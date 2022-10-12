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    Elon Musk yeni parfümünü DOGE ile satacak

    Elon Musk yakında Boring Company tarafından satışa sunulacak olan Burnt Hair adındaki premium parfüm ürününün DOGE kripto parası ile de satın alınabileceğini duyurdu. 
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    DOGE
    Geçmiş dönemlerde kripto para dünyasında yaptığı manipülasyonlar ile sık sık gündeme gelen Elon Musk’ın yine de DOGE topluluğuna bir samimiyeti mevcut. Ünlü isim belirli durumlarda DOGE ile ödeme imkânı sunmaya çalışıyor.

    DOGE ile Elon Musk parfümü

    ABD’de yer altından tünellerle ulaşıma çözüm bulmak isteyen Elon Musk’ın Boring firması Burnt Hair adıyla yeni bir parfümün ön satışına başladı. 100$ fiyat etiketine sahip olan parfüm gelecek yılın başlarında nihai olarak satışa çıkacak.

    Satışın önemli bir detayı ise ödemelerin DOGE ile yapılacak olması. Elon Musk daha önce de hediyelik eşya satışlarında DOGE kabul etmişti. Bu haber ile birlikte DOGE bir miktar hareketlense de piyasanın kötü şartları nedeniyle yine durgunluğa geri döndü.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 1 hafta önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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