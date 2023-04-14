Tesla, Avrupa’da fiyatları düşürdü: Türkiye’deki Model Y ucuzlayabilir

Tam Boyutta Gör Tesla, kârlılıktan ziyade talebi artırmak için fiyatları indirmeye devam ediyor. Elektrikli otomobil üreticisi Avrupa, İsrail ve Singapur'da elektrikli araçlarının fiyatlarını indirerek, Ocak ayında Çin'de başlattığı küresel indirim kampanyasını genişletmeye devam ediyor.

Tesla fiyatları düşürmeye devam ediyor

Tesla geçen hafta, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya, Avustralya ve Güney Kore'de talebi artırmayı amaçlayan indirimler sunmasına rağmen ilk çeyrek teslimatlarının önceki çeyreğe göre sadece yüzde 4 arttığını bildirdi. Buna rağmen Tesla, ABD’de geçtiğimiz hafta ABD’de fiyatları bu yıl beşinci kez düşürmüştü. Şimdi benzer bir hamle Avrupa için de yapılıyor.

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Tesla, üretim kapasitesindeki artış ve iyileştirme nedeniyle Almanya ve Fransa da dahil olmak üzere birçok Avrupa pazarında fiyatları düşürdü. Almanya'da Tesla, Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatını %4,5 ila %9,8 arasında düşürürken Singapur'da Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatlarını %4,3 ila %5 arasında düştü. Fiyat indirimleri sadece bu model ve ülkelerle de sınırlı değil. Avrupa genelinde farklı oranlarla birlikte tüm modellerde indirim söz konusu.

Türkiye’deki Tesla Model Y ucuzlayabilir

Bilindiği üzere Türkiye’de satışa sunulan ve Mayıs ayında teslimatlarına başlanacak olan Tesla Model Y, Almanya’da üretiliyor. Dolayısıyla yapılan fiyat indirimlerinin Türkiye için de geçerli olması beklenebilir. Ancak şimdilik resmi site üzerinde herhangi bir fiyat indiriminin olmadığını da belirtelim. Şimdilik Tesla Türkiye CEO’su Kemal Geçer tarafından da bir açıklama yapılmış değil.

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