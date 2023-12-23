Daihatsu çarpışma testi skandalı büyüyor: Mazda ve Subaru üretimi durdurdu

Daihatsu fabrikalarının toplam sekiz otomobil modeli ürettiği ve bunların daha sonra Mazda ve Subaru markaları altında satıldığı belirtiliyor. Bu modellerin üretimine ne zaman yeniden başlanacağı konusunda ise herhangi bir bilgi verilmedi.
170'in üzerinde ihlal tespit edildi
Skandal, Daihatsu'nun ürettiği otomobillere devlet sertifikası almak için verdiği bilgilerde tahrifat yapmasından kaynaklandı. Nisan ayında şirketin ürettiği dört otomobil modelinde bu tür ihlaller tespit edildi ve ardından bağımsız bir komisyon toplandı. Komisyon, ana şirket Toyota markası altında satılan düzinelerce modeli kapsayan 170'ten fazla ihlal tespit etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.