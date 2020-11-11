Yılın merakla beklenen oyunu Assassin's Creed Valhalla çıkışını gerçekleştirdi

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Yayıncılığını Ubisoft'un, geliştiriciliğini ise Ubisoft Montreal'in yaptığı Assassin's Creed serisinin yeni oyunu Assassin's Creed Valhalla çıkışını gerçekleştirdi ve oyunun çıkış fragmanı da paylaşıldı.

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Assassin's Creed Valhalla'nın Xbox Series X ve diğer platformlardaki inceleme puanları paylaşıldı

Dünyanın en popüler oyun serilerinden biri olan Assassin's Creed yeni oyunu artık tamamiyle erişime açılmış durumda. Oyunu şu anda Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PC (Uplay, Epic Games) ve Stadia üzerinde bulabilirsiniz. Oyun PlayStation 5 için de 12 Kasım'da yayınlanacak.

Oyunun genel olarak yorumlarına baktığımız zaman, beğenilen bir oyun olduğunu sanırım söyleyebiliriz. Assassin's Creed Valhalla için paylaşılan çıkış fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

Assassin's Creed Valhalla'da şanlı bir mücadeleye atılan Viking akıncısı Eivor olarak oyna. Erken Orta Çağ İngiltere'sini keşfederken, düşmanlar üzerine akınlar yap, yerleşimlerini genişlet, egemenliğini pekiştir.

Sakson kaleleri ve ordularına karşı efsanevi Viking akınlarına komuta et.

Müthiş silahları ustaca kullanarak Vikinglere özgü savaş tarzını deneyimle.

Assassin's Creed tarihindeki en fazla düşman çeşitliliği ile kendine meydan oku.

Yapacağın her seçim karakterinin gelişimine etki ederken zafere giden yolu da açacak.

Norveç kıyılarından İngiltere krallıklarına uzanan bir Orta Çağ açık dünyası.

Klanının yerleşimlerini genişleterek deneyimini kişiselleştir.

https://www.gematsu.com/2020/11/assassins-creed-valhalla-launch-trailer

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