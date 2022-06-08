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    DC'nin Dwayne Johnson başrollü filmi Black Adam'dan ilk fragman geldi

    DC çizgi romanlarında önemli bir rolü olan Dwayne Johnson başrollü Black Adam filminden ilk fragman geldi. Black Adam 19 Ekim 2022'de sinemalarda yayında.        
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    DC filmi Black Adam'dan ilk fragman geldi
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    Disney'in Marvel için hazırladığı sinematik evrenin benzerini DC için de yapmaya çalışan Warner Bros'un yeni DC filmi Black Adam'dan ilk fragman geldi.

    Yılların ardından Black Adam fragmanına nihayet kavuştuk. Fragmanda ana karakterlerin hepsini görebiliyoruz. Umuyoruz ki bu kadar ertelenmenin ardından başarılı bir film ile karşılaşırız. Bahsi geçen fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

    DC'nin yeni filmi Black Adam, 19 Ekim 2022'de vizyona girecek. Filmin yönetmenliğini Jaume Collet-Serra üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Dwayne Johnson (Black Adam), Sarah Shahi, Aldis Hodge (Hawkman) ve Noah Centineo (Atom Smasher), James Cusati-Moyer, Sarah Shahi (Isis) ve Pierce Brosnan (Dr. Fate) bulunuyor.

    Black Adam İlk Fragman

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