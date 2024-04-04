2024'ün en heyecanla beklenen filmleri belli oldu; İlk sırayı Deadpool & Wolverine aldı

Fandango tarafından toplanan verilere göre 2024'ün en heyecanla beklenen filmi Deadpool & Wolverine. Yeni Deadpool filmi, hem Hugh Jackman'ın Wolverine'ini Deadpool ile yeniden buluşturacağı için, hem de Marvel Sinematik Evreni'yle bağlantılı olacağı için sinemaseverleri, özellikle de Marvel hayranlarını epey heyecanladıran bir proje.
2024'ün En Heyecanla Beklenen Filmlerinde Devam Filmleri Ağırlıkta
Sinema gişelerinin en canlı dönemini yaşadığı yaz aylarında öne çıkması beklenen diğer iki film ise Bad Boys: Ride or Die ve Despicable Me 4. Despicable Me son dönemin en sevilen animasyon film serilerinden biri. Bu yüzden serinin yeni filminin bu listede olması normal. Ancak Bad Boys için aynısını söylemek mümkün değil. Özellikle Will Smith'in tokat skandalı sonrası izleyicilerin bu filme nasıl yaklaşacağı bilinmiyordu. Ancak görünen o ki yeni Bad Boys filmi bu yaz pek çok kişiyi şaşırtabilir.
Fandango tarafından paylaşılan liste şu şekilde:
- Deadpool & Wolverine
- Bad Boys: Ride or Die
- Despicable Me 4
- A Quiet Place: Day One
- Inside Out 2
- Kingdom of the Planet of the Apes
- The Watchers
- The Fall Guy
- The Garfield Movie
- Borderlands
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...