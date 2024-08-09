Ücretsiz ChatGPT kullanıcıları artık görüntü oluşturabilecek

Günde sadece 2 görsel
OpenAI, ücretsiz ChatGPT kullanıcılarına görüntü oluşturma desteği sağlamış olsa da DALL-E 3 aracılığıyla günde yalnızca iki görüntü oluşturulmasına izin veriyor. DALL-E 3, halihazırda firmanın en son metinden görüntüye modeli konumunda. Geçtiğimiz eylül ayında piyasaya sürülen DALL-E 3, ardından ChatGPT’nin ücretli sürümleri olan ChatGPT Plus ve Enterprise abonelerine sunulmuştu.
DALL-E 3, Midjourney gibi görsel anlamda son derece yüksek kaliteli görseller üretemiyor ancak tutarlılık ve görselde yazı üretimi oldukça başarılı. ChatGPT entegrasyonu ise önemli de bir avantaj getiriyor. Eğer ChatGPT’den bir görsel için size yardımcı olmasını isterseniz araç, oldukça detaylı bir istem oluşturuyor. Bu istemi kullanarak görüntü oluşturma sürecini kolaylaştırmak mümkün. Öte yandan birebir sizin isteminizi kullanmasını istemediğiniz takdirde de araç, yine de kendi istemini oluşturarak görüntüyü oluşturuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.