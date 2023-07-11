Rodeo Finance siber saldırıya uğradı!

Blockzincir güvenlik şirketi PeckShield, saldırının analizlerini yaptıktan sonra hacker'ın çaldığı varlıkları Arbitrum'dan Ethereum'a transfer etiğini tespit etti. PeckShield raporuna göre saldırgan, daha sonra çalınan token’ları, ETH’ye dönüştürmeden önce çeşitli diğer varlıklarla değiştirdi. Hacker saldırının son aşamasında varlıkları ETH’nin Tornado Cash aracılğı ile yönlendirdi ve saldırının ayak izlerini gizlemeye çalıştı.
Rodeo Finance ekibi, saldırı hakkında bir açıklama yapmadı. Öte yandan hackerler kripto projelerini ve yatırımcıları dolandırmak için çeşitli yollar denemeye devam ediyorlar. Geçtiğimiz yıllarda, platform sömürüsü için fiyat akışlarını değiştirmek amacıyla Oracle manipülasyonu vakaları arttı ve Rodeo Finance en son kurban oldu. Bununla beraber Rodeo'nun siber saldırıya uğraması, Arbitrum platformunun son birkaç ay içinde sergilediği zayıflığı doğruluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)