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    Dead Cells'in satış sayısı açıklandı ve yeni indirilebilir içeriği duyuruldu

    2018 yılında yayınlanan ve yılın en önemli oyunlarından biri olan Dead Cells'in satış sayısı açıklandı. Ayrıca oyun için yeni bir indirilebilir içerik duyuruldu.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Dead Cells'in satış sayısı açıklandı ve yeni indirilebilir içeriği duyuruldu

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Motion Twin'in yaptığı, 2018 yılında yayınlanan ve olumlu yorumlar alan metroidvania rogue-lite aksiyon oyunu Dead Cells'e yeni bir ücretli içerik geliyor.

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    2018'in önemli oyunlarından biri olan Dead Cells, mobil cihazlar dışında ayrıca PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC'de erişilebilir bir oyun. Son açıklamaya göre ise Dead Cells, tüm bu platformlarda 3.5 milyon satışı geçmiş durumda. Bu tarz bir oyun için gerçekten güzel bir başarı. Oyunun aynı zamanda Xbox Game Pass sistemine dahil olduğunu ve bu verilerin içerisine dahil olmadığını hatırlatalım.

    Ayrıca bu açıklama ile birlikte Dead Cells'in ikinci ücretli indirilebilir içeriği de duyuruldu. Fatal Falls isimli bu oyun içerik oyuna The Fractured Shrines ve The Undying Shores isimli iki yeni bölge ve bir yeni boss ekleyecek. İçeriğin fiyatı 4,99 dolar. Şu an için Türkiye fiyatı bilinmiyor. 2021'in ilk aylarında da çıkması bekleniyor.

    Dead Cells şu anda Google Play üzerinde 24,99 TL. App Store üzerinde ise 79,99 TL. Eğer oynamadıysanız özellikle Android cihazlara sahip oyuncuların kaçırmaması gereken bir oyun.

    Fatal Falls isimli içeriğin videosunu aşağıda bulabilirsiniz.



    https://www.gematsu.com/2020/12/dead-cells-sales-top-3-5-million-dlc-fatal-falls-launches-in-q1-2021 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    koçari (ali burak) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dead Cells şu anda Google Play üzerinde 24,99 TLApp Store üzerinde ise 79,99 TL.

    Appstore da ,store.playstation'u aratmıyor mübarek.
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Önceki DLC gibi 10 15 arası olabilir fiyatı
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    strathmorea (alper ozan) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyun mobilde de aynı kalitede var.
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    ssj (Kamuran TOPRAK) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    2d , Silah ve karakterin geliştirilebilir olması oyunu zevkli kılıyor. Eğer bu oyunu sevdiyseniz “Hades” oyunu da tam size göre.
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