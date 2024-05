Daredevil: Born Again'in yayın tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar hayata geçirilen en başarılı Marvel uyarlamaları arasında kabul edilen Daredevil dizisi, yıllar sonra bir devam dizisine kavuşuyor. Üstelik bu yeni dizi Netflix yerine Disney+ tarafından hazırlandığı için Marvel Sinematik Evreni'nin de bir parçası olacak. Daredevil: Born Again adını taşıyan bu yeni dizi, Netflix dizisinin ana ekibini yeniden bir araya getirecek.

Netflix dizisinin doğrudan devamı olacağı açıklandıktan sonra daha da heyecanla beklenmeye başlanan Daredevil: Born Again'in ne zaman izleyici ile buluşacağı belli oldu. Dün yeni dizilerinin yayın tarihlerini paylaşan Marvel, merakla beklenen yeni Daredevil dizisinin 2025'in mart ayında yayınlanacağını duyurdu.

Daredevil'ın Yanı Sıra Agatha ve Ironheart'ın Yayın Tarihleri de Açıklandı

Marvel Studios tarafından yayın tarihleri açıklanan diğer diziler ise Agatha All Along ve Ironheart oldu. İlk olarak WandaVision dizisinde izleyicilerin karşısına çıkan Agatha Harkness'a odaklanan Agatha All Along, 18 Eylül'de başlayacak. Kathryn Hahn'ın başrolünü üstlendiği dizinin WandaVision ile benzer bir tona sahip olması bekleniyor.

Çekimleri 2022 yılında tamamlandığı hâlde hâlâ beklemede olan Ironheart dizisi ise bu yıl da çıkmayacak. Marvel, dizinin 2025'te izleyici ile buluşacağını duyurdu. Çizgi romanlarda Iron Man rolünü Tony Stark'tan devralan Riri Williams'a odaklanan dizinin Marvel Sinematik Evreni'nde önemli bir yer tutacağı düşünülüyordu. Ancak görünen o ki Riri Williams ve Ironheart'ın MCU'daki rolü, ilk başta düşünüldüğü kadar büyük olmayacak.

