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    Davos’ta DAO çağrısı yapıldı

    İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Davos Zirvesi'nde, merkeziyetsiz otonom kuruluşların (DAO) tanınması için çağrısı yapıldı. Tüm ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiği vurgulandı.
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    Davos’ta DAO çağrısı yapıldı Tam Boyutta Gör
    İş dünyası ve devlet liderlerini bir araya getiren Davos Zirvesi birçok önemli konuya ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Finlandiya Ulaştırma Bakanı Timo Harakka, merkeziyetsiz otonom kuruluşların (DAO) tanınması için çağrısı yaptı. 

    Dünya Ekonomik Forumu’nda düzenlenen bir panelde konuşan Harakka, Avrupa Birliği’nin Web3 uygulamalarını yöneten DAO’ları tanımak için mevzuatı değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Harakko, DAO’lara yönelik bir düzenlemenin yenilikçi şirketleri çekme yarışında binlerce yasayı değiştirme zorunluluğunu önleyebileceğini belirtti.

    Merkeziyetsiz özerk kuruluşlar da (DAO) yasa yapıcıların son yıllarda üzerinde fikir birliğine varamadığı kavramlar arasında yer alıyor. Düzenleyiciler, merkeziyetsiz girişimlerin nasıl sınıflandırılacağı ve düzenleneceği konusunda arayış içerisinde.

    Avrupa Komisyonu’na güvendiklerini de ifade eden Harakko, AB’nin üzerinde çalıştığı metaverse düzenlemesinde DAO’ların yer alıp almayacağını bilmediğini kaydetti. Harakko, merkeziyetsiz finans için de düzenlemenin zaman alacağını ancak konunun en azından felsefi bir yaklaşımla düşünmeye başlanması gerektiğini vurguladı.

    Avrupa Komisyonu’nun başka konularla ilgilendiğini vurgulayan Harakko, yeni yasaların AB’nin bütünlüğü açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Yapılacak bir düzenlemenin 27 üye ülke arasındaki ‘zararlı düzenleyici rekabeti’ önleyebileceğini ifade etti. Harakko, “Farklı sözleşme türlerini düzenleyen binlerce yasayı tek tek değiştirmek zorunda kalmamak için ‘çok uluslu düşünmek’ gerekiyor” dedi.

    DAO nedir?

    DAO, Merkeziyetsiz Otonom Organizasyonun (Decentralized Autonomous Organization) kısaltmasıdır. En basit tanımıyla DAO, bilgisayar kodları ve programlar tarafından yönetilen bir organizasyondur. Dolayısıyla otonom şekilde, merkezi bir otorite olmadan çalışma becerisine sahiptir.

    Bir DAO, akıllı kontratların kullanımıyla dışarıdan gelen bilgilerle çalışabilir ve bu bilgilere dayanarak emirleri uygulamaya koyabilir– bunların tamamını insan katkısı olmadan yapar. DAO'lar genellikle bir tür token mekanizması aracılığıyla teşvik edilen bir paydaş topluluğu tarafından yürütülür.

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    cunkurd 6 saat önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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