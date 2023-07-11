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    Anlık Bildirim

    Rodeo Finance siber saldırıya uğradı!

    Kripto para dünyasında siber saldırılar yaşanmaya devam ediyor. Bu defa DeFi platformu Rode Finance hacklendi.                                                   
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    Rodeo Finance siber saldırıya uğradı! Tam Boyutta Gör
    Kripto para piyasasında başlayan hareketlilikler kripto hırsızlığını ve hack saldırılarını da beraberinde getirdi. Rodeo Finance’i hedefine alan kripto saldırganları, şirketi büyük bir  zarara uğrattı. Arbitrum tabanlı DeFi platformu Rodeo Finance, 11 Temmuz Salı günü yaşadığı hack saldırısı sonucu 1,5 milyon dolar değerinde 810 adet Ethereum (ETH) kaybetti.

    Blockzincir güvenlik şirketi PeckShield, saldırının analizlerini yaptıktan sonra hacker'ın çaldığı varlıkları Arbitrum'dan Ethereum'a transfer etiğini tespit etti. PeckShield raporuna göre saldırgan, daha sonra çalınan token’ları, ETH’ye dönüştürmeden önce çeşitli diğer varlıklarla değiştirdi. Hacker saldırının son aşamasında varlıkları ETH’nin Tornado Cash aracılğı ile yönlendirdi ve saldırının ayak izlerini gizlemeye çalıştı.

    Rodeo Finance ekibi, saldırı hakkında bir açıklama yapmadı. Öte yandan hackerler kripto projelerini ve yatırımcıları dolandırmak için çeşitli yollar denemeye devam ediyorlar. Geçtiğimiz yıllarda, platform sömürüsü için fiyat akışlarını değiştirmek amacıyla Oracle manipülasyonu vakaları arttı ve Rodeo Finance en son kurban oldu. Bununla beraber Rodeo'nun siber saldırıya uğraması, Arbitrum platformunun son birkaç ay içinde sergilediği zayıflığı doğruluyor.

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    mk148a 5 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 6 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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