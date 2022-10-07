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Kripto para sektörünün ekonomik hacminin büyümesiyle beraber sık sık hack olayları ile karşılaşır olduk. Bu defa DeFi protokolü Sovryn, saldırıya uğradı. Söz konusu bu saldırıda 1 milyon dolardan fazla kaybetti. Hackerlar, protokolden gelir elde etmek için bir fiyat manipülasyon tekniği kullandı.

Bugün ilk olarak Binance’in zincirler arası köprüsü BSC Token Hub kritik bir hack saldırısına maruz kaldı. Bu haberin hemen ardından Sovryn'e siber saldırı gerçekleşti.

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Hackerlar Sovryn AMM takas özelliği aracılığıyla fonların bir kısmını geri çekti. Bu özellik sayesinde platformdan 211.045 adet USDT ve 44,93 adet RBTC çalmayı başardı. Bu fonlar için kurtarma süreci devam ediyor.

Son olarak belirtmek gerekirse Sovryn’den bir sözcü Edan Yago, bunun iki yıldır faaliyette olmasına rağmen platforma karşı ilk başarılı saldırı olduğunu söyledi. Sovryn’in en çok denetlenen DeFi platformları arasında yer alarak güvenliğe odaklandığını da sözlerine ekledi.

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DeFi platformu Sovryn hacklendi: Kayıp 1 milyon dolar