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    Daihatsu çarpışma testi skandalı büyüyor: Mazda ve Subaru üretimi durdurdu

    Mazda ve Subaru, çarpışma testlerinde hile yapan Daihatsu'nun fabrikalarındaki araçlarının üretimini askıya aldı.                                                
    Daihatsu çarpışma testi skandalı Mazda ve Subaru'ya sıçradı Tam Boyutta Gör
    Japon otomobil şirketleri Mazda ve Subaru, çarpışma testi verilerinde tahrifat ve operasyonel güvenlikle ilgili diğer ihlaller nedeniyle sektördeki bir diğer şirket olan Daihatsu'nun tesislerinde modellerinin üretim siparişlerini askıya aldı.

    Daihatsu fabrikalarının toplam sekiz otomobil modeli ürettiği ve bunların daha sonra Mazda ve Subaru markaları altında satıldığı belirtiliyor. Bu modellerin üretimine ne zaman yeniden başlanacağı konusunda ise herhangi bir bilgi verilmedi.

    170'in üzerinde ihlal tespit edildi

    Skandal, Daihatsu'nun ürettiği otomobillere devlet sertifikası almak için verdiği bilgilerde tahrifat yapmasından kaynaklandı. Nisan ayında şirketin ürettiği dört otomobil modelinde bu tür ihlaller tespit edildi ve ardından bağımsız bir komisyon toplandı. Komisyon, ana şirket Toyota markası altında satılan düzinelerce modeli kapsayan 170'ten fazla ihlal tespit etti.

    Daihatsu çarpışma testi skandalı Mazda ve Subaru'ya sıçradı Tam Boyutta Gör
    Sonuç olarak, Toyota markası altında satılan Probox, Town Ace, Roomy ve Pixis modelleri de dahil olmak üzere tüm Daihatsu otomobillerinin Japonya'da ve yurtdışında teslimatlarının askıya alınmasına karar verildi. Bir dizi başka modelin üretimi ise Nisan ayında askıya alınmıştı.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 2 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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