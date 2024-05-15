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    Anlık Bildirim

    Daredevil: Born Again'in yayın tarihi belli oldu

    Marvel, yeni dizilerinin yayın tarihlerini açıkladı. Agatha All Along ve Ironheart ile birlikte yayın tarihi açıklanan bir diğer dizi de merakla beklenen Daredevil: Born Again oldu.
    Yeni Daredevil dizisi için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar hayata geçirilen en başarılı Marvel uyarlamaları arasında kabul edilen Daredevil dizisi, yıllar sonra bir devam dizisine kavuşuyor. Üstelik bu yeni dizi Netflix yerine Disney+ tarafından hazırlandığı için Marvel Sinematik Evreni'nin de bir parçası olacak. Daredevil: Born Again adını taşıyan bu yeni dizi, Netflix dizisinin ana ekibini yeniden bir araya getirecek.

    Netflix dizisinin doğrudan devamı olacağı açıklandıktan sonra daha da heyecanla beklenmeye başlanan Daredevil: Born Again'in ne zaman izleyici ile buluşacağı belli oldu. Dün yeni dizilerinin yayın tarihlerini paylaşan Marvel, merakla beklenen yeni Daredevil dizisinin 2025'in mart ayında yayınlanacağını duyurdu.

    Daredevil'ın Yanı Sıra Agatha ve Ironheart'ın Yayın Tarihleri de Açıklandı

    Marvel Studios tarafından yayın tarihleri açıklanan diğer diziler ise Agatha All Along ve Ironheart oldu. İlk olarak WandaVision dizisinde izleyicilerin karşısına çıkan Agatha Harkness'a odaklanan Agatha All Along, 18 Eylül'de başlayacak. Kathryn Hahn'ın başrolünü üstlendiği dizinin WandaVision ile benzer bir tona sahip olması bekleniyor.

    Çekimleri 2022 yılında tamamlandığı hâlde hâlâ beklemede olan Ironheart dizisi ise bu yıl da çıkmayacak. Marvel, dizinin 2025'te izleyici ile buluşacağını duyurdu. Çizgi romanlarda Iron Man rolünü Tony Stark'tan devralan Riri Williams'a odaklanan dizinin Marvel Sinematik Evreni'nde önemli bir yer tutacağı düşünülüyordu. Ancak görünen o ki Riri Williams ve Ironheart'ın MCU'daki rolü, ilk başta düşünüldüğü kadar büyük olmayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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