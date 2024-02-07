AI görselleri daha kolay anlaşılacak: DALL-E 3'e yeni filigranlar ekleniyor

DALL-E 3’e filigranlar eklendi
Şirket, C2PA filigranlarının ChatGPT web sitesinde ve DALL-E 3 modeli için API'de oluşturulan görüntülerde görüneceğini söylüyor. Mobil kullanıcılar için ise tarih 12 Şubat. Bu filigranlar hem görünmez bir metadata bileşeni hem de her görüntünün sol üst köşesinde görünecek olan görünür bir “CR” sembolü taşıyacak. Bu filigranlar sayesinde kullanıcılar Content Credentials Verify gibi web siteleri aracılığıyla OpenAI platformları tarafından üretilen herhangi bir görüntünün kaynağını (içeriği oluşturmak için hangi AI aracının kullanıldığını) kontrol edebilirler. OpenAI ayrıca metadata düzeyindeki filigranın görüntü kalitesi üzerinde bir etkisi olmayacağını ancak görüntü boyutlarında biraz artış yaşanabileceğini söylüyor.
Adobe ve Microsoft gibi şirketlerden oluşan bir grup olan C2PA, içeriğin kaynağını belirlemek ve insanlar tarafından mı yoksa yapay zeka ile mi yapıldığını göstermek için Content Credentials filigran kullanımını öneriyor. OpenAI gibi başka firmalar da bu filigranları kullanmaya başlayacak. Örneğin Meta, kısa süre önce sosyal medya platformlarında yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğe etiketler ekleyeceğini duyurmuştu.
Öte yandan hem görsel hem de metadata filigranları kesin bir çözüm değil. Her ikisi de kolaylıkla görsellerden kaldırılabiliyor. Öyle ki sadece bir ekran görüntüsü almak bile metadata filigranından kurtulmayı sağlayabiliyor. Çoğu sosyal medya platformu ise yüklenen içerikten metadata’yı genellikle siliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.