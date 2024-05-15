Daredevil: Born Again'in yayın tarihi belli oldu

Netflix dizisinin doğrudan devamı olacağı açıklandıktan sonra daha da heyecanla beklenmeye başlanan Daredevil: Born Again'in ne zaman izleyici ile buluşacağı belli oldu. Dün yeni dizilerinin yayın tarihlerini paylaşan Marvel, merakla beklenen yeni Daredevil dizisinin 2025'in mart ayında yayınlanacağını duyurdu.
Daredevil'ın Yanı Sıra Agatha ve Ironheart'ın Yayın Tarihleri de Açıklandı
Marvel Studios tarafından yayın tarihleri açıklanan diğer diziler ise Agatha All Along ve Ironheart oldu. İlk olarak WandaVision dizisinde izleyicilerin karşısına çıkan Agatha Harkness'a odaklanan Agatha All Along, 18 Eylül'de başlayacak. Kathryn Hahn'ın başrolünü üstlendiği dizinin WandaVision ile benzer bir tona sahip olması bekleniyor.
Çekimleri 2022 yılında tamamlandığı hâlde hâlâ beklemede olan Ironheart dizisi ise bu yıl da çıkmayacak. Marvel, dizinin 2025'te izleyici ile buluşacağını duyurdu. Çizgi romanlarda Iron Man rolünü Tony Stark'tan devralan Riri Williams'a odaklanan dizinin Marvel Sinematik Evreni'nde önemli bir yer tutacağı düşünülüyordu. Ancak görünen o ki Riri Williams ve Ironheart'ın MCU'daki rolü, ilk başta düşünüldüğü kadar büyük olmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.