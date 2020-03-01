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    Dead by Daylight mobile geliyor: Ön kayıtlar başladı

    Bir katile karşı dört kişinin hayatta kalmaya çalıştığı Dead by Daylight oyunu, mobil platformlara geliyor. Oyunun iOS ve Android versiyonu önümüzdeki aylarda ücretsiz olarak yayınlanacak.
    2 hf.
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    1
    Mobil Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Dead by Daylight mobile geliyor: Ön kayıtlar başladı
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    Korku temalı macera ve hayatta kalma türündeki Dead by Daylight, iOS ve Android’e geliyor. Dead by Daylight, PC’de büyük ilgi gördü ve özellikle de Steam indirimlerinin tercih edilen oyunları arasında yer alıyor. Oyunun mobile geleceği daha önce duyurulmuştu ancak tarih bilgisi paylaşılmamıştı. Mobil versiyonun önümüzdeki İlkbahar aylarında çıkacağı açıklandı.

    İlk olarak 2016 yılında karşımıza çıkan ve PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch platformlarında oynanabilen Dead by Daylight, orijinaline sadık kalarak iOS ve Android platformlarında ücretsiz olarak yayınlanacak. Her iki platform için de ön kayıtlar alınmaya başlandı. Android kullanıcıları Play Store’dan, iOS kullanıcıları ise bu bağlantıdan ön kayıt yaparak oyunu ilk oynayanlar arasına girebilir.

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    Dead by Daylight, 1 kişinin katil rolünde, diğerleri ise katilde kaçmaya çalıştığı 5 kişilik online bir haritada oynanıyor. Mobil versiyonundaki oynanış mekanikleri ve oyun modlarının, PC ve konsoldakine benzer olduğu ifade ediliyor. Dead by Daylight, 2020’nin ilkbahar aylarında ücretsiz olarak yayınlancak.

    Dead by Daylight Mobile'ın beta versiyonunun oynanış görüntülerini aşağıdan izleyebilirsiniz:

    Dead by Daylight Dead by Daylight Dead by Daylight Dead by Daylight Behaviour Interactive Aksiyon 58M



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    renega (Ömer Can IŞIK) 2 hf.
    Satın almış kişilere keşke ekstra ödül verse
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