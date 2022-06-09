Netflix'in Cyberpunk 2077 oyunundan uyarlanan animesi Cyberpunk Edgerunners'dan ilk video

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı popüler oyun Cyberpunk 2077'nin anime uyarlaması Cyberpunk Edgerunners'dan ilk video Netflix etkinliği esnasında paylaşıldı.

DC filmi Black Adam'dan ilk fragman geldi 1 gün önce eklendi

Cyberpunk Edgerunners için Netflix Geeked Week etkinliği esnasında 11 dakikalık bir video paylaşıldı. Bu video esnasında da hem yapımdan ilk videoyu hem de yapım süreciyle ilgili detaylar gördük. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Cyberpunk Edgerunners

Ayrıca yapımın yayın dönemi de açıklandı. Açıklamaya göre Cyberpunk Edgerunners Eylül 2022'de Netflix'te. Bölümün tanıtım yazısı ise şöyle: Cyberpunk Edgerunners'ın yapım sürecini gözler önüne seren bu özel Geeked Week etkinliğiyle, Night City'nin şiddet dolu dünyasına yolculuk yapın. Kamera arkasında yaşananları anlatan serinin 1. bölümünde CD Projekt Red ekibi, tasarladıkları video oyunu Cyberpunk 2077'ın dünyasını bu yeni Netflix anime dizisi için nasıl genişlettiklerini anlatıyor ve yepyeni Cyberpunk Edgerunners fragmanını masaya yatırıyor.

Cyberpunk Edgerunners İlk Video

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.