Marvel, yeni Blade filmini vizyon takviminden çıkardı

Tam Boyutta Gör Oscar ödüllü oyuncu Mahershala Ali'nın başrolünü üstleneceği yeni Blade filmi 2019 Comic-Con'da duyurulduğunda, bu filmin birkaç yıl içinde izleyici karşısına çıkacağı düşünülüyordu. Ancak aradan beş yıl geçmesine rağmen film daha sete bile çıkamadı. Üstelik yakın zamanda çıkacak gibi de durmuyor.

Daha önce defalarca ertelenen Blade için açıklanan son vizyon tarihi 7 Kasım 2025'ti. Ancak görünen o ki film o tarihe de yetişmeyecek.

Blade Filmi İptal Edilebilir

Dün yatırımcılarla bir araya gelen Disney CEO'su Bob Iger, son çeyreğin mali rakamlarını paylaştığı bu etlkinlikte gelecek planlarını da paylaştı. Iger, önümüzdeki yıl vizyona girecek kayda değer filmleri sayarken; Captain America: Brave New World, Thunderbolts, The Fantastic Four: First Steps, Zootopia 2 ve Avatar 3'ü saydı. 2025'te çıkacak diğer üç Marvel filmini sayan Disney CEO'sunun Blade'i saymamış olması dikkatlerden kaçmadı.

Marvel henüz bunu resmi olarak açıklamamış olsa da yeni Blade filmi bir kez daha ertelenmiş gibi görünüyor. Hatta bu noktada filmin çekilip çekilmeyeceği bile şüpheli hâle gelmiş durumda. Çünkü Iger'ın bu açıklamasından hemen önce gelen söylentiler, defalarca yönetmen ve senarist değiştiren filmin akıbetinin belirsiz hâle geldiğini söylüyordu. Bu iki gelişmeyi üst üste koyduğumuzda, Blade filmi için işler pek de iyi görünmüyor.

