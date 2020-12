DeepMind kurallar olmadan da öğrenebilen algoritma geliştirdi

Google’ın 2013 yılında bünyesine kattığı Londra kaynaklı DeepMind yapay zeka ekibi başarılı işler yapmaya devam ediyor. Alanında ses getiren projelere imza atan ekip algoritmalarını sürekli geliştiriyor.

DeepMind MuZero nedir?

DeepMind adını ilk olarak AlphaGo adındaki Go yapay zekası ile duyurdu. Oyuncuları izleyerek algoritma geliştiren yapay zeka pek çok popüler Go oyuncusunu yenmiş ve dikkat çekmişti. Sonrasında ise kendi kendine oynayarak algoritma geliştiren AlphaGo Zero sahneye çıktı.

Zero satranç ve shogi gibi zeka oyunlarında tek bir algoritma ile ilerleyebiliyordu. Ayrıca Quake 3 gibi oyunlarda da gerçek oyunculardan ayırt edilemeyecek derecede stratejiler geliştiriyordı. Şimdi ise Alpha MuZero tanıtıldı. İnsan gibi kararlar verebilen genel amaçlı algoritmalar geliştirmek amacını taşıyan MuZero bu kez kuralları olmayan oyunlarda da başarılı olabiliyor.

DeepMind ekibi yapay zeka algoritmalarında önemli bir engel olan kuralsız öğrenmeyi aşmayı amaçlıyor. Yapay zeka algoritmaları belirli kurallar verilerek eğitildiği için kuralları olmayan ve esnek kararlar gereken durumlarda zorlanıyor.

Alpha MuZero biraz daha insan gibi düşünmeye çalışıyor. Önceki kararın getirisini hesaplıyor, mevcut pozisyonu inceliyor ve sonraki aşama için en iyi hareketi yapıyor. Bunu insana uyarlarsak örneğin ufukta kara bulutlar gördüğümüz zaman yoğunluk veya basınç gibi değerlere takılmayız. Tek düşündüğümüz dışarı çıkarken yağmurluğa ihtiyacımız olup olmadığıdır.

MuZero da işte bu şekilde düşünüyor. Ekip buna ileri görüşlülük adını vermiş. Oyunlarda hamlelerini rakibin nasıl etkileneceği hesaplayarak yapıyor. Daha önce hamleleri yaparak rakibin etkilenmesini inceliyordu.

MuZero yapay zekası zeka oyunlarının yanı sıra Atari oyunları ve Pac-Man gibi yapımlarda önemli sonuçlara imza atmış. Hatta hamle sayısı sınırlansa bile yine tatmin edici skorlar elde edilmiş. DeepMind ekibinin en verimli yaklaşımı olduğu belirtilen MuZero; robotik teknolojiler alanında da büyük beklentilere sahip.

