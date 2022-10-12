Elon Musk yeni parfümünü DOGE ile satacak

Geçmiş dönemlerde kripto para dünyasında yaptığı manipülasyonlar ile sık sık gündeme gelen Elon Musk’ın yine de DOGE topluluğuna bir samimiyeti mevcut. Ünlü isim belirli durumlarda DOGE ile ödeme imkânı sunmaya çalışıyor.

DOGE ile Elon Musk parfümü

ABD’de yer altından tünellerle ulaşıma çözüm bulmak isteyen Elon Musk’ın Boring firması Burnt Hair adıyla yeni bir parfümün ön satışına başladı. 100$ fiyat etiketine sahip olan parfüm gelecek yılın başlarında nihai olarak satışa çıkacak.

Elon Musk’tan beklenen açıklama 2 gün önce eklendi

Satışın önemli bir detayı ise ödemelerin DOGE ile yapılacak olması. Elon Musk daha önce de hediyelik eşya satışlarında DOGE kabul etmişti. Bu haber ile birlikte DOGE bir miktar hareketlense de piyasanın kötü şartları nedeniyle yine durgunluğa geri döndü.

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