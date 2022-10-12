Elon Musk yeni parfümünü DOGE ile satacak

DOGE ile Elon Musk parfümü
ABD’de yer altından tünellerle ulaşıma çözüm bulmak isteyen Elon Musk’ın Boring firması Burnt Hair adıyla yeni bir parfümün ön satışına başladı. 100$ fiyat etiketine sahip olan parfüm gelecek yılın başlarında nihai olarak satışa çıkacak.
Satışın önemli bir detayı ise ödemelerin DOGE ile yapılacak olması. Elon Musk daha önce de hediyelik eşya satışlarında DOGE kabul etmişti. Bu haber ile birlikte DOGE bir miktar hareketlense de piyasanın kötü şartları nedeniyle yine durgunluğa geri döndü.
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