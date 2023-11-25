Death Stranding 2, 2025 yılında gelebilir

Teknoloji Editörü
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Konami’den ayrılan
Hideo Kojima, geçtiğimiz yıllarda yeni stüdyosu ile Death Stranding’i geliştirmişti. Başlangıçta Playstation 4’e özel olarak çıkış yapan yapım, daha sonra PC için de yayınlanmıştı. Önümüzdeki haftalarda macOS için de yayınlanması beklenen yapımın devamı için ise çalışmalar sürüyor. Yeni bir sızıntı, Death Stranding 2’nin çıkış tarihini ortaya çıkardı.
Death Stranding 2 için tarih verildi
ResetERA forumunda ortaya çıkan bir rapor, bir ArtStation profilini inceliyor. Görünüşe göre bu profilin sahibi, Marvel’s Spider-Man 2 dahil birçok oyunda karakter sanatçısı olarak yer almış. Ayrıca profilin sahibi, Death Stranding 2 üzerinde çalıştığını ve yapımın 2025 yılında çıkacağını da gözler önüne seriyor.
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Sızıntının sahte olma ihtimali yüksek olsa da 2025, Death Stranding 2 için inanılır bir tarih. Her ne kadar yapımın çıkış tarihi için herhangi bir resmî açıklama bulunmasa da Hideo Kojima’nın aralık ayında düzenlenecek
Game Awards 2023’te Death Stranding 2’nin fragmanını yayınlaması bekleniyor. Death Stranding 2 ile oyuncular; Norman Reedus, Léa Seydoux ve Troy Baker’i bir kez daha bir arada görecek.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.