Disney, Daredevil: Born Again'in 2. sezonunu erteleyebilir

Disney+'ın, Daredevil: Born Again'in basın sayfasında yer alan 4 Mart 2026 tarihini kaldırması dikkat çekti. Bu haftaya kadar 4 Mart 2026 yazan tarih kısmında artık sadece "2026'da geliyor" yazıyor. Disney'in sessiz sedasız yaptığı bu değişiklik, dizinin büyük ihtimalle erteleneceği şeklinde yorumlanıyor. Ne var ki şimdilik resmi bir açıklama yapılmış değil.
Daredevil: Born Again, 2. Sezonda Jessica Jones'u da Hikâyeye Dâhil Edecek
Matt Murdock (Daredevil)'a bir kez daha Charlie Cox'ın hayat verdiği Daredevil: Born Again'de Vincent D'Onofrio ve Deborah Ann Woll gibi isimler de orijinal dizideki rolleriyle dönüyor. Ayrıca Jon Bernthal da bir kez daha Punisher olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bu isimler 2. sezonun da parçası olacak. Bu kez onlara Jessica Jones rolünü tekrarlayan Krysten Ritter da katılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
