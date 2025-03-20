Nvidia, RTX 50 serisinin fiyatlarını Avrupa'da düşürdü: Türkiye’de değişiklik yok

Fiyatlar düştü, stok sıkıntısı sürüyor
Teknoloji dünyasının yakından takip ettiği fiyat değişikliklerine göre, RTX 5090'ın fiyatı 2.329 Euro'dan 2.229 Euro'ya düştü. Bu, yaklaşık yüzde 4’lük bir indirim anlamına geliyor. RTX 5080 modelinde ise fiyat 50 Euro düşerek 1.119 Euro seviyesine çekildi. Daha bütçe dostu bir seçenek olan RTX 5070 de 649 Euro’dan 619 Euro’ya geriledi.
Ancak, RTX 5070 Ti modelinde herhangi bir fiyat değişikliği görülmedi. Nvidia, bu modele özel bir Founders Edition üretmediği için fiyatı sabit tutmayı tercih etti. Bu arada İngiltere’de de benzer bir durum yaşanıyor; RTX 5090, lansmandaki 1.939 Sterlin fiyatına kıyasla 1.889 Sterlin’e gerilemiş durumda. Her ne kadar fiyatlar tüketiciler için daha cazip hale gelse de, Avrupa genelinde stok sıkıntısı sürüyor. RTX 50 serisi ekran kartlarını indirimli fiyatlardan satın almak hala oldukça zor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!