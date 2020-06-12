Dark'ın üçüncü ve final sezonundan etkileyici uzun fragman

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Netflix'in popüler bilim kurgu serisi Dark final sezonuyla çok yakında geri dönüyor. Dizinin heyecanla beklenen üçüncü sezonundan bugün ilk uzun fragman da nihayet paylaşıldı.

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Dark'ın fragmanları da tıpkı normal bölümleri gibi epey kafa karıştırıcı bir yapıya sahip. Artık final sezonuna girdiğimiz için muhtemelen birçok soruya net cevaplar verilecek. Yeni sezonda zaman yolculuğunun yanı sıra paralel evrenlere de giriş yapıyoruz.

Netflix final sezonunu "Her son aslında bir başlangıçtır. Her başlangıç da bir son" ifadeleriyle tanımlamış. Fragmanda da ayrıca "Son döngü başlıyor" sözüne dikkat çekiliyor.

Alman yapımı bir bilim kurgu dizisi olan Dark, anadili İngilizce olmayan bölgelerde şu anda Netflix'in en çok izlenen dizilerinden birisi. Ülkemizde de büyük bir popülerliğe sahip olan dizinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor.

Dark'ın final sezonu 27 Haziran'da yayınlanacak.

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