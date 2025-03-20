Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia, RTX 50 serisinin fiyatlarını Avrupa'da düşürdü: Türkiye’de değişiklik yok

    Nvidia kısa bir süre önce Avrupa genelinde RTX 50 serisi ekran kartlarının fiyatlarında indirime gitti. Fiyatlar genel olarak ortalama yüzde 5 düşerken Türkiye’de değişiklik olmadı.
    Nvidia, RTX 50 serisi GPU fiyatlarında Avrupa'da indirime gitti Tam Boyutta Gör
    Son dönemde Euro'nun dolar karşısında güçlenmesi, Avrupa'da teknoloji fiyatlarına olumlu yansımaya başladı. Nvidia, döviz kurlarındaki bu değişimi tüketici lehine kullanarak RTX 50 serisi ekran kartlarında fiyat indirimine gitti. Şirket, en yeni ekran kartlarının fiyatlarını yaklaşık yüzde 5 oranında düşürdü. İndirim Euro’nun dolar karşısında daha güçlü olmasıyla gerçekleştiği için RTX 50 serisi ekran kartlarının Türkiye fiyatlarında değişiklik olmadı.

    Fiyatlar düştü, stok sıkıntısı sürüyor

    Teknoloji dünyasının yakından takip ettiği fiyat değişikliklerine göre, RTX 5090'ın fiyatı 2.329 Euro'dan 2.229 Euro'ya düştü. Bu, yaklaşık yüzde 4’lük bir indirim anlamına geliyor. RTX 5080 modelinde ise fiyat 50 Euro düşerek 1.119 Euro seviyesine çekildi. Daha bütçe dostu bir seçenek olan RTX 5070 de 649 Euro’dan 619 Euro’ya geriledi.

    Ancak, RTX 5070 Ti modelinde herhangi bir fiyat değişikliği görülmedi. Nvidia, bu modele özel bir Founders Edition üretmediği için fiyatı sabit tutmayı tercih etti. Bu arada İngiltere’de de benzer bir durum yaşanıyor; RTX 5090, lansmandaki 1.939 Sterlin fiyatına kıyasla 1.889 Sterlin’e gerilemiş durumda. Her ne kadar fiyatlar tüketiciler için daha cazip hale gelse de, Avrupa genelinde stok sıkıntısı sürüyor. RTX 50 serisi ekran kartlarını indirimli fiyatlardan satın almak hala oldukça zor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    turkcell yurtdışı sms açma kim milyoner olmak ister mülakat soruları pazarda ne satabilirim japon lastik markaları testiste kıl dönmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM Era 50
    General Mobile GM Era 50
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum