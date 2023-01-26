Tam Boyutta Gör Volkswagen'in en azından bu on yıl içinde hidrojenle çalışan otomobil üretme planı yok. Markanın Binek Araç CEO'su Thomas Schäfer, hidrojen tanklarının binek araçlara monte edilemeyecek kadar hantal olduğunu ancak genel olarak ticari araçlar için uygun olduğunu düşünüyor.

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Schäfer konuyla ilgili olarak "Hidrojen bize göre değil, hayır. Bu saf fizik, ayrıca çok pahalı. Depoları kabinde yer kaplayan binek otomobiller için kesinlikle rekabetçi değil. Ticari araçlar için belki mantıklı olabilir binek otomobiller için değil. Dolayısıyla bu on yıl içinde Volkswagen'in ürün gamında böyle bir model olacağını sanmıyorum" dedi.

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Volkswagen'in hidrojenli araç planları vardı

Volkswagen hidrojenle çalışan binek otomobil fikrine hiç bu kadar karşı olmamıştı. Öyle ki Alman üretici 2014 yılında hem Passat HyMotion, hem de Golf Estate HyMotion konseptlerini tanıttı. Söz konusu araçların seri üretime taşınması bile planlanıyordu.

Her iki prototip de 134 beygir gücünde elektrik motoru, lityum-iyon batarya ve zemine monte edilmiş özel karbon fiber hidrojen yakıt depolarıyla donatıldı. VW Grubu'nun diğer bir üyesi olan Audi de hidrojen konseptleri geliştirdi. Ancak markanın yönetimi 2021'de hidrojende bir gelecek olmadığı sonucuna vardı.

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Volkswagen CEO'su: Hidrojen binek araçlar için mantıklı değil