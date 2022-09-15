Game Pass’e yeni oyunlar ekleniyor: Deathloop ve Assassin’s Creed Odyssey

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Microsoft’un sevilen kütüphanesi Xbox Game Pass, büyümeye devam ediyor. Tokyo Game Show etkinliğinde canlı bir yayın düzenleyen Xbox, önemli duyurular yaptı. PS5’e özel çıkan başarılı oyun Deathloop ve Assassin’s Creed serisinin sevilen oyunu Odyssey, Game Pass kütüphanesine ekleniyor.

Deathloop 20 Eylül’de Xbox Series ve PC için çıkıyor

Microsoft’un Bethesda’yı satın almasından önce Bethesda, Deathloop için Sony ile anlaşmıştı. Çıkışında Playstation 5’e özel olan Deathloop’un eninde sonunda Xbox için de geleceği biliniyordu ve bugün, çıkış tarihi açıklandı. Muhteşem bir fragmanla yapılan duyurunun ardından Deathloop, indirmeye açıldı. Oyun, 20 Eylül’de çıkış yapacak ve Xbox Series X | S, PC ve desteklenen bölgelerde bulut üzerinden oynanabilecek. Tıpkı Playsation tarafında olduğu gibi Deathloop, yeni nesile özel olacak.

Assassin’s Creed: Odyssey

Geçtiğimiz aylarda sevilen Assassin’s Creed oyunu Origins’i Game Pass kütüphanesine ekleyen Xbox, Tokyo Game Show’da AC hayranlarını bir kez daha mutlu etti. 2018’in sevilen oyunu Assassin’s Creed: Odyssey, bugün itibari ile Game Pass kütüphanesine eklendi. Oyun hem konsol hem de PC üzerinden erişime açıldı. Son zamanlarda AC hayranlarını mutlu eden Xbox, umarız gelecek sene de Valhalla’yı Game Pass’e ekler.

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Deathloop Xbox çıkış tarihi belli oldu