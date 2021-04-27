DDR5 RAM’ler hacimli üretime hazır, RAM üstü VRM'ler görüntülendi

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Henüz DDR5 uyumlu ilk sistemlere aylar varken yeni bellek standartında bir hayli hızlı bir şekilde ilerleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda ilk kitleri geliştirdiğini duyuran Çinli bellek üreticileri bugün bir başka olumlu haberle karşımızda. Micron’dan belleklerin kendilerine tesliminin ardından yalnızca birkaç hafta geçmişken üreticiler hacimli üretim aşamasına hazır hale geldiler.

İlk başarılı boot

Netac yaptığı duyuruda ASUS ve MSI gibi anakart üreticileriyle yürüttükleri onaylama aşamasının oldukça akıcı bir şekilde ilerlediğini ve ürettikleri DDR5 kitlerin sistemlerde başarıyla işletim sistemine boot edebildiğini paylaştı.

1.1v'ta 4800 MHz

4800 MHz frekansta çalışan ilk kitler 40-40-40 zamanlamada çalışırken 1.1v gerilime ihtiyaç duyuyor. RAM’lerin çalışacağı ilk platformsa bu yılın sonlarında gelecek Intel Alder Lake platformu olacak.

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İlk sızıntılarda Intel’in DDR5’i Z serisi yongasetlerine has tutacağı paylaşılmıştı. Dolayısıyla bütçe dostu yongasetli anakartlarda en azından bu nesilde DDR4’e devam edileceğe benziyor.

Netac ve Jiahe Jinwei gibi firmaların bellekleri üretmekten ziyade bellek modülü üretimi aşamasında yer aldığını belirtelim. Dolayısıyla Çinli üreticilerin modülleri üretebilmek için Micron’dan bellek temin etmesi gerekiyor.

Bununla birlikte paylaşılan görseller DDR5 standartıyla birlikte RAM kitlerinin üzerine taşınacak VRM ünitesini de açığa çıkardı.

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JEDEC’in belirlediği standarta göre hali hazırda anakartın üzerinde hemen DIMM slotlarının yanında bulunan RAM VRM’leri artık doğrudan bellek kitlerinin üzerinde yer alacak. Böylelikle yüksek frekanslarda çalışan bellekler daha temiz gerilimle beslenebilecek.

https://videocardz.com/newz/the-first-mass-produced-ddr5-memory-has-succesfully-completed-its-testing-phase

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