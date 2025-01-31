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    DeepSeek'in başarısının arkasında "çip kaçakçılığı" yatıyor olabilir

    ABD hükümeti Çinli girişim DeepSeek'in Singapur'daki aracılar vasıtasıyla kısıtlama dahilindeki Nvidia GPU'larını yasadışı yollardan elde edip etmediğini araştırıyor.
    DeepSeek'in başarısının kaynağı 'çip kaçakçılığı' olabilir Tam Boyutta Gör
    Amerika Birleşik Devletleri, Çinli DeepSeek girişiminin, Singapur'daki aracıları kullanarak yasa dışı bir şekilde Nvidia çipleri temin edip etmediğini araştırıyor. ABD hükümeti, Çin'e yönelik ileri düzey çipler konusunda sıkı kısıtlamalar uyguluyor. Bu kısıtlamalar dahilinde Nvidia’nin güçlü GPU’larının (A100, H100 ve H200 gibi) ülkeye satışı yasaklanmış durumda.

    DeepSeek’in başarıcı kaçakçılık sayesinde gelmiş olabilir

    Çin için çip kaçakçılığı tamamen yeni bir olgu değil. İhracat kısıtlamaları ve ticaret engelleri nedeniyle Çin, yapay zeka modellerini eğitmek için gerekli olan gelişmiş yarı iletkenler ve GPU'ları temin etme konusunda sık sık yeni yollar buluyor. Reuters’a göre, organize çip kaçakçılığı Malezya, Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

    Anthropic CEO'su Dario Amodei bu hafta başında yaptığı açıklamada, “DeepSeek'in YZ çip filosunun önemli bir kısmının yasaklanmamış (ancak yasaklanması gereken) çiplerden, yasaklanmadan önce sevk edilmiş çiplerden ve kaçak olarak getirilmiş olması çok muhtemel görünen bazı çiplerden oluştuğu görülüyor” demişti.

    DeepSeek şokunun etkileri sürüyor

    Bilindiği üzere DeepSeek, R1 isimli akıl yürütme modelini piyasaya sürdüğünde dikkatleri üzerine çekmişti. Bu model, çok az kişinin erişebildiği OpenAI'nin o1 modeline çok benziyordu ve o model, yalnızca ücretli bir ChatGPT üyeliğiyle kullanılabiliyordu. DeepSeek, benzer bir model sunmakla kalmayıp, onu açık kaynaklı yaparak herkesin kullanımına sundu. Daha önce akıl yürütme modeli kullanmayan insanlar, DeepSeek R1’i hızla kullanmaya başladı ve uygulama, ABD App Store'da zirveye yerleşti. Bununla birlikte, ABD borsasında büyük düşüşlere yol açarak 1 trilyon dolardan fazla zarara neden oldu.

    DeepSeek, tüm bu başarıyı sadece 2000 Nvidia H800 GPU ve 6 milyon dolar gibi düşük bir bütçeyle başardığını iddia etti. Bu, OpenAI'nin ihtiyaç duyduğu kaynağın çok küçük bir kısmı. Haliyle bu durum, DeepSeek’in, OpenAI ve diğer ABD merkezli yapay zeka şirketlerinden farklı bir şey yapıp yapmadığı ve daha az kaynakla yapay zeka modeli eğitmenin gerçekten mümkün olup olmadığı konusunda şüphe uyandırdı. Ancak yapılan analizler ve firmanın kendisi bu GPU miktarının sadece eğitimin son aşaması için kullanıldığını ortaya koydu.

    Birkaç gün önce, Başkan Donald Trump’ın yapay zeka danışmanı David Sacks, bir röportajda DeepSeek'in, OpenAI'ın çıktılarından yararlanarak kendi modelini eğittiğine dair "önemli kanıtlar" bulunduğunu söyledi. Benzer dönemde Microsoft ve OpenAI, DeepSeek’in verilerine izinsiz erişip erişmediğini araştırmak için kendi soruşturmalarını başlattı.

    Kaynakça https://www.neowin.net/news/the-us-is-currently-investigating-if-deepseek-smuggled-advanced-nvidia-gpus-into-china/ https://www.reuters.com/technology/us-looking-into-whether-deepseek-used-restricted-ai-chips-source-says-2025-01-31/
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    Mantarın Başı 1 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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