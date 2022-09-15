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    Güneş enerjili araba Lightyear 0'dan yeni rekor geldi! En aerodinamik otomobil olacak

    Şirketten bugün yapılan açıklamada, Lightyear 0'ın rüzgar tünelindeki geliştirme sürecinde tarihi bir aşamaya gelindiği ve 0.175 Cd olarak ölçülen hava sürtünme katsayısı elde edildiği duyuruldu.
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    Güneş enerjili Lightyear 0, dünyanın en aerodinamik arabası oldu
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    2019'da ilk kez tanıtılmasından bu yana geliştirme süreciyle kademeli olarak karşımıza çıkan Lightyear 0 (önceki adı Lightyear One) bir kez daha gündemde. Şirketin iddiasına göre Lightyear 0 satışa sunulduğunda dünyanın en aerodinamik seri üretim otomobili olacak.

    Eğer bu iddia size tanıdık geliyorsa hafızanız sizi yanıltmıyor. Zira şirket daha önce de aynı sloganla karşımıza çıkmıştı ancak o dönem otomobilin hava sürtünme katsayısı 0.19 Cd olarak açıklanmıştı. Şimdi ise üretim versiyonuyla yapılan testlerde bu değerin 0.175 Cd'ye kadar dürüşüldüğü belirtiliyor.

    Lightyear'dan bugün yapılan açıklamada, Almanya'nın Stuttgart kentindeki gelişmiş bir rüzgar tünelinde yapılan testlerin WLTP test prosedürüne göre yapıldığı ve hata payının çok düşük olduğu ifade edildi. Şirketin teknolojiden sorumlu ismi Arjo van der Ham, konuyla ilgili "Teknolojimizi boş bir kağıt parçası üzerinde geliştirmeye başladık ve sıkı çalışarak bugün her aşamada sınırları zorlar hale geldik. Bu da bizi gururlandırıyor" şeklinde konuştu.

    Güneş enerjili Lightyear 0, dünyanın en aerodinamik arabası oldu
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    Lightyear 0'ın bu denli aerodinamik bir tasarıma sahip olması elbette verimliliğini de pozitif yönde etkiliyor. Öyle ki şirket, otomobilin 60 kWsa'lik küçük bir bataryaya sahip olmasında rağmen iki şarj arasında 1000 kilometreye varan sürüş menzili hedefliyor. Bunda otomobilin üzerinin güneş panelleriyle kaplı olmasının payı büyük. Bu değer bulunduğunuz lokasyondaki sıcaklığa ve havanın ne kadar güneşli olduğuna göre değişiyor. Sözü geçen menzil değeri Hollanda'da yaz aylarında 50 km'lik bir işe gidiş-geliş yolculuğu baz alınarak ölçülmüş.

    Evet yukarıda bahsettiğimiz gibi Lightyear 0'ın üstü toplam yüzey alanı 5 metrekareyi bulan güneş panelleriyle kaplı. Bu paneller ideal hava koşullarında günlük olarak menzile 70 km destek sağlıyor. Yıllık bazda ele alındığında ise şirket kullanıcıların 6 ila 11 bin kilometre arasında güneş enerjisinden sağlanan ücretsiz menzil bekleyebileceğini söylüyor.

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