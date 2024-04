2024'ün en heyecanla beklenen filmleri belli oldu; İlk sırayı Deadpool & Wolverine aldı

Tam Boyutta Gör Amerikalıların sinema bileti almak için en çok başvurduğu platform olan Fandango, izleyicilerin hangi filmleri sabırsızlıkla beklediğini belirlemek için kapsamlı bir araştırma yürüttü. Bu araştırmanın sonuçlarını paylaşan Fandango, 2024'ün en heyecanla beklenen filmlerini listeledi.

Fandango tarafından toplanan verilere göre 2024'ün en heyecanla beklenen filmi Deadpool & Wolverine. Yeni Deadpool filmi, hem Hugh Jackman'ın Wolverine'ini Deadpool ile yeniden buluşturacağı için, hem de Marvel Sinematik Evreni'yle bağlantılı olacağı için sinemaseverleri, özellikle de Marvel hayranlarını epey heyecanladıran bir proje.

2024'ün En Heyecanla Beklenen Filmlerinde Devam Filmleri Ağırlıkta

Sinema gişelerinin en canlı dönemini yaşadığı yaz aylarında öne çıkması beklenen diğer iki film ise Bad Boys: Ride or Die ve Despicable Me 4. Despicable Me son dönemin en sevilen animasyon film serilerinden biri. Bu yüzden serinin yeni filminin bu listede olması normal. Ancak Bad Boys için aynısını söylemek mümkün değil. Özellikle Will Smith'in tokat skandalı sonrası izleyicilerin bu filme nasıl yaklaşacağı bilinmiyordu. Ancak görünen o ki yeni Bad Boys filmi bu yaz pek çok kişiyi şaşırtabilir.

Fandango tarafından paylaşılan liste şu şekilde:

Deadpool & Wolverine Bad Boys: Ride or Die Despicable Me 4 A Quiet Place: Day One Inside Out 2 Kingdom of the Planet of the Apes The Watchers The Fall Guy The Garfield Movie Borderlands

