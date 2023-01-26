Volkswagen CEO'su: Hidrojen binek araçlar için mantıklı değil

Schäfer konuyla ilgili olarak "Hidrojen bize göre değil, hayır. Bu saf fizik, ayrıca çok pahalı. Depoları kabinde yer kaplayan binek otomobiller için kesinlikle rekabetçi değil. Ticari araçlar için belki mantıklı olabilir binek otomobiller için değil. Dolayısıyla bu on yıl içinde Volkswagen'in ürün gamında böyle bir model olacağını sanmıyorum" dedi.
Volkswagen'in hidrojenli araç planları vardı
Volkswagen hidrojenle çalışan binek otomobil fikrine hiç bu kadar karşı olmamıştı. Öyle ki Alman üretici 2014 yılında hem Passat HyMotion, hem de Golf Estate HyMotion konseptlerini tanıttı. Söz konusu araçların seri üretime taşınması bile planlanıyordu.
Her iki prototip de 134 beygir gücünde elektrik motoru, lityum-iyon batarya ve zemine monte edilmiş özel karbon fiber hidrojen yakıt depolarıyla donatıldı. VW Grubu'nun diğer bir üyesi olan Audi de hidrojen konseptleri geliştirdi. Ancak markanın yönetimi 2021'de hidrojende bir gelecek olmadığı sonucuna vardı.Kaynakça https://www.carscoops.com/2023/01/vw-ceo-doesnt-think-hydrogen-makes-sense-for-passenger-cars/ https://www.autobild.es/noticias/hablamos-ceo-volkswagen-no-cree-hidrogeno-sea-opcion-viable-futuro-coche-pasajeros-1185670 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?