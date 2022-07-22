LinkedIn’in kurucusu, DALL-E yapay zekalı NFT projesini duyurdu

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İş dünyasının önde gelen platformlarından biri olan LinkedIn, yeniliklerden de geri kalmıyor. Şirketin kurucu ortağı Reid Hoffman, kısa süre önce yaptığı bir duyuruda, OpenAI destekli DALL-E 2 yapay zeka yazılımını kullanarak oluşturduğu görüntülerden oluşan Solana tabanlı NFT projesini duyurdu.

Terra kurucu ortağının evine baskın 5 sa. önce eklendi

LinkedIn’in kurucu ortağı Reid Hoffman, yapay zeka yazılımı DALL-E 2’yi kullanarak Solana tabanlı bir NFT projesinin başlatıldığını açıkladı. İlk koleksiyon Solana’nın NFT platformu Magic Eden’de yayınlandı. Untranslatable Words’ adlı proje, orijinal olarak DALL-E 2 ile oluşturulmuş ve yazılı istemlere dayalı 11 adet NFT’den oluşuyor.

Hoffman konuyla ilgili şunları söyledi:

“Kriptodaki mevcut ayı piyasası, uzun vadeli bir bakış açısıyla deney yapmak için iyi bir an yaratıyor. Bu alanda çalışmaya devam eden geliştiriciler ve girişimciler, uzun vadeli değer yaratmaya en çok odaklananlardır. Dayanıklı ürünler inşa edecekler ve vakaları kullanacaklar”

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