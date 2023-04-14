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    Daimler Truck’ın Çin’de ürettiği Actros’ta Mercedes-Benz Türk imzası

    Projenin devreye alınma sürecine destek veren Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Ekibi, Çin özelinde kullanılan parçaların geliştirilmesi, test edilmesi ve onaylanması aşamasında sorumluluklar üstlendi.
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    Daimler Truck’ın Çin’de ürettiği Actros’ta Türk ekiplerin imzası Tam Boyutta Gör
    Geçen yılın Eylül ayında Daimler Truck AG ve Çin merkezli Beiqi Foton Motor Co. ortaklığında kurulan Beijing Foton Daimler Automotive (BFDA), Çin’de Çin için yerel olarak üretilen ilk Mercedes-Benz kamyonlarının yola çıkmaya hazır olduğunu duyurdu.

    Günümüzde üretilen Mercedes-Benz Actros çekicilerin Çin’de bazı değişiklikler ve yerlileştirilen parçalarla üretilmiş versiyonları olan söz konusu araçlar, 6×4, 6×2 ve 4×2 olmak üzere üç farklı seçeneğe sahip. Planları doğrultusunda seri üretime başlayan Daimler Truck, dünyanın en büyük kamyon pazarı olan Çin’de genişleyen ticari ayak izi ve büyüme potansiyeli ile yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

    Türkiye’deki ekipler görev aldı

    Mercedes-Benz yıldızı taşıyan kamyonların tüm dünyadaki tek yol testi onay merci olan ve küresel çapta birçok önemli çalışmaya imza atan Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Merkezi, İş Hazırlama Ekibi ile birlikte Çin’e özel Actros projesinin gerçekleşmesinde aktif görev aldı. Proje kapsamında ortak çalışmalar yürüten her iki ekip, Çin’de kullanılan parçaların geliştirilmesi, test edilmesi ve üretim süreçlerine destek verdi.

    Prototipler üretildi, uzmanlar Çin’e gönderildi

    Daimler Truck’ın Çin’de ürettiği Actros’ta Türk ekiplerin imzası
    Çin’e özel Actros projesi kapsamında Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Ekibi ile ortak çalışmalar yürüten İş Hazırlama Ekibi, ‘teknik sistemler’ adı verilen fren, hava, elektrik, yakıt ve AdBlue sistemlerinin araç içerisindeki konumunu, hatların geçiş güzergahlarını ve boylarını belirledi.Çalışma sonuç raporlarını prototip araçların üretimlerinde kullanılmak üzere Almanya ve Çin’deki takımlar ile paylaşan ekip, söz konusu bilgileri kendi ürettiği prototip test araçlarında da kullandı.

    Ürün hakkında sahip olduğu bilgi birikimini seri üretim aşamasında da kullanan ekip, Çin’e gönderdiği 9 uzman ile ön seri araçların üretilmesi, üretim çalışanlarının eğitimi, mühendis kadrosuna bilgi transferi ve proseslerin iyileştirilmesi süreçlerine destek verdi. Mercedes-Benz Türk İş Hazırlama Ekibi, Beijing Foton Daimler Otomotiv Fabrikası’nın üretim ve satış izni alma aşamasında da önemli bir rol oynadı.

    Projenin devreye alınma sürecine destek veren Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Ekibi ise Çin özelinde kullanılan parçaların geliştirilmesi, test edilmesi ve onaylanması aşamasında sorumluluklar üstlenmesinin yanı sıra Çin’deki ekibe de destek verdi.

    Daimler Truck’ın Çin’de ürettiği Actros’ta Türk ekiplerin imzası
    Proje için Mekatronik AR-GE Ekibi tarafından İstanbul’da yürütülen kapsamlar içerisinde; kablo demetleri, akü ve enerji dağıtım sistemleri, elektrik/elektronik komponentler, sürüş destek sistemleri, gösterge panelleri ve radyo sistemleri gibi güvenlik ve konfor sistemleri bulunuyor.

    Araçlarda adeta sinir sistemi görevi gören kablo demetlerini, Daimler Truck’ın farklı ülkelerdeki çalışma ekiplerinden gelen bilgiler doğrultusunda oluşturan Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Merkezi, ayrıca proje kapsamlı özel değişiklik taleplerini koordine etti. Radyo ve takograf parçalarını Çin yönetmeliklerine uygun olacak şekilde geliştiren ekip, gösterge panelindeki görsel uyarı, sembol ve uyarı seslerinin söz konusu yönetmeliklere uygun olarak geliştirilerek seri üretime hazır hale getirilmesini de sağladı.

    Sürüş destek sistemleri kapsamında uyarlanabilir hız sabitleyici, aktif sürüş asistanı, şerit takip sistemlerini geliştiren ve seri üretim için hazır hale getiren Mercedes-Benz Türk, küresel ölçekte projelerde rol oynamaya devam ediyor.

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