Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DDR5 RAM’ler hacimli üretime hazır, RAM üstü VRM'ler görüntülendi

    Geçtiğimiz günlerde DDR5 standartından gelen ilk olumlu haberlerin ardından önemli bir adım daha geçildi. Yapılan duyuruya göre DDR5 kitler artık hacimli üretime hazır.
    27 Nisan 2021, 13:30 (9 sa.)
    1,2b
    13
    10
    Ram
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    DDR5 RAM’ler hacimli üretime hazır, RAM üstü VRM'ler görüntülendi
    Tam Boyutta Gör

    Henüz DDR5 uyumlu ilk sistemlere aylar varken yeni bellek standartında bir hayli hızlı bir şekilde ilerleniyor.

    Geçtiğimiz haftalarda ilk kitleri geliştirdiğini duyuran Çinli bellek üreticileri bugün bir başka olumlu haberle karşımızda. Micron’dan belleklerin kendilerine tesliminin ardından yalnızca birkaç hafta geçmişken üreticiler hacimli üretim aşamasına hazır hale geldiler.

    İlk başarılı boot

    Netac yaptığı duyuruda ASUS ve MSI gibi anakart üreticileriyle yürüttükleri onaylama aşamasının oldukça akıcı bir şekilde ilerlediğini ve ürettikleri DDR5 kitlerin sistemlerde başarıyla işletim sistemine boot edebildiğini paylaştı.

    1.1v'ta 4800 MHz

    4800 MHz frekansta çalışan ilk kitler 40-40-40 zamanlamada çalışırken 1.1v gerilime ihtiyaç duyuyor. RAM’lerin çalışacağı ilk platformsa bu yılın sonlarında gelecek Intel Alder Lake platformu olacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar 4800 MHz DDR5 RAM’ler %28 performans artışı sunuyor

    DDR5 RAM’ler hacimli üretime hazır, RAM üstü VRM'ler görüntülendi
    Tam Boyutta Gör

    İlk sızıntılarda Intel’in DDR5’i Z serisi yongasetlerine has tutacağı paylaşılmıştı. Dolayısıyla bütçe dostu yongasetli anakartlarda en azından bu nesilde DDR4’e devam edileceğe benziyor.

    Netac ve Jiahe Jinwei gibi firmaların bellekleri üretmekten ziyade bellek modülü üretimi aşamasında yer aldığını belirtelim. Dolayısıyla Çinli üreticilerin modülleri üretebilmek için Micron’dan bellek temin etmesi gerekiyor.

    Bununla birlikte paylaşılan görseller DDR5 standartıyla birlikte RAM kitlerinin üzerine taşınacak VRM ünitesini de açığa çıkardı.

    Ayrıca Bkz. "ASUS Ryzen 7 5700Ulu AIO PC’lerini duyurdu"

    JEDEC’in belirlediği standarta göre hali hazırda anakartın üzerinde hemen DIMM slotlarının yanında bulunan RAM VRM’leri artık doğrudan bellek kitlerinin üzerinde yer alacak. Böylelikle yüksek frekanslarda çalışan bellekler daha temiz gerilimle beslenebilecek.



    https://videocardz.com/newz/the-first-mass-produced-ddr5-memory-has-succesfully-completed-its-testing-phase
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Çilek hasadı yapan robotik biçerdöver

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    AdilOlmayanYıldırım 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu seferki geçiş oldukça yumuşak olacak gibi. Anakartlar çıktığında ramler çoktan hazır olacak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ibo-wan 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ram mining başlamadan bir an önce çıkarsınlar yoksa anca ekmeği banarız
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    No Way Out (Mert A.) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    DDR5 ramlere ekstra masraf cıktı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    E Esxici (Mehmet Zülküf) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ddr2 den ddr3’e ilk geçişim aklıma geldi. Eve gidene kadar neredeyse heyecandan ölecektim. Şimdi ddr5 çıkıyor ama ben de tık yok. İçimizdeki heyecanı da öldürdüler
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M mehmet_clk (mehmet çelik) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Esxici
    Çok fazla şey gördüğünüz içindir. Aynı heyecan için o günkü sizi buraya getirmek gerekir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ddr5'li ikinci nesil ryzenler sizi bekliyorum
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    serafon 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    1-2 dolar maliyet ekler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kunGFu 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    ... daha temiz gerilimle beslenebilecek?



    bedava takmayacaklar o vrm modülünü, fais fiyatlarina kilif olmasin bu sakin? anakart üzerindeki neye yetmiyor?
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    esenercelik (Esener Çelik) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    40 gecikme de çokmuş 1.7ns yapıyor, 30 falan olaydı iyiydi. Neyse bizim alabileceğimiz zamana zaten çok var, o zamana kadar her şeyin hayırlısı tabi. Bi de üstüne AMD şöyle güzel bir apu yapar of. konsol gibi bilgisayarlarla takılırız.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SuperVisör (mahir cam) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    amaç en düşük 4800 mhz den başlayıp zamana yayarak uzun soluklu satış yapabilmek
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 sa. Netflix bu yaz yayınlanacak 13 orijinal filmin yayın tarihini açıkladı 3 sa. Kripto para madenciliği oyunu çıktı: Crypto Mining Simulator 3 sa. UNISOC iddialı 5G yonga setlerini duyurdu 4 sa. Çilek hasadı yapan robotik biçerdöver 4 sa. Kripto para borsası Binance kendi NFT platformunu açacağını duyurdu 4 sa. PlayStation 5'in versiyon 21.01-03.10.00.03-00 güncellemesi yayınlandı 5 sa. Mads Mikkelsen başrollü Oscar ödüllü Another Round filmi DiCaprio ile birlikte yeniden yapılabilir 5 sa. Samsung Galaxy S22, 200 megapiksel kameralı ilk akıllı telefon olabilir 6 sa. Yeni nesil Mac işlemcisi Apple M2 seri üretime girdi 6 sa. Honda, yeni modellerinde kullanacağı tasarım dilini gösterdi 6 sa. Sony'nin resmi PlayStation uygulaması sadece Android'de 100 milyon indirmeyi geçti 7 sa. 44 megapiksellik selfie kamerası ile Vivo V21 serisi tanıtıldı 7 sa. ASUS’un CMP 40HX madenci kartı test edildi, fiyatı paylaşıldı 7 sa. Renault, yeni nesil dizel motor geliştirmeyecek 8 sa. Netflix’in yeni Türk dizisi Fatma yayınlandı 8 sa. Mortal Kombat filmi gişede rekor kırdı 8 sa. macOS Big Sur 11.3 yayınlandı: İşte yenilikler 9 sa. Oyun deneyiminizi katlayacak 4 dizüstü bilgisayar tavsiyesi 9 sa. Hosting Seçimi Yaparken Dikkat Etmemiz Gereken 9 Madde 9 sa. Itopya Beylikdüzü Mağaza İlginin Odağı Oldu 9 sa. GÖRÜNTÜLENEN DDR5 RAM’ler hacimli üretime hazır, RAM üstü VRM'ler görüntülendi Sonraki Hyundai Kona N tanıtıldı: 280 beygir güç ve daha fazlası 10 sa. Tesla; Bitcoin'den ilk karını aldı 11 sa. Xiaomi, 200 megapiksel kameralı telefon çıkarmaya hazırlanıyor 11 sa. Sızan belgelere göre EA, oyuncuların FIFA FUT'ta daha fazla vakit geçirmesini ve para harcamasını istiyor 12 sa. Motorola, uygun fiyat etiketi ile Moto G20'yi piyasaya sürdü 12 sa. Apple'ın Uygulama Takibi Şeffaflığı'na bir itiraz da Almanya'dan geldi 13 sa. Sosyal medya uygulaması Mirket globale açılmayı hedefliyor 13 sa. Anker dersine çalışmış! “Anker Soundcore Life Q30 detaylı inceleme“ 14 sa. Titanfall ve Star Wars Jedi: Fallen Order geliştiricisi yepyeni bir oyun üzerinde çalışıyor 21 sa. Hikaye odaklı macera oyunu Grotto, iOS için duyuruldu 22 sa. TSMC dünyanın ilk özel su arıtma tesisini inşa ediyor 23 sa. Among Us benzeri Suspect Mystery Mansion, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı 1 gün 32 adet RTX 3080 gücünde Antminer madencilik sistemi duyuruldu 1 gün Zoom, katılımcıları aynı sanal odada birleştiren Immersive View özelliğini başlattı 1 gün iOS 14.5 çıktı: İşte yenilikler! 1 gün Xbox Live Gold üyelerine Mayıs ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu 1 gün Monster Notebook'tan da çip krizi ile ilgili açıklama geldi: Fiyatlar artabilir! 1 gün Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğü gecikecek 1 gün Ortaya çıkan AMD 4700S işlemcisi Xbox Series X'in APU’su olabilir 1 gün 2000'lerin tartışmalı filmi American Psycho'nun dizisi geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız