Daimler Truck’ın Çin’de ürettiği Actros’ta Mercedes-Benz Türk imzası

Günümüzde üretilen Mercedes-Benz Actros çekicilerin Çin’de bazı değişiklikler ve yerlileştirilen parçalarla üretilmiş versiyonları olan söz konusu araçlar, 6×4, 6×2 ve 4×2 olmak üzere üç farklı seçeneğe sahip. Planları doğrultusunda seri üretime başlayan Daimler Truck, dünyanın en büyük kamyon pazarı olan Çin’de genişleyen ticari ayak izi ve büyüme potansiyeli ile yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.
Türkiye’deki ekipler görev aldı
Mercedes-Benz yıldızı taşıyan kamyonların tüm dünyadaki tek yol testi onay merci olan ve küresel çapta birçok önemli çalışmaya imza atan Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Merkezi, İş Hazırlama Ekibi ile birlikte Çin’e özel Actros projesinin gerçekleşmesinde aktif görev aldı. Proje kapsamında ortak çalışmalar yürüten her iki ekip, Çin’de kullanılan parçaların geliştirilmesi, test edilmesi ve üretim süreçlerine destek verdi.
Prototipler üretildi, uzmanlar Çin’e gönderildi
Ürün hakkında sahip olduğu bilgi birikimini seri üretim aşamasında da kullanan ekip, Çin’e gönderdiği 9 uzman ile ön seri araçların üretilmesi, üretim çalışanlarının eğitimi, mühendis kadrosuna bilgi transferi ve proseslerin iyileştirilmesi süreçlerine destek verdi. Mercedes-Benz Türk İş Hazırlama Ekibi, Beijing Foton Daimler Otomotiv Fabrikası’nın üretim ve satış izni alma aşamasında da önemli bir rol oynadı.
Projenin devreye alınma sürecine destek veren Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Ekibi ise Çin özelinde kullanılan parçaların geliştirilmesi, test edilmesi ve onaylanması aşamasında sorumluluklar üstlenmesinin yanı sıra Çin’deki ekibe de destek verdi.
Araçlarda adeta sinir sistemi görevi gören kablo demetlerini, Daimler Truck’ın farklı ülkelerdeki çalışma ekiplerinden gelen bilgiler doğrultusunda oluşturan Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Merkezi, ayrıca proje kapsamlı özel değişiklik taleplerini koordine etti. Radyo ve takograf parçalarını Çin yönetmeliklerine uygun olacak şekilde geliştiren ekip, gösterge panelindeki görsel uyarı, sembol ve uyarı seslerinin söz konusu yönetmeliklere uygun olarak geliştirilerek seri üretime hazır hale getirilmesini de sağladı.
Sürüş destek sistemleri kapsamında uyarlanabilir hız sabitleyici, aktif sürüş asistanı, şerit takip sistemlerini geliştiren ve seri üretim için hazır hale getiren Mercedes-Benz Türk, küresel ölçekte projelerde rol oynamaya devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Üst düzey işadamı / bürokratlar için de ideal. Koy telefonunu mikrodalganın içine, bak istihbari dalganın keyfine.