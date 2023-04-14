Tesla, Avrupa’da fiyatları düşürdü: Türkiye’deki Model Y ucuzlayabilir

Tesla fiyatları düşürmeye devam ediyor
Tesla geçen hafta, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya, Avustralya ve Güney Kore'de talebi artırmayı amaçlayan indirimler sunmasına rağmen ilk çeyrek teslimatlarının önceki çeyreğe göre sadece yüzde 4 arttığını bildirdi. Buna rağmen Tesla, ABD’de geçtiğimiz hafta ABD’de fiyatları bu yıl beşinci kez düşürmüştü. Şimdi benzer bir hamle Avrupa için de yapılıyor.
Türkiye’deki Tesla Model Y ucuzlayabilir
Bilindiği üzere Türkiye’de satışa sunulan ve Mayıs ayında teslimatlarına başlanacak olan Tesla Model Y, Almanya’da üretiliyor. Dolayısıyla yapılan fiyat indirimlerinin Türkiye için de geçerli olması beklenebilir. Ancak şimdilik resmi site üzerinde herhangi bir fiyat indiriminin olmadığını da belirtelim. Şimdilik Tesla Türkiye CEO’su Kemal Geçer tarafından da bir açıklama yapılmış değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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