Dead Cells'in satış sayısı açıklandı ve yeni indirilebilir içeriği duyuruldu

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Motion Twin'in yaptığı, 2018 yılında yayınlanan ve olumlu yorumlar alan metroidvania rogue-lite aksiyon oyunu Dead Cells'e yeni bir ücretli içerik geliyor.

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2018'in önemli oyunlarından biri olan Dead Cells, mobil cihazlar dışında ayrıca PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC'de erişilebilir bir oyun. Son açıklamaya göre ise Dead Cells, tüm bu platformlarda 3.5 milyon satışı geçmiş durumda. Bu tarz bir oyun için gerçekten güzel bir başarı. Oyunun aynı zamanda Xbox Game Pass sistemine dahil olduğunu ve bu verilerin içerisine dahil olmadığını hatırlatalım.

Ayrıca bu açıklama ile birlikte Dead Cells'in ikinci ücretli indirilebilir içeriği de duyuruldu. Fatal Falls isimli bu oyun içerik oyuna The Fractured Shrines ve The Undying Shores isimli iki yeni bölge ve bir yeni boss ekleyecek. İçeriğin fiyatı 4,99 dolar. Şu an için Türkiye fiyatı bilinmiyor. 2021'in ilk aylarında da çıkması bekleniyor.

Dead Cells şu anda Google Play üzerinde 24,99 TL. App Store üzerinde ise 79,99 TL. Eğer oynamadıysanız özellikle Android cihazlara sahip oyuncuların kaçırmaması gereken bir oyun.

Fatal Falls isimli içeriğin videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

https://www.gematsu.com/2020/12/dead-cells-sales-top-3-5-million-dlc-fatal-falls-launches-in-q1-2021

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