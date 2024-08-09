Ücretsiz ChatGPT kullanıcıları artık görüntü oluşturabilecek

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka teknolojilerinde lider firma OpenAI, ücretsiz kullanıcılarına da destek vermeye devam ediyor. Firma, yaptığı açıklamada yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT’nin ücretsiz sürümünü kullanan kullanıcıların artık DALL-E 3 modelini kullanarak görüntü oluşturabileceklerini duyurdu.

Günde sadece 2 görsel

OpenAI, ücretsiz ChatGPT kullanıcılarına görüntü oluşturma desteği sağlamış olsa da DALL-E 3 aracılığıyla günde yalnızca iki görüntü oluşturulmasına izin veriyor. DALL-E 3, halihazırda firmanın en son metinden görüntüye modeli konumunda. Geçtiğimiz eylül ayında piyasaya sürülen DALL-E 3, ardından ChatGPT’nin ücretli sürümleri olan ChatGPT Plus ve Enterprise abonelerine sunulmuştu.

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DALL-E 3, Midjourney gibi görsel anlamda son derece yüksek kaliteli görseller üretemiyor ancak tutarlılık ve görselde yazı üretimi oldukça başarılı. ChatGPT entegrasyonu ise önemli de bir avantaj getiriyor. Eğer ChatGPT’den bir görsel için size yardımcı olmasını isterseniz araç, oldukça detaylı bir istem oluşturuyor. Bu istemi kullanarak görüntü oluşturma sürecini kolaylaştırmak mümkün. Öte yandan birebir sizin isteminizi kullanmasını istemediğiniz takdirde de araç, yine de kendi istemini oluşturarak görüntüyü oluşturuyor.

Tam Boyutta Gör Yaptığım denemede ilk olarak “Türkiye üzerinde uçan bir kuş” istemini kullandım. Hemen üstte yer alan görsel, bu istemi kullanarak üretildi. Ardından ChatGPT’den bu isteğimi detaylandıran bir istem oluşturmasını istedim. Uzun ve İngilizce bir istem oluşturdu. O sonuç da hemen altta.

Tam Boyutta Gör OpenAI’ın ücretsiz katmana sağladığı bu destek iyi olmakla birlikte oldukça sınırlı. DALL-E 3 ile görsel üretmek istiyorsanız ve bunu ücretsiz olarak yapmak istiyorsanız Microsoft’un Copilot veya Designer’i kullanabilirsiniz. Özelliği ChatGPT içerisinde kullanmak için ise Plus planına aylık 20 dolar ödemeniz gerekiyor.

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Ücretsiz ChatGPT kullanıcıları artık görüntü oluşturabilecek