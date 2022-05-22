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    Norman Reedus'tan güzel haber geldi: Death Stranding 2 geliyor

    The Walking Dead ve Death Stranding ile tanınan başarılı oyuncu Norman Reedus, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Death Stranding 2'nin geliştirme sürecinin başladığını açıkladı.
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    Death Stranding 2 geliyor
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    Geliştiriciliğini usta yönetmen Kojiima'nın kurduğu Kojima Productions'ın yaptığı Death Stranding, geçtiğimiz yıllarda çıkış yapan ve birçok oyunun sevdiği kaliteli bir yapım olmuştu. Geçtiğimiz saatlerde de oyunla ilgili güzel bir haber geldi.

    Death Stranding 2 Geliyor

    Geçtiğimiz saatlerde başarılı oyuncu bir röportaj esnasında oyuncular için güzel bir haber verdi. Norman Reedus'un söylediğine göre Death Stranding'in ikincisi için çalışmalar başlamış durumda. Ne yazık ki oyunla ilgili hiçbir açıklama yok ancak geliştirmenin yeni başladığını düşünürsek yakın zamanda görmeyeceğimizi söyleyebiliriz.

    Kojima şu anda ayrı bir proje üzerinde daha çalışıyor ancak projeyle ilgili hiçbir detay bilinmiyor. Umuyoruz ki Kojima, her zaman olduğu gibi bizlere farklı ve kaliteli oyunlar sunar. Death Stranding şu anda PC ve PlayStation 4; Death Stranding Director’s Cut ise PlayStation 5 ve PC için mevcut.

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    TheEndBeqins 11 dakika önce

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