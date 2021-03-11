Tek dozluk Johnson and Johnson aşısının Avrupa'da kullanımı için tavsiye kararı açıklandı

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Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı; Amerikan ilaç firması Johnson and Johnson tarafından yeni tip koronavirüse karşı tek doz olarak geliştirilen aşının Avrupa'da kullanımı için tavsiye kararı aldı.

Kararın Avrupa Briliği Komisyonu tarafından kısa sürede kabul edilerek onaylanması bekleniyor. Eğer karar onaylanırsa Johnson and Johnson'ın aşısı Avrupa'da kullanımı onaylanan 4. aşı olacak.

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Avrupa İlaç Ajansı tarafından yapılan açıklamada, elde edilen veriler ışığında aşının etkili ve güvenli olduğu, Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılabileceği belirtilmekle birlikte; ABD, Güney Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde 44.000 kişi üzerinde denenen Johnson and Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısının %67 etkili olduğu, hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı açıklanmıştı. Aşının ABD'de kullanımına 28 Şubat'ta onay çıkmış, aşı dağıtımı 1 Mart'ta başlamıştı.

Johnson & Johnson

Johnson and Johnson aşısı tek doz olarak kullanılıyor ve buzdolabında 3 aya kadar saklanabiliyor. Avrupa Birliği daha önce BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarının kullanımı onaylamakla birlikte Novavax ve Curevac firmalarının aşılarıyla Rusya'nın Sputnik V aşısının ön değerlendirme süreci devam ediyor. Bu aşılar için henüz kullanım onayı başvurusu yapılmadı.

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AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

Johnson and Johnson'ın AB'ye aşı teslimatına en erken nisan ortalarında başlayabileceği belirtiliyor.

https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/johnson-and-johnson-asisinin-abde-kullanimina-yesil-isik/2172650

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