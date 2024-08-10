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    Anlık Bildirim

    Marvel, yeni Blade filmini vizyon takviminden çıkardı

    2019 yılından beri beklenen yeni Blade filmi bir türlü hayata geçirilemiyor. Son olarak 2025'in kasım ayına alınan film, Marvel'ın vizyon takviminden bir kez daha çıkarıldı.
    Yeni Blade filmi bir kez daha ertelendi Tam Boyutta Gör
    Oscar ödüllü oyuncu Mahershala Ali'nın başrolünü üstleneceği yeni Blade filmi 2019 Comic-Con'da duyurulduğunda, bu filmin birkaç yıl içinde izleyici karşısına çıkacağı düşünülüyordu. Ancak aradan beş yıl geçmesine rağmen film daha sete bile çıkamadı. Üstelik yakın zamanda çıkacak gibi de durmuyor.

    Daha önce defalarca ertelenen Blade için açıklanan son vizyon tarihi 7 Kasım 2025'ti. Ancak görünen o ki film o tarihe de yetişmeyecek.

    Blade Filmi İptal Edilebilir

    Dün yatırımcılarla bir araya gelen Disney CEO'su Bob Iger, son çeyreğin mali rakamlarını paylaştığı bu etlkinlikte gelecek planlarını da paylaştı. Iger, önümüzdeki yıl vizyona girecek kayda değer filmleri sayarken; Captain America: Brave New World, Thunderbolts, The Fantastic Four: First Steps, Zootopia 2 ve Avatar 3'ü saydı. 2025'te çıkacak diğer üç Marvel filmini sayan Disney CEO'sunun Blade'i saymamış olması dikkatlerden kaçmadı.

    Marvel henüz bunu resmi olarak açıklamamış olsa da yeni Blade filmi bir kez daha ertelenmiş gibi görünüyor. Hatta bu noktada filmin çekilip çekilmeyeceği bile şüpheli hâle gelmiş durumda. Çünkü Iger'ın bu açıklamasından hemen önce gelen söylentiler, defalarca yönetmen ve senarist değiştiren filmin akıbetinin belirsiz hâle geldiğini söylüyordu. Bu iki gelişmeyi üst üste koyduğumuzda, Blade filmi için işler pek de iyi görünmüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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