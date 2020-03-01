Om Nom bu kez sonsuz koşu oyununda

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Mobil dünyanın en beğenilen yapımları arasında yer alan Cut The Rope serisi karakteri Om Nom’u da ünlü yapmıştı. Om Nom artık kendi oyun serisi ile yoluna devam ediyor. Nesne bulmaca ve kare birleştirme oyunlarından sonra Om Nom şimdi de sonsuz koşu oyununda.

Om Nom: Run neler sunuyor?

Om Nom: Run adındaki oyun sevimli karakterimizin birbirinden renkli mekanlarda koşmasını konu ediniyor. Türün diğer örnekleri gibi karakteri engellerden kaçındırmalı ve yoldaki altınlar ile güçlendirmeleri toplamalısınız.

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Om Nom: Run oyunu farklı olarak sürekli bir koşu içerisinde değil. Size verilen görevleri tamamladığınız zaman koşu sona eriyor ve sonraki göreve geçiyorsunuz. Görevleri geçtikçe Om Nom’un yeteneklerini geliştiriyor ve zorlaşan şartları karşılamaya çalışıyorsunuz.

Subway Surfers tarzında canlı ve rengarenk mekanların olduğu oyunda Om Nelle gibi diğer karakterlerin kilidini de topladığınız altınlarla açabiliyorsunuz.

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