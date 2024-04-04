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    2024'ün en heyecanla beklenen filmleri belli oldu; İlk sırayı Deadpool & Wolverine aldı

    Fandango tarafından yapılan araştırma, 2024'ün en heyecanla beklenen filmlerini ortaya çıkardı. Listede ilk sırayı, temmuz ayında vizyona girecek olan Deadpool & Wolverine aldı.
    2024'ün en heyecanla beklenen filmi Deadpool 3 Tam Boyutta Gör
    Amerikalıların sinema bileti almak için en çok başvurduğu platform olan Fandango, izleyicilerin hangi filmleri sabırsızlıkla beklediğini belirlemek için kapsamlı bir araştırma yürüttü. Bu araştırmanın sonuçlarını paylaşan Fandango, 2024'ün en heyecanla beklenen filmlerini listeledi.

    Fandango tarafından toplanan verilere göre 2024'ün en heyecanla beklenen filmi Deadpool & Wolverine. Yeni Deadpool filmi, hem Hugh Jackman'ın Wolverine'ini Deadpool ile yeniden buluşturacağı için, hem de Marvel Sinematik Evreni'yle bağlantılı olacağı için sinemaseverleri, özellikle de Marvel hayranlarını epey heyecanladıran bir proje.

    2024'ün En Heyecanla Beklenen Filmlerinde Devam Filmleri Ağırlıkta

    Sinema gişelerinin en canlı dönemini yaşadığı yaz aylarında öne çıkması beklenen diğer iki film ise Bad Boys: Ride or Die ve Despicable Me 4. Despicable Me son dönemin en sevilen animasyon film serilerinden biri. Bu yüzden serinin yeni filminin bu listede olması normal. Ancak Bad Boys için aynısını söylemek mümkün değil. Özellikle Will Smith'in tokat skandalı sonrası izleyicilerin bu filme nasıl yaklaşacağı bilinmiyordu. Ancak görünen o ki yeni Bad Boys filmi bu yaz pek çok kişiyi şaşırtabilir.

    Fandango tarafından paylaşılan liste şu şekilde:

    1. Deadpool & Wolverine
    2. Bad Boys: Ride or Die
    3. Despicable Me 4
    4. A Quiet Place: Day One
    5. Inside Out 2
    6. Kingdom of the Planet of the Apes
    7. The Watchers
    8. The Fall Guy
    9. The Garfield Movie
    10. Borderlands
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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