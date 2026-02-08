DC Films, bu yıl çıkacak Clayface filminin vizyon tarihini ileri aldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör James Gunn öncülüğünde yeni bir sayfa açan DC Films, bu yıl iki yeni film çıkaracak. Bunlardan ilki, DC Sinematik Evreni'nin parçası olan Supergirl olacak. İkincisi aynı Joker ve The Batman gibi bu ana evrenden bağısmzı bir hikâye anlatan Clayface.

Batman ve Harley Quinn hikâyelerinde kötü adam olarak karşımıza çıkan Clayface karakterine odaklanacak bu filmin normalde 11 Eylül'de çıkması bekleniyordu. Ancak DC yeni bir açıklama yaparak, vizyon tarihini 23 Ekim 2026'ya ertelediğini duyurdu.

Clayface Ton Olarak İlk Joker Filmine Benzeyecek

DC Films'in Clayface'i hazırlarken, ilk Joker filmini başarıya taşıyan stratejinin bir benzerini kullanıyor. Clayface, 40 milyon dolar gibi mütevazı bir bütçeyle çekilen daha küçük ölçekli bir film olacak (İlk Joker filminin bütçesi 55 milyon dolardı). Ayrıca filmin yaş sınırlması da R (18+) olacak. Bu da filmin her şeye hitap etme gibi bir derdi olmayacağı anlamına geliyor. Aynı Joker gibi Clayface de yetişkinlere hitap eden ve ayakları yere basan bir film olacak. 40 milyon dolarlık bütçe, bunun öyle bol görsel efektli, bol aksiyonlu çizgi roman uyarlamalarından olmayacağını gösteriyor.

Clayface, çizgi romanlarda görünüşünü istediği gibi değiştirebilen eski bir oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Filmin bu konuyu biraz daha karanlık bir tonda ele alacağı söyleniyor. Mike Flanagan (The Haunting of Hill House, Doctor Sleep) öncülüğünde hazırlanan film uyarlaması, kariyerini kurtarmak için katıldığı tuhaf deney ters gittikten sonra beklemediği bir dönüşüm geçiren genç bir oyuncuya odaklanacak.

Mike Flanagan her ne kadar hikâyeyi oluşturmuş ve senaryonun ilk taslağını yazmış olsa da filmi yönetmeyecek. Yönetmen koltuğunda James Watkins (Speak No Evil) oturuyor. Başrolde ise genç oyuncu Tom Rhys Harries yer alıyor..

