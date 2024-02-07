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    AI görselleri daha kolay anlaşılacak: DALL-E 3'e yeni filigranlar ekleniyor

    OpenAI, ChatGPT ve DALL-E 3 modeli tarafından üretilen tüm görüntülere filigranlar ekleyeceğini duyurdu. Firma aynı zamanda filigranların mükemmel olmadığının da altını çiziyor.
    OpenAI, güvenlik için DALL-E 3'e yeni filigranlar ekliyor Tam Boyutta Gör
    ChatGPT’nin arkasındaki firma olan OpenAI, üretken yapay zeka temelli metinden görüntüye aracı DALL-E için yeni bir güvenlik ve güvenilirlik adımı atıyor. Yapılan açıklamaya göre OpenAI, yapay zeka tarafından üretilen görsellerde Content Provenance and Authenticity (C2PA) standartlarını temel alan filigranları kullanmaya başlayacak.

    DALL-E 3’e filigranlar eklendi

    Şirket, C2PA filigranlarının ChatGPT web sitesinde ve DALL-E 3 modeli için API'de oluşturulan görüntülerde görüneceğini söylüyor. Mobil kullanıcılar için ise tarih 12 Şubat. Bu filigranlar hem görünmez bir metadata bileşeni hem de her görüntünün sol üst köşesinde görünecek olan görünür bir “CR” sembolü taşıyacak. Bu filigranlar sayesinde kullanıcılar Content Credentials Verify gibi web siteleri aracılığıyla OpenAI platformları tarafından üretilen herhangi bir görüntünün kaynağını (içeriği oluşturmak için hangi AI aracının kullanıldığını) kontrol edebilirler. OpenAI ayrıca metadata düzeyindeki filigranın görüntü kalitesi üzerinde bir etkisi olmayacağını ancak görüntü boyutlarında biraz artış yaşanabileceğini söylüyor.

    Adobe ve Microsoft gibi şirketlerden oluşan bir grup olan C2PA, içeriğin kaynağını belirlemek ve insanlar tarafından mı yoksa yapay zeka ile mi yapıldığını göstermek için Content Credentials filigran kullanımını öneriyor. OpenAI gibi başka firmalar da bu filigranları kullanmaya başlayacak. Örneğin Meta, kısa süre önce sosyal medya platformlarında yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğe etiketler ekleyeceğini duyurmuştu.

    Öte yandan hem görsel hem de metadata filigranları kesin bir çözüm değil. Her ikisi de kolaylıkla görsellerden kaldırılabiliyor. Öyle ki sadece bir ekran görüntüsü almak bile metadata filigranından kurtulmayı sağlayabiliyor. Çoğu sosyal medya platformu ise yüklenen içerikten metadata’yı genellikle siliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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