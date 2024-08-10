Marvel, yeni Blade filmini vizyon takviminden çıkardı

Daha önce defalarca ertelenen Blade için açıklanan son vizyon tarihi 7 Kasım 2025'ti. Ancak görünen o ki film o tarihe de yetişmeyecek.
Blade Filmi İptal Edilebilir
Dün yatırımcılarla bir araya gelen Disney CEO'su Bob Iger, son çeyreğin mali rakamlarını paylaştığı bu etlkinlikte gelecek planlarını da paylaştı. Iger, önümüzdeki yıl vizyona girecek kayda değer filmleri sayarken; Captain America: Brave New World, Thunderbolts, The Fantastic Four: First Steps, Zootopia 2 ve Avatar 3'ü saydı. 2025'te çıkacak diğer üç Marvel filmini sayan Disney CEO'sunun Blade'i saymamış olması dikkatlerden kaçmadı.
Marvel henüz bunu resmi olarak açıklamamış olsa da yeni Blade filmi bir kez daha ertelenmiş gibi görünüyor. Hatta bu noktada filmin çekilip çekilmeyeceği bile şüpheli hâle gelmiş durumda. Çünkü Iger'ın bu açıklamasından hemen önce gelen söylentiler, defalarca yönetmen ve senarist değiştiren filmin akıbetinin belirsiz hâle geldiğini söylüyordu. Bu iki gelişmeyi üst üste koyduğumuzda, Blade filmi için işler pek de iyi görünmüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.