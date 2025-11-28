Giriş
    Disney, Daredevil: Born Again'in 2. sezonunu erteleyebilir

    Normalde 4 Mart 2026'da yayınlanması beklenen Daredevil: Born Again, sürpriz bir şekilde ertelenebilir. Disney'in internet sitesinde yaptığı değişiklik kafaları karıştırdı.

    Daredevil: Born Again'in 2. sezonu ertelenebilir Tam Boyutta Gör
    Bu yıl ilk sezonuyla izleyici karşısına çıkan Daredevil: Born Again'in bir yıl sonra yine aynı dönemdeekranlara dönmesi bekleniyordu. Nitekim Disney de 2. sezonun 4 Mart 2026'da yayınlanacağını duyurarak bunu doğrulamıştı. Ancak ortaya çıkan yeni bilgiler, şimdi bu tarihin değişebileceğini gösteriyor.

    Disney+'ın, Daredevil: Born Again'in basın sayfasında yer alan 4 Mart 2026 tarihini kaldırması dikkat çekti. Bu haftaya kadar 4 Mart 2026 yazan tarih kısmında artık sadece "2026'da geliyor" yazıyor. Disney'in sessiz sedasız yaptığı bu değişiklik, dizinin büyük ihtimalle erteleneceği şeklinde yorumlanıyor. Ne var ki şimdilik resmi bir açıklama yapılmış değil.

    Daredevil: Born Again, 2. Sezonda Jessica Jones'u da Hikâyeye Dâhil Edecek

    Matt Murdock (Daredevil)'a bir kez daha Charlie Cox'ın hayat verdiği Daredevil: Born Again'de Vincent D'Onofrio ve Deborah Ann Woll gibi isimler de orijinal dizideki rolleriyle dönüyor. Ayrıca Jon Bernthal da bir kez daha Punisher olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bu isimler 2. sezonun da parçası olacak. Bu kez onlara Jessica Jones rolünü tekrarlayan Krysten Ritter da katılacak.

