar guaranteed assassin diye. Fakat bunun yerine skill ağacında assassin giderseniz daha zevkli olur. Skill ağacı tamamen değişmiş gerçekten ağaç olmuş. Path of exile benzeri bir sistem var skill ağacı dallanip budaklaniyor.
Uzun lafın kısası kimse zaten ubisoft dan goty beklemiyor. Oyundan devasa beklentiye girmeden zevk almak için oynarsaniz bunu sağlıyor.