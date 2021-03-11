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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tek dozluk Johnson and Johnson aşısının Avrupa'da kullanımı için tavsiye kararı açıklandı

    Avrupa İlaç Ajansı; Johnson & Johnson tarafından yeni tip koronavirüse karşı tek doz olarak geliştirilen aşının Avrupa'da kullanımı için tavsiye kararı aldı. Aşı onaylanırsa onay alan 4. aşı olacak.
    11 Mart 2021, 20:00 (7 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Tek dozluk Johnson and Johnson aşısının Avrupa'da kullanımı için tavsiye kararı açıklandı
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    Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı; Amerikan ilaç firması Johnson and Johnson tarafından yeni tip koronavirüse karşı tek doz olarak geliştirilen aşının Avrupa'da kullanımı için tavsiye kararı aldı.

    Kararın Avrupa Briliği Komisyonu tarafından kısa sürede kabul edilerek onaylanması bekleniyor. Eğer karar onaylanırsa Johnson and Johnson'ın aşısı Avrupa'da kullanımı onaylanan 4. aşı olacak.

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    Avrupa İlaç Ajansı tarafından yapılan açıklamada, elde edilen veriler ışığında aşının etkili ve güvenli olduğu, Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılabileceği belirtilmekle birlikte; ABD, Güney Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde 44.000 kişi üzerinde denenen Johnson and Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısının %67 etkili olduğu, hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı açıklanmıştı. Aşının ABD'de kullanımına 28 Şubat'ta onay çıkmış, aşı dağıtımı 1 Mart'ta başlamıştı.

    Johnson & Johnson

    Tek dozluk Johnson and Johnson aşısının Avrupa'da kullanımı için tavsiye kararı açıklandı

    Johnson and Johnson aşısı tek doz olarak kullanılıyor ve buzdolabında 3 aya kadar saklanabiliyor. Avrupa Birliği daha önce BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarının kullanımı onaylamakla birlikte Novavax ve Curevac firmalarının aşılarıyla Rusya'nın Sputnik V aşısının ön değerlendirme süreci devam ediyor. Bu aşılar için henüz kullanım onayı başvurusu yapılmadı.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs Güney Afrika varyantı Pfizer/BioNTech antikorlarını azaltabilir"

    AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

    Johnson and Johnson'ın AB'ye aşı teslimatına en erken nisan ortalarında başlayabileceği belirtiliyor.



    https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/johnson-and-johnson-asisinin-abde-kullanimina-yesil-isik/2172650
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    TheJudgé 1 gün önce

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    R redoracle (yıldırım coolboy) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ondan sonra avrupa bizi gıskanıyo, adamlar her türlü aşıyı rahatlıkla temin edebilirken,anlaşmaları sağlarken bizim aşıların ne kadar doz nasıl geleceği meçhul hala.
    Ondan sonra avrupa bizi gıskanıyo, adamlar her türlü aşıyı rahatlıkla temin edebilirken,anlaşmaları sağlarken bizim aşıların ne kadar doz nasıl geleceği meçhul ...
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    gun (Gün Oksay) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tek doz olan ve virüsün diken kısmını içeriyor bu nedenle çok etkili.
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    E Elektrikliarabasever 6 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu aşı en mantıklı aşı tek başına 1 milyar insana yetecek bu yıl. Curevac bakalım ne zaman dağıtıma başlayacak bence tüm alternatifler arasında en iyi denenmiş o ama Biontech'de sahada denendi onda da bir sıkıntı çıkmadı yani.

    "Sanofi-GSK ile 300 milyon" Bu neden tüm haberlerde yazıyor anlamıyorum adamlar bildiğin ilk aşıyı beceremedi yeni geliştirdiği aşı 2022 ilk çeyreğini bulacak diyorlar AB iptal etmedi mi siparişleri?
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    gun (Gün Oksay) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tek doz olan ve virüsün diken kısmını içeriyor bu nedenle çok etkili.
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    R redoracle (yıldırım coolboy) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ondan sonra avrupa bizi gıskanıyo, adamlar her türlü aşıyı rahatlıkla temin edebilirken,anlaşmaları sağlarken bizim aşıların ne kadar doz nasıl geleceği meçhul hala.
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