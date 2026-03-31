DC Sinematik Evreni büyüyor: Bu yıl çıkacak Supergirl filminden yeni fragman yayınlandı

James Gunn öncülüğünde hazırlanan bu yeni Supergirl filminde Kara Zor-El'e, yani Supergirl'e, House of the Dragon dizisiyle çıkış yapan genç oyuncu Milly Alcock hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ona Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz ve Emily Beecham gibi isimler eşlik ediyor.
Supergirl Filminde Jason Momoa da Yer Alıyor
Cruella ve I, Tonya gibi filmlerle tanınan Craig Gilliespie'nin yönettiği Supergirl filminde Jason Momoa da yer alıyor. Ancak ünlü oyuncu bu kez Aquaman'i canlandırmıyor. DC evreninin bu yeni versiyonunda yepyeni bir role bürünen Momoa, bu kez Lobo rolünde karşımıza çıkıyor. Kozmik bir kelle avcısı olan Lobo, DC hayranlarının uzun zamandır beyaz perdede görmek istediği karakterlerden biriydi.
26 Haziran'da vizyona girecek filmden yayınlanan yeni fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.
