DC Sinematik Evreni büyüyor: Bu yıl çıkacak Supergirl filminden yeni fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl çıkan Superman filmiyle temelleri atılan yeni DC Sinematik Evreni, bu yaz yeni bir filme daha kavuşacak. Bu yeni sinematik evrenin ikinci filmi olan Supergirl, 26 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak. Vizyon tarihi yaklaşan Supergirl için tanıtım çalışmalarına hız veren Warner Bros., bugün filmden yeni bir fragman daha paylaştı.

James Gunn öncülüğünde hazırlanan bu yeni Supergirl filminde Kara Zor-El'e, yani Supergirl'e, House of the Dragon dizisiyle çıkış yapan genç oyuncu Milly Alcock hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ona Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz ve Emily Beecham gibi isimler eşlik ediyor.

Supergirl Filminde Jason Momoa da Yer Alıyor

Cruella ve I, Tonya gibi filmlerle tanınan Craig Gilliespie'nin yönettiği Supergirl filminde Jason Momoa da yer alıyor. Ancak ünlü oyuncu bu kez Aquaman'i canlandırmıyor. DC evreninin bu yeni versiyonunda yepyeni bir role bürünen Momoa, bu kez Lobo rolünde karşımıza çıkıyor. Kozmik bir kelle avcısı olan Lobo, DC hayranlarının uzun zamandır beyaz perdede görmek istediği karakterlerden biriydi.

26 Haziran'da vizyona girecek filmden yayınlanan yeni fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

