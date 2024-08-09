Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ücretsiz ChatGPT kullanıcıları artık görüntü oluşturabilecek

    Yapay zekanın öncü şirketi OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre ücretsiz ChatGPT kullanıcıları da artık sohbet robotunda sınırlı da olsa görüntü oluşturabilecek.
    Ücretsiz ChatGPT kullanıcıları artık görüntü oluşturabilecek Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka teknolojilerinde lider firma OpenAI, ücretsiz kullanıcılarına da destek vermeye devam ediyor. Firma, yaptığı açıklamada yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT’nin ücretsiz sürümünü kullanan kullanıcıların artık DALL-E 3 modelini kullanarak görüntü oluşturabileceklerini duyurdu.

    Günde sadece 2 görsel

    OpenAI, ücretsiz ChatGPT kullanıcılarına görüntü oluşturma desteği sağlamış olsa da DALL-E 3 aracılığıyla günde yalnızca iki görüntü oluşturulmasına izin veriyor. DALL-E 3, halihazırda firmanın en son metinden görüntüye modeli konumunda. Geçtiğimiz eylül ayında piyasaya sürülen DALL-E 3, ardından ChatGPT’nin ücretli sürümleri olan ChatGPT Plus ve Enterprise abonelerine sunulmuştu.

    DALL-E 3, Midjourney gibi görsel anlamda son derece yüksek kaliteli görseller üretemiyor ancak tutarlılık ve görselde yazı üretimi oldukça başarılı. ChatGPT entegrasyonu ise önemli de bir avantaj getiriyor. Eğer ChatGPT’den bir görsel için size yardımcı olmasını isterseniz araç, oldukça detaylı bir istem oluşturuyor. Bu istemi kullanarak görüntü oluşturma sürecini kolaylaştırmak mümkün. Öte yandan birebir sizin isteminizi kullanmasını istemediğiniz takdirde de araç, yine de kendi istemini oluşturarak görüntüyü oluşturuyor.

    Ücretsiz ChatGPT kullanıcıları artık görüntü oluşturabilecek Tam Boyutta Gör
    Yaptığım denemede ilk olarak “Türkiye üzerinde uçan bir kuş” istemini kullandım. Hemen üstte yer alan görsel, bu istemi kullanarak üretildi. Ardından ChatGPT’den bu isteğimi detaylandıran bir istem oluşturmasını istedim. Uzun ve İngilizce bir istem oluşturdu. O sonuç da hemen altta.
    Ücretsiz ChatGPT kullanıcıları artık görüntü oluşturabilecek Tam Boyutta Gör
    OpenAI’ın ücretsiz katmana sağladığı bu destek iyi olmakla birlikte oldukça sınırlı. DALL-E 3 ile görsel üretmek istiyorsanız ve bunu ücretsiz olarak yapmak istiyorsanız Microsoft’un Copilot veya Designer’i kullanabilirsiniz. Özelliği ChatGPT içerisinde kullanmak için ise Plus planına aylık 20 dolar ödemeniz gerekiyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23
    Samsung Galaxy S23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 2023 MacBook Pro
    Apple M3 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız