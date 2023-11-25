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    Anlık Bildirim

    Death Stranding 2, 2025 yılında gelebilir

    Hideo Kojima’nın başarılı yapımı Death Stranding, yakında yeni bir macera ile geri dönecek. Geçtiğimiz yıl Game Awards etkinliğinde duyurulan yapımın çıkış tarihi ortaya çıktı.
    Death Stranding 2'nin çıkış tarihi ortaya çıkmış olabilir Tam Boyutta Gör
    Konami’den ayrılan Hideo Kojima, geçtiğimiz yıllarda yeni stüdyosu ile Death Stranding’i geliştirmişti. Başlangıçta Playstation 4’e özel olarak çıkış yapan yapım, daha sonra PC için de yayınlanmıştı. Önümüzdeki haftalarda macOS için de yayınlanması beklenen yapımın devamı için ise çalışmalar sürüyor. Yeni bir sızıntı, Death Stranding 2’nin çıkış tarihini ortaya çıkardı.

    Death Stranding 2 için tarih verildi

    ResetERA forumunda ortaya çıkan bir rapor, bir ArtStation profilini inceliyor. Görünüşe göre bu profilin sahibi, Marvel’s Spider-Man 2 dahil birçok oyunda karakter sanatçısı olarak yer almış. Ayrıca profilin sahibi, Death Stranding 2 üzerinde çalıştığını ve yapımın 2025 yılında çıkacağını da gözler önüne seriyor.

    Death Stranding 2'nin çıkış tarihi ortaya çıkmış olabilir Tam Boyutta Gör
    Sızıntının sahte olma ihtimali yüksek olsa da 2025, Death Stranding 2 için inanılır bir tarih. Her ne kadar yapımın çıkış tarihi için herhangi bir resmî açıklama bulunmasa da Hideo Kojima’nın aralık ayında düzenlenecek Game Awards 2023’te Death Stranding 2’nin fragmanını yayınlaması bekleniyor. Death Stranding 2 ile oyuncular; Norman Reedus, Léa Seydoux ve Troy Baker’i bir kez daha bir arada görecek.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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