Daihatsu çarpışma testi skandalı büyüyor: Mazda ve Subaru üretimi durdurdu

Tam Boyutta Gör Japon otomobil şirketleri Mazda ve Subaru, çarpışma testi verilerinde tahrifat ve operasyonel güvenlikle ilgili diğer ihlaller nedeniyle sektördeki bir diğer şirket olan Daihatsu'nun tesislerinde modellerinin üretim siparişlerini askıya aldı.

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Daihatsu fabrikalarının toplam sekiz otomobil modeli ürettiği ve bunların daha sonra Mazda ve Subaru markaları altında satıldığı belirtiliyor. Bu modellerin üretimine ne zaman yeniden başlanacağı konusunda ise herhangi bir bilgi verilmedi.

170'in üzerinde ihlal tespit edildi

Skandal, Daihatsu'nun ürettiği otomobillere devlet sertifikası almak için verdiği bilgilerde tahrifat yapmasından kaynaklandı. Nisan ayında şirketin ürettiği dört otomobil modelinde bu tür ihlaller tespit edildi ve ardından bağımsız bir komisyon toplandı. Komisyon, ana şirket Toyota markası altında satılan düzinelerce modeli kapsayan 170'ten fazla ihlal tespit etti.

Tam Boyutta Gör Sonuç olarak, Toyota markası altında satılan Probox, Town Ace, Roomy ve Pixis modelleri de dahil olmak üzere tüm Daihatsu otomobillerinin Japonya'da ve yurtdışında teslimatlarının askıya alınmasına karar verildi. Bir dizi başka modelin üretimi ise Nisan ayında askıya alınmıştı.

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Daihatsu çarpışma testi skandalı Mazda ve Subaru'ya sıçradı